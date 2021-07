LIVE Serbia-Italia 95-102 in DIRETTA: calendario e orari partite Olimpiadi. Il girone degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

GLI EROI DI BELGRADO: LA CRONACA DELLA PARTITA

MIRACOLO A BELGRADO: IL VIDEO DELL’IMPRESA

IL CALENDARIO E GLI ORARI DELLE PARTITE DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI

L’ITALIA QUALIFICA SEI SQUADRE A TOKYO E VA VICINA AL RECORD DI ATENE

MEO SACCHETTI: “ERO TRANQUILLO, SAPEVO DI AVERE UN GRANDE GRUPPO”

I PRECEDENTI E LE MEDAGLIE VINTE DALL’ITALIA ALLE OLIMPIADI NEL BASKET

LE PAGELLE DI SERBIA-ITALIA: MANNION LEADER, POLONARA MVP

LE AVVERSARIE DEL GIRONE DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI

I POSSIBILI CONVOCATI DELL’ITALIA

ITALIA MINA VAGANTE

IL MIRACOLO DI BELGRADO

IL CAPOLAVORO DI MEO SACCHETTI

NICO MANNION STRABILIANTE

GIANNI PETRUCCI: “UNA VITTORIA FANTASTICA”

NEMANJA BJELICA: “UNA VERGOGNA”

Grazie per averci seguito! Siamo a Tokyo!

Adesso restate con noi. Cronaca, analisi, racconti su OA Sport di una notte indimenticabile per il basket italiano

Diciassette anni dopo l’Italia vola alle Olimpiadi! E’ un’impresa fantastica!

24 punti di Nico Mannion, 22 di Polonara, 21 di Fontecchio, ma tutti gli azzurri sono stati incredibili.

Un’Italia semplicemente leggendaria ed incredibile vince 102-95 in casa della Serbia.

L’ITALIA E’ ALLE OLIMPIADI! IL MIRACOLO DI BELGRADO E’ COMPIUTO!

SIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A TOKYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

LA SERBIA PERDE PALLAAAAAAAAAA!

Tonut sbaglia entrambi i liberi.

Stefano Tonut va in lunetta. 14 secondi alla fine.

95-102 Petrusev non sbaglia dalla lunetta.

93-102 DENTRO IL SECONDOOOOOOO!

93-101 DENTRO IL PRIMO!

Mannion in lunetta.

93-100 Andjusic con la tripla immediata.

90-100 DENTRO IL SECONDO!

90-99 DENTRO IL PRIMO!

FALLLOOOOOOOOOO SU MANNIOOOOOOOON! 34 SECONDI ALLA FINE!

90-98 Ancora due punti di Petrusev.

Sbaglia Andjusic ma non riusciamo a prendere il rimbalzo.

Palla persa dall’Italia.

88-98 Tripla di Andjusic.

85-98 Anche Petrusev si inventa due punti.

83-98 Un canestro monumentale di Fontecchio.

83-96 Penetrazione facile di Andjusic.

L’Italia usa tutti i 24 secondi ma non segna.

81-96 Schiacciata di Petrusev. Si è rotta la retina. 3.43 alla fine.

79-96 POLONARAAAAAAAAAAAAAAAA! TRIPLAAAAAAAAAA! Timeout Serbia!

Teodosic sbaglia due triple. Il rimbalzo è azzurro.

79-93 Un solo libero per Petrusev. Cinque minuti alla fine.

Arriva anche il quarto fallo di Polonara.

78-93 Dobric con il sottomano.

76-93 Pajola non sbaglia dalla lunetta.

Quarto fallo di Teodosic.

76-91 Un solo libero per Petrusev.

75-91 Canestro da campione di Teodosic.

73-91 TONUUUUUUUUT SCHIACCIAAAAA IN CONTROPIEDE!

73-89 Petrusev non sbaglia dalla lunetta. Sette minuti alla fine della partita.

71-89 Pajola fino in fondooooooo!

71-87 Tripla di Dobric.

68-87 Fontecchio con il tap in a rimbalzo.

68-85 Bel canestro di Petrusev sull’assist di Teodosic.

66-85 FONTECCHIOOOOOO! Prima la stoppata e poi il jumper dalla lunetta! Italia sul +19.

66-83 Tre liberi preziosi di Tonut.

Fallo tecnico fischiato ad Andjusic.

Quarto fallo di squadra per la Serbia. Bonus esaurito dopo un minuto.

66-80 Dobric completa il gioco da tre punti.

65-80 Canestro di Dobric con il quarto fallo di Melli.

