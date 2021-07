LIVE Atletica, Diamond League Oslo 2021 in DIRETTA: Desalu punta in alto nei 200. Warholm: assalto al record del mondo nei 400hs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Diamond League 2021 in programma a Oslo in Norvegia. Tante le stelle iscritte ai Bislett Games, edizione 2021 e spettacolo assicurato nell’appuntamento che vede al via alcune delle grandi star internazionali dell’atletica.

La marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo continua incessante e tanti atleti di spessore vogliono confrontarsi su un palcoscenico importante come lo stadio di Oslo. L’Italia si affida al solo Fausto Desalu, campione italiano dei 200 a Rovereto con lo stagionale di 20.38 e quasi due metri di vento in faccia (-1.8), al rientro nel massimo circuito internazionale dopo la vittoria dello scorso anno a Bruxelles. La stella della gara è il canadese Andre De Grasse, vicecampione olimpico a Rio, vicecampione iridato a Doha.

Tanti i grandi campioni in gara ma a fare notizia è il forfait dell’idolo di casa Jakob Ingebrigtsen, alle prese con un’infiammazione alla gola. Ci sarà eccome, invece, l’altro norvegese di punta, Karsten Warholm che, alla prima uscita stagionale, darà l’assalto al record del mondo dei 400 ostacoli. In gara anche il brasiliano Alison Dos Santos e il turco Yasmani Copello. Nell’asta promette scintille la sfida tra il primatista del mondo svedese Armand Duplantis, 6.10 quest’anno, il campione iridato statunitense Sam Kendricks e il sempreverde francese Renaud Lavillenie. Attenzione alla keniana Hellen Obiri nei 5000 metri, alla tedesca Malaika Mihambo nel lungo, allo svedese Daniel Stahl nel disco, ai 400 ostacoli donne con l’olandese Femke Bol e ai 3000 con l’etiope Yomif Kejelcha.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Diamond League 2021 in programma a Oslo in Norvegia. Le gare avranno inizio alle 18.45 circa, noi ci collegheremo venti minuti prima per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

