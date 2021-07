Sabato 24 luglio si assegneranno le prime medaglie del tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020: farà il suo debutto ai Giochi la gara mista a coppie. Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli, pur non avendo disputato un rankind round memorabile, si sono garantiti un tabellone sicuramente complicato, ma comunque fattibile, avendo evitato lo scoglio della Corea del Sud almeno sino all’atto conclusivo.

Undicesimi nella classifica che ha delineato le 16 qualificate per la fase ad eliminazione diretta, gli azzurri affronteranno agli ottavi l’Olanda di Gabriela Schloesser e Steve Wijler, sesti nel ranking round. In caso di passaggio del turno, il duo tricolore si ritroverà una tra Francia e Giappone. Nella parte bassa si giocheranno un posto in semifinale Turchia, Atleti olimpici della Russia, Indonesia e Stati Uniti.

La parte alta del tabellone, almeno sulla carta, appare di un livello superiore. La stessa Corea del Sud non avrà vita facile in un eventuale quarto di finale con India o Taipei ed anche in una semifinale con Cina o Messico.

TABELLONE PROVA MISTA A COPPIE OLIMPIADI TOKYO

OTTAVI DI FINALE

Corea del Sud-Bangladesh 1

India-Cina Taipei 2

Cina-Gran Bretagna 3

Germania-Messico 4

Giappone-Francia 5

Italia-Olanda 6

Turchia-Atleti olimpici della Russia 7

Indonesia-Usa 8

QUARTI DI FINALE

Vincente1-Vincente2 A

Vincente3-Vincente4 B

Vincente5-Vincente6 C

Vincente7-Vincente8 D

SEMIFINALI

VincenteA-VincenteB 9

VincenteC-VincenteD 10

FINALI

3°-4° posto: Perdente9-Perdente10

1°-2° posto: Vincente9-Vincente10

Foto: Lapresse