LIVE Italia-Porto Rico, Preolimpico basket in DIRETTA: match cruciale per evitare la Serbia già in semifinale

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Porto Rico, sfida valevole per il Preolimpico 2021 di Belgrado. Comincia l’avventura dell’Italbasket, che va a caccia di un pass per le Olimpiadi.

L’esclusione del Senegal, rende la partita di oggi già decisiva per il primo posto e per evitare la Serbia in semifinale. L’Italia deve vincere per poi fronteggiare la vincente di Repubblica Dominicana-Filippine ed eventualmente poi in finale i temibili padroni di casa.

Sarà una Nazionale rivoluziona rispetto al passato, con tanti giovani alla prima vera esperienza con la maglia azzurra e senza alcuni dei senatori come Marco Belinelli, Gigi Datome e Danilo Gallinari. Meo Sacchetti si affiderà soprattutto a Nicolò Melli ed è importante per gli azzurri cominciare con il piede giusto un cammino in salita e che possa alla fine regalare un sogno a tutta la pallacanestro italiana.

La palla a due di Italia-Porto Rico, sfida valevole per il Preolimpico 2021 di Belgrado, è in programma alle ore 16.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

