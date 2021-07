Italia-Porto Rico oggi, Preolimpico basket: orario, tv, programma, streaming

L’Italbasket scenderà in campo oggi, alle 16.30, per l’unico match del suo girone del Preolimpico 2021 di Belgrado. Melli e compagni dovranno vedersela con Porto Rico. Gli azzurri avrebbero dovuto esordire ieri contro il Senegal. Tuttavia, la nazionale africana in questione non ha potuto prendere parte al torneo per via delle positività al Covid accertate di alcuni suoi giocatori.

Italia e Portorico, per il motivo di cui sopra, sono già certe di avere un posto alle semifinali della manifestazione che assegna il pass per Tokyo. Ad ogni modo, la sfida odierna sarà di vitale importanza per stabilire chi passa come primo e chi come secondo. Chiaramente, per gli azzurri sarebbe fondamentale vincere, poiché vorrebbe dire evitare i padroni di casa e grandi favoriti della Serbia alle semifinali.

L’incontro in questione verrà trasmesso in diretta TV su Rai Sport HD e su Sky Sport Uno. Inoltre, sarà anche possibile seguirla in streaming su SkyGO, NowTV e su Rai Play. OA Sport, dal canto suo, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti, dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un canestro.

IL PROGRAMMA DI ITALIA-PORTO RICO

Orario: 16.30

Diretta TV: Rai Sport HD e Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGo, NowTV e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo