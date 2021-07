CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.05: La nostra diretta si chiude qui. Grazie per averci seguito e buone Olimpiadi!

10.02: Il podio del primo storico Mixed Team dell’arco vede sul gradino più alto la Corea, argento per l’Olanda e bronzo per il Messico

10.00: LA COREA E’ MEDAGLIA D’ORO!!! La squadra coreana pareggia una manche incredibile: 39-39. La Corea vince 5-3 e conquista la prima medaglia del suo percorso

9.57: La Corea si porta avanti: 36-33 nel terzo set e dunque 4-2 per i coreani

9.52: Pareggia il conto la Corea che vince 37-35 il secondo set e si porta sul 2-2

9.48: Che partenza dell’Olanda che vince 38-35 il primo set e si porta sul 2-0 sulla Corea

9.42: Tra poco la finale tra Corea e Olanda

9.41: MEDAGLIA DI BRONZO PER IL MESSICO! 34-33 nel quarto set e 6-2 per i messicani che salgono sul podio, quarto posto per la Turchia

9.37: Il Messico torna avanti con il set quasi perfetto: 39-36. Messicani avanti 4-2

9.33: Il 2 di Alvarez costa caro al Messico: pareggia il conto la Turchia: 36-27. 2-2

9.29: Il Messico si aggiudica il primo set 36-34 e si porta avanti 2-0 sulla Turchia

9.10: Appuntamento alle 9.25 per la finale che vale il bronzo tra Turchia e Messico

9.07: Olanda-Corea per l’oro e Messico-Turchia per il bronzo. Queste le due finali del mixed team

9.05: L’Olanda è la seconda finalista del Mixed Team! Pareggio a quota 37 nel quarto set con la Turchia e successo 5-3 degli olandesi che dunque sfideranno i coreani

9.01: Regalo degli olandesi che con un errore all’ultima freccia, permettono alla Turchia di accorciare le distanze: 36-35. Olanda-Turchia 4-2

8.59: Ancora Olanda! Gli Orange vincono 36-35 e si aggiudicano anche il secondo set: 4-0 sulla Turchia

8.55: Da un ulteriore controllo l’Olanda ha totalizzato un punto in più e dunque si porta avanti 2-0

8.53: Parità nel primo set: 35-35 e dunque Turchia-Olanda 1-1

8.47: Ora Olanda contro Turchia per la finale

8.45: La Corea è la prima finalista del torneo olimpico! Battuto 38-36 il Messico e dunque i coreani si impongono 5-1. Ai messicani la finale per il bronzo

8.38: La Corea trova il set quasi perfetto e batte il Messico 39-37: 3-1 per i coreani

8.37: Pareggio nel primo set: 37-37 tra Messico e Corea: 1-1

8.32: Le semifinali, dunque, sono Messico-Corea e Turchia-Olanda

8.30: E’ l’Olanda la quarta semifinalista e affronterà la Turchia in semifinale. Battuta 19-17 la Francia al tie break: 5-4 per gli olandesi

8.27: Si va al tie break! La Francia si aggiudica il quarto set 37-35 e dunque sfida decisiva per decretare la quarta semifinalista

8.23: Gli olandesi si portano in vantaggio aggiudicandosi il terzo set 37-34: 4-2 per la coppia olandese sulla Francia

8.19: L’Olanda pareggia il conto vincendo 37-35 il secondo set: 2-2

8.15: Parte con il piede giusto la Francia che vince il primo set 37-34. 2-0 sull’Olanda

8.09: Nella prima semifinale saranno di fronte Messico e corea, la Turchia attende l’avversaria dell’ultimo quarto tra Francia e Olanda

8.08: La Turchia è la terza semifinalista. La squadra turca si impone 35-33 nel quarto set e batte 6-2 l’Indonesia

8.05: La Turchia vince anche il terzo set 36-35 e si porta avanti 4-2 sull’Indonesia

8.00: La Turchia pareggia il conto vincendo il secondo set 38-35: 2-2

7.56: L’Indonesia si aggiudica il primo set 35-34: 2-0 sulla Turchia

7.52: Tra poco in pedana Turchia e Indonesia per il terzo quarto di finale

7.48: La Corea è la seconda semifinalista! I coreani vincono 36-33 l’ultimo set e battono l’India 6-2

7.45: L’India accorcia le distanze! Vince 37-35 il terzo set e ora la Corea guida 4-2

7.41: La Corea si avvicina alla semifinale: 38-37 nel secondo set e 4-0 sull’India

7.36: Corea non perfetta ma basta per vincere il primo set: 35-32. Corea avanti 2-0 sull’India

7.27: Nel secondo quarto di finale di fronte Corea e India

7.26: Messico primo semifinalista. La coppia messicana vince 6-0 (36-34 l’ultimo set) contro la Gran Bretagna

7.22: Ancora Messico: 39-37 per gli americani che sono avanti 4-0 sulla coppia britannica

7.18: Il Messico si aggiudica il primo set 37-36: Messico-Gran Bretagna 2-0 (37-36)

7.15: Gran Bretagna e Messico sono in pedana: in palio un posto in semifinale

7.12: Questi i quarti di finale: Gran Bretagna-Messico, Corea-India, Turchia-Indonesia, Francia-Olanda

7.10: Bentornati alle fasi decisive per l’assegnazione delle medaglie del Mixed Team di tiro con l’arco. Tra poco il via dei quarti di finale

5.46: Grazie per il momento, a più tardi per le fasi decisive per l’assegnazione delle medaglie