FINISCE IL TERZO QUARTO! L’Italia è avanti di 17 punti a dieci minuti dalla fine! Venti punti per Mannion, 19 per Polonara. Serbi ancora vivi grazie ai 19 punti di Andjusic

63-80 Facile appoggio di Kalinic.

61-80 NICOOOOOOOO MANNIOOOOOOON! TRIPLAAAAAAAA!

61-77 Due liberi di Dobric. 1.20 alla fine del quarto.

59-77 Ancora una tripla di Andjusic. Esplode il palazzetto.

56-77 Tripla di Andjusic.

53-77 Due liberi di Mannion. Italia sul +24.

Ancora fallo di Teodosic su Mannion.

53-75 1/2 di Teodosic dalla lunetta.

52-75 Due liberi anche per Mannion.

52-73 Un solo libero per Dobric.

Timeout di Sacchetti. Si riprenderà con Dobric in lunetta.

51-73 Due liberi di Teodosic. Tre minuti alla fine del quarto.

49-73 PAJOLAAAAAAAAAAAAAAAAA! TRIPLAAAAAAAAAAA! Timeout per la Serbia.

ANCORA UNA PALLA RUBATA DALL’ITALIA!

49-70 Due liberi di Fontecchio.

Non si segna da un minuto e mezzo.

Terzo fallo anche per Melli. Sei minuti a fine terzo quarto.

49-68 Dentro anche il libero di Achille.

49-67 POLONARA CON IL FALLO DI BJELICA!

47-65 Mannion con una super penetrazione.

47-63 Andjusic trova la penetrazione.

Polonara ruba palla e subisce fallo.

45-63 POLONARAAAAAA! LA TRIPLA DEL +18!

45-60 TRIPLAAAAAA DI MELLI!

SI RICOMINCIA! Saranno venti minuti emozionanti. Coraggio Azzurri!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Italia strepitosa nei primi venti minuti! 9/18 da tre punti per gli azzurri, che hanno giocato un primo tempo fantastico. 13 punti di Fontecchio e Polonara, 11 di Mannion

45-57 PAJOLAAAAAAA SULLA SIRENAAAAAAAAAA!

45-54 Micic segna in sottomano.

43-54 POLONARAAAAAAAAAAAA! LA TRIPLAAAAAA DEL +11! 30 secondi all’intervallo.

43-51 PIPPO RICCI! TRIPLA!

Fallo in attacco di Marjanovic (secondo fallo) su una difesa strepitosa di Melli.

43-48 1/2 di Marjanovic.

42-48 TONUUUUUUUT! La tripla frontale del +6. Due minuti all’intervallo.

42-45 Gancione di Marjanovic.

40-45 POLONARAAAAAAAAAA! Tripla in faccia a Marjanovic.

40-42 Marjanovic con il tap in a rimbalzo.

38-42 Due liberi di Fontecchio, arrivato già a tredici punti.

38-40 Dobric con due liberi.

36-40 FONTECCHIOOOOOO TRIPLAAAAA!

36-37 Mannion con la penetrazione al ferro. Quattro minuti all’intervallo.

36-35 POLONARA! Tripla importantissima!

36-32 Due liberi di Andjusic, che ha segnato 11 punti solo in questo quarto.

34-32 Ancora uno scatenato Andjusic con la tripla del nuovo vantaggio.

31-32 Super canestro di Fontecchio.

31-30 Tripla dall’angolo di Andjusic e sorpasso serbo.

Il ferro “sputa” la tripla ben presa da Ricci.

28-30 Tripla del -2 di Andjusic.

25-30 Pazzesco canestro di Mannion in penetrazione.

25-28 Un solo libero di Dobric.

24-28 Avramovic segna in contropiede dopo lo sfortunato errore di Mannion.

Infrazione di 24 secondi della Serbia.

Purtroppo Melli non trova la tripla del +9.

Subito palla recuperata dall’Italia.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Dieci minuti eccellenti dell’Italia, che è avanti di sei punti alla prima sirena. Sette punti per Tonut e Mannion.

22-28 Tonut brucia la difesa serba e appoggia al vetro.

Micic sbaglia la tripla e rimessa per l’Italia. Otto secondi alla fine del quarto.

Palla persa dall’Italia con Melli che ha rifiutato un tiro da prendere.

22-26 Ancora Petrusev non sbaglia dalla lunetta. 46 secondi alla fine.

Terzo fallo, molto dubbio, di Tessitori.

20-26 Due liberi di Petrusev.

18-26 TOOOONUUUUT! TRIPLAAAAA!

18-23 Micic non sbaglia dalla lunetta.

Fallo di Pajola sul tiro da tre di Micic.

15-23 LA SCHIACCIATA DI TESSITORI! Rubata di Pajola e Tessitori vola a schiacciare in contropiede. Due minuti a fine primo quarto.

15-21 Bella giocata di Tonut che segna in penetrazione.

15-19 Mannion completa il gioco da tre punti.

15-18 Mannion con il fallo di Micic! Gran giocata del play Warriors.

15-16 Tripla anche di Dobric. Timeout per Sacchetti.

12-16 Tripla di Micic.

9-16 Piazzato di Petrusev.

7-16 FONTECCHIOOOO! Step back clamoroso di Simone

7-14 Ancora Mannion! Timeout della Serbia

7-12 Si sblocca anche Mannion. Cinque minuti a fine primo quarto.

7-10 POLONARA! LA RISPOSTA AZZURRA!

7-7 Tripla di Bjelica.

4-7 Splendido arresto e tiro di Simone Fontecchio.

4-5 Schiacciata senza saltare di Marjanovic.

2-5 Sull’errore di Polonara arriva il tap in di Fontecchio.

2-3 Un libero di Polonara

2-2 Splendido canestro di Bjelica in post su Polonara.

0-2 IL CANESTRO DI MELLI!

Stoppata di Fontecchio su Dobric.

Primo attacco dell’Italia che si conclude con una palla persa.

20.30: SI COMINCIA! Siamo tutti con gli azzurri, serve una straordinaria impresa.

20.28: Il quintetto dell’Italia. Mannion Tonut Polonara Fontecchio Melli.

20.25: Ora quello dello Serbia.

20.24: INNO D’ITALIA!

20.23: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

20.21: Le parole di Meo Sacchetti “Siamo esattamente dove volevamo essere. Oggi abbiamo giocato meglio di quanto fatto contro il Portorico e siamo stati bravi a contenere i loro giocatori migliori, quelli capaci di fare male nell’uno contro uno. Ora ci aspetta una gara durissima ma quello che c’è in palio cancella ogni paura. Dobbiamo entrare in campo e dare il meglio di noi stessi senza cali di tensione. Inutile girarci intorno, i serbi sono una squadra di talento e di taglia ma i conti si faranno solo alla fine”

20.18: L’Italia manca dalle Olimpiadi da 17 lunghissimi anni e da quella fantastica medaglia d’argento di Atene 2004. Nel 2016 gli azzurri non riuscirono a qualificarsi, perdendo la finale del Preolimpico di Torino contro la Croazia ai supplementari.

20.15: La Serbia ha vinto entrambe le partite del suo girone, prima con la Repubblica Dominicana (94-76) e poi con le Filippine (83-76). In semifinale i padroni di casa hanno superato il Porto Rico per 102-84.

20.10: Il cammino dell’Italia in questo torneo è cominciato contro Porto Rico, complice la non partecipazione del Senegal. Gli azzurri hanno un po’ sofferto all’esordio, imponendosi per 90-73; mentre in semifinale contro la Repubblica Dominicana l’Italia ha dominato (79-59).

20.06: All’Italia servirà la partita perfetta contro la corazzata Serbia, che è la principale favorita fin dal momento in cui la FIBA ha deciso di assegnare a Belgrado una delle sedi dei Preolimpici.

20.04: E’ la grande serata del basket italiano, quella più attesa. Quaranta o più minuti per raggiungere quel sogno chiamato Olimpiade.

20.00: Cominciamo la diretta di Italia-Serbia.

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale del Preolimpico 2021 di Belgrado. Tutto o niente! Quaranta o più minuti che valgono un’Olimpiade.

E’ la partita, quella tanto attesa fin dal momento del sorteggio. L’Italia aspetta la qualificazione ai Giochi Olimpici da 17 anni, da quella incredibile medaglia d’argento ad Atente 2004. Per tornare alle Olimpiadi serve una grande impresa, un vero e proprio miracolo sportivo in quel di Belgrado.

La Serbia è una corazzata, ma ha mostrato qualche piccola crepa nelle tre partite finora giocate. L’Italia deve inserirsi in una di questa e farla diventare una voragine. Servirà la partita perfetta in attacco ed in difesa ai ragazzi di Meo Sacchetti. 40 minuti per entrare nella leggenda e scrivere una delle pagini più incredibili della storia della pallacanestro italiana.

La palla a due di Italia-Serbia, finale del Preolimpico 2021 di Belgrado, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo