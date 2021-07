Lo scorso 30 giugno la UIPM, ovvero l’Unione Internazionale del pentathlon moderno, ha rilasciato l’elenco completo dei 72 qualificati alle Olimpiadi di Tokyo: in Giappone l’Italia sarà protagonista ai Giochi con Elena Micheli ed Alice Sotero nell’individuale femminile.

Elena Micheli aveva staccato il pass diretto per i Giochi con l’argento ai Mondiali 2019 e, di recente, ha dato ottimi segnali verso le Olimpiadi con il quinto posto nella rassegna iridata, ultimo grande evento prima dei Giochi con un field simile a quello che ci sarà a Tokyo.

Per l’azzurra l’ultima, ottima, prestazione ai Mondiali lascia presagire uno stato di forma già ottimale in vista delle Olimpiadi. Sognare è lecito, soprattutto se ci saranno un buon ranking round di scherma ed un pizzico di fortuna nel sorteggio del cavallo per l’equitazione.

Alice Sotero già prima dei Mondiali era certa del pass attraverso il ranking olimpico, che era poi stato chiuso proprio al termine della manifestazione iridata. L’azzurra ha guadagnato, con diversi risultati di rilievo, i punti necessari per staccare il biglietto per il Giappone e dare così il contingente massimo all’Italia tra le donne.

Per l’azzurra i costanti piazzamenti in finale negli ultimi appuntamenti denotano una buona condizione e sono valsi la qualificazione attraverso il ranking. A Rio 2016 fu ottava sul campo e settima dopo la squalifica della cinese Chen Qian, dimostrando di non mancare gli appuntamenti che contano.

QUALIFICATI ITALIA OLIMPIADI TOKYO 2021 PENTATHLON MODERNO

Elena Micheli

Alice Sotero

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous