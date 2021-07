L’Italia porterà ben sei squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Si tratta di un risultato davvero da urlo per il Bel Paese, che migliora quanto fatto a Londra 2012 e Rio 2016 (in quei casi erano quattro), a -2 dallo storico record di Atene 2004.

L’ultima magia porta la firma della Nazionale di basket maschile, che stasera ha firmato un’impresa da brivido tramortendo la Serbia nella sua tana di Belgrado: i ragazzi di Meo Sacchetti si sono inventati un numero antologico in terra slava e ritornano ai Giochi dopo 17 anni, quando in Grecia si misero al collo la medaglia d’argento. L’Italia è inserita nel girone con Australia, Germania e Nigeria: passano ai quarti le prime due di ogni gruppo e le due migliori terze, gli azzurri possono essere una outsider della kermesse a cinque cerchi.

La Nazionale di volley femminile ha staccato il biglietto dominando il preolimpico contro l’Olanda hell’agosto 2019 e si presenterà in Giappone con l’obiettivo di conquistare la prima medaglia a cinque cerchi della storia. Paola Egonu e compagne, argento agli ultimi Mondiali, sono tra le grandi favorite della vigilia e hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo proprio come Serbia, Cina, USA, Brasile, Russia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono inserite nel girone con Cina, Russia, USA, Turchia, Argentina: le prime quattro classificate si qualificano ai quarti di finale, dove inizia la fase a eliminazione diretta.

L’Italia di volley maschile ha firmato il colpaccio surclassando la Serbia a Bari ormai due estati fa. Ivan Zaytsev e compagni sperano di poter salire nuovamente sul podio dopo l’argento di Rio 2016 e di sicuro il sestetto non parte battuto in principio contro nessuno. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno forse qualcosa in meno rispetto a Polonia, Brasile, Russia, USA ma la possibilità di tornare a casa con qualcosa in mano è ben viva nella mente dei vicecampioni in carica. La formazione capitanata dallo Zar è inserita nel raggruppamento con Canada, Giappone, Iran, Polonia, Venezuela: sorteggio agevole, ma il rischio è quello di un incrocio da brivido ai quarti, il lasciapassare verso la zona medaglia.

La Nazionale di pallanuoto maschile è iscritta da Campione del Mondo. Il Settebello è sempre in grado di brillare quando conta, anche se non va dimenticato che la compagine di Sandro Campagna ha steccato nella recente World League, mancando l’accesso alla finale. Cinque anni fa arrivò una medaglia di bronzo, in Giappone si cercherà di fare meglio contro le solite note corazzate come Croazia, Serbia, Spagna, Ungheria. Azzurri nel girone con USA, Ungheria, Grecia, Giappone, Sudafrica (valgono le stesse regole del volley riguardo al passaggio del turno).

Il softball fa il suo grande ritorno alle Olimpiadi e l’Italia sarà presente, tra l’altro da Campionessa d’Europa (titolo conquistato ieri sera contro l’Olanda). Le nostre portacolori potrebbero essere la mina vagante sul diamante nipponico e lottare per la medaglia di bronzo non è fantascienza. Girone unico con Giappone, USA, Messico, Canada, Australia: tutte contro tutte, le prime due classificate si sfideranno per l’oro, terza e quarta si incroceranno per il terzo gradino del podio.

Il basket 3×3 farà il suo grande debutto ai Giochi, la Nazionale femminile ha staccato il biglietto grazie a una vittoria al cardiopalma sull’Ungheria a Budapest, con un tiro allo scadere di D’Alie. Le azzurre, che nel recente passato sono state anche Campionesse del Mondo, inseguono una magia in uno sport che ha dimostrato di poter regalare sorprese e di essere davvero imprevedibile in termini di risultati. Girone unico contro Francia, Russia, Cina, Romania, Giappone, Mongolia, USA: le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, le squadre tra terzo e sesto posto disputeranno un “quarto di finale”.

SQUADRE ITALIA QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2021

Pallanuoto maschile

Volley femminile

Volley maschile

Softball

Basket 3×3 femminile

Basket maschile

Credit: Ciamillo