Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Karolina Muchova, sfida valida per il secondo turno di Wimbledon 2021, terzo torneo dello Slam di questa annata. Sull’erba londinese la nativa di Macerata è incappata in un sorteggio non semplicissimo contro la numero 22 del mondo.

Poiché la nativa di Olomouc può già vantare un quarto di finale in Inghilterra ottenuto nel 2019, portandosi a casa, tra gli altri, lo scalpo di Karolina Pliskova. Il suo sorteggio non era stato fortunatissimo incappando nella cinese Shuai Zhang, ma la ceca nella giornata di ieri ha passeggiato contro l’asiatica, battendola con un doppio 6-3.

Anche per la Giorgi il debutto stagionale nell’All England Club è stato parecchio positivo: 6-2 periodico alla svizzera Jil Teichmann, confermando che la sua avventura ad Eastbourne è frutto di uno stato di forma con cui può togliersi soddisfazioni. Quella di domani sarà la prima sfida tra l’azzurra e la ceca nella loro carriera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Camila Giorgi-Karolina Muchova, valevole per il secondo turno di Wimbledon 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita comincerà alle ore 12.00 italiane, essendo la prima in lista sul campo 18. Buon divertimento!

