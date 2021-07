Sport in tv oggi (giovedì 1° luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nuova giornata di sport quella di oggi, giovedì 1° luglio. Nel primo giorno di questo mese in primo piano il torneo di Wimbledon. A Londra, sull’erba di Church Road, di scena quattro italiani e l’obiettivo è quello di proseguire l’avventura britannica.

In primo piano poi la sesta tappa del Tour de France 2021 e il match della Nazionale italiana di basket impegnata nel Torneo Preolimpico contro Portorico. A seguire la finale per il 3° e 4° della World League di pallanuoto che vedrà protagonista il Settebello di Sandro Campagna contro la Grecia e in serata la tappa di Oslo della Diamond League di atletica.

Di seguito la programmazione di oggi:

SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI’ 1° LUGLIO)

3:00 NBA Western Conference, Finale, Gara-6: Phoenix Suns-Los Angeles Clippers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e Now.

12:00 TENNIS Wimbledon, quarta giornata – Diretta tv su Sky Sport (6 canali Calcio riconvertiti e i tre principali Uno (201), Arena (204) e il nuovo Tennis (205)), streaming su Sky Go e Now. Differita di un match su SuperTennis alle 21:00.

Programmazione italiani

Karolina Muchova vs Camila Giorgi – Court 18 – 1° match dalle ore 12:00

Matteo Berrettini vs Botic Van De Zandschulp – Court 3 – 2° match dalle ore 12:00

Lorenzo Sonego vs Daniel Elahi Galan – Court 16 – 2° match dalle ore 12:00

Gianluca Mager vs Nick Kyrgios – Court 3 – 4° match dalle ore 12:00

Programmazione Federer

Roger Federer vs Richard Gasquet – Central Court – 3° match dalle 14:30

12.45 SCACCHI Champions Tour: Goldmoney (semifinali) – Diretta streaming su Eurosport Player.

14:05 CICLISMO Tour de France 2021, 6a tappa Tours-Chatearoux (160,2 km) – Diretta tv su Eurosport 1 (dalle 13:50) e Rai2 (dalle 14:55), streaming su Eurosport Player, Discovery+, Now, DAZN e RaiPlay.

15:00 RUGBY Sei Nazioni U20: Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Action.

15:00 GOLF European Tour: Irish Open – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

16:00 BASKET Preolimpico: Italia-Porto Rico – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), live streaming su Rai Play, Sky Go e su Now.

16:15 PALLANUOTO World League: Italia-Grecia – Diretta tv su RaiSport, live streaming su Eurovision Sport TV e Rai Play.

20:00 ATLETICA Diamond League: tappa di Oslo – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now.

20:30 BASKET Preolimpico: Repubblica Domenicana – Filippine – Diretta streaming su Livebasketball.tv.

21:00 GOLF PGA Tour: Rocket Mortgage – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

Foto: LaPresse