4.55: Italia subito fuori, dunque, nel Mixed Team. Questi i quarti di finale che scatteranno dalle 7.15: Gran Bretagna-Messico, Corea-India, Turchia-Indonesia, Francia-Olanda

4.54: Quarti di finale conquistati come da pronostico dalla Corea che batte 6-0 il Bangladesh (39-38 l’ultimo set)

4.50: Corea-Bangladesh 4-0 (35-33)

4.46: Corea-Bangladesh 2-0 (38-30)

4.41: In programma ora l’ultimo ottavo di finale tra Corea e Bangladesh

4.40: La Francia conquista con il punteggio di 37-33 l’ultimo set e batte il Giappone 37-33 raggiungendo i quarti

4.36: Giappone-Francia 3-3 (33-33)

4.32: Giappone-Francia 2-2 (34-39)

4.28: Giappone-Francia 2-0 (37-36)

4.22: Ora l’ultimo ottavo tra Giappone e Francia

4.18: Tutto facile per gli olandesi anche nel terzo set: 35-33. Azzurri imprecisi e fuori subito dal torneo misto. Peccato. Olanda-Italia 6-0

4.15: Italia a un passo dall’eliminazione. L’Olanda vince il secondo set 39-34: 4-0 per gli olandesi

4.14: Doppio 10 per l’Olanda che è ingiocabile al momento

4.11: L’Italia perde il primo set 36-37. Italia-Olanda 0-2

4.10: Peccato. Il 7 di Nespoli può costare caro all’Italia

4.06: E’ il momento dell’Italia. Rebagliati e Nespoli affrontano l’Olanda

4.05: La Turchia conquista i quarti di finale battendo 6-2 la Russia

4.01: Turchia-Russia 4-2 (37-37)

3.59: Turchia-Russia 3-1 (38-37)

3.54: Turchia-Russia 1-1 (37-37)

3.50: Turchia e Russia di fronte per il sesto ottavo di finale. Tra poco Italia-Olanda

3.47: L’Indonesia si va a prendere i quarti di finale battendo al tie break gli Usa 20-18

3.43: Usa-Indonesia 4-4 (37-36)

3.41: Usa-Indonesia 2-4 (34-33)

3.35: Usa-Indonesia 0-4 (33-36)

3.32: Usa-Indonesia 0-2 (34-37)

3.26: Prossima sfida degli ottavi di finale: Usa contro Indonesia

3.24: Il Messico raggiunge i quarti di finale battendo 6-2 (37-34) la Germania

3.21: Germania-Messico 2-4 (35-36)

3.16: Germania-Messico 2-2 (39-37)

3.12: Germania-Messico 0-2 (35-37)

3.07: Il terzo ottavo di finale vede di fronte Germania e Messico

3.05: La Gran Bretagna raggiunge i quarti di finale pareggiando (37-37) l’ultimo set e superando 5-3 la Cina

3.02: Cina-Gran Bretagna 2-4 (38-36)

2.58: Cina Gran Bretagna 0-4 (34-36)

2.54: Cina-Gran Bretagna 0-2 (35-36)

2.50: Di fronte per il secondo ottavo Cina e Gran Bretagna

2.45: L’India completa la rimonta e vince 35-34 l’ultimo set conquistando i quarti di finale: 5-3 a Taipei

2.40: Taipei-India 3-3 (35-40)

2.36: Taipei-India 3-1 (38-38)

2.33: Taipei-India 2-0 (36-35)

2.27: Il primo ottavo di finale vede di fronte Chinese Taipei e India. La formula è quella della gara a squadre. Due punti per ogni set vinto (set da quattro frecce) e si impone chi raggiunge per primo quota 5

2.25: In caso di vittoria, l’Italia troverebbe ai quarti una tra Giappone (sorpresa del ranking round, n.3 del seeding) e Francia.

2.22: Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati hanno strappato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie all’undicesimo posto ottenuto ieri in qualificazione e si apprestano a sfidare la temibile coppia olandese agli ottavi di finale.

2.18: Si assegna il primo titolo olimpico della storia nell’inedita gara mista a coppie, che fa il suo debutto nel programma a cinque cerchi del tiro con l’arco proprio in Giappone.

2.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gara del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021

Tabellone della gara mista – Cronaca ranking round maschile – Cronaca ranking round femminile

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Dopo un day-1 riservato ai ranking round, si assegna il primo titolo olimpico della storia nell’inedita gara mista a coppie, che fa il suo debutto nel programma a cinque cerchi del tiro con l’arco proprio in Giappone.

Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati hanno strappato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie all’undicesimo posto ottenuto ieri in qualificazione e si apprestano a sfidare la temibile coppia olandese agli ottavi di finale. Steve Wijler e Gabriela Schloesser rappresentano una formazione solida ma non superiore in termini di potenziale rispetto a quella azzurra.

In caso di vittoria, l’Italia troverebbe ai quarti una tra Giappone (sorpresa del ranking round, n.3 del seeding) e Francia. Parte bassa del tabellone abbastanza equilibrata in cui possono puntare in alto anche Stati Uniti, Turchia e Russia, mentre nella parte alta il Messico proverà ad impensierire la favoritissima Corea del Sud.

Si comincia alle ore 2.30 italiane con gli ottavi di finale della prova mista a coppie di tiro con l’arco, per poi proseguire nel corso della giornata con tutti gli incontri a eliminazione diretta fino alle finali. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche una freccia degli arcieri azzurri alle Olimpiadi di Tokyo: buon divertimento!

Foto: World Archery