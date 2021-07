Inghilterra-Ucraina 4-0, Europei 2021: doppietta di Kane, Maestri in semifinale contro la Danimarca

L’Inghilterra ha letteralmente travolto l’Ucraina con un roboante 4-0 allo Stadio Olimpico di Roma e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni è stata impeccabile nella capitale, liquidando un avversario troppo impalpabile e oggettivamente mai in grado di impensierire i Maestri: il sigillo di Kane in apertura di partita e il micidiale uno-due firmato da Maguire e Kane in avvio di ripresa hanno fatto volare l’Inghilterra, che mercoledì sera affronterà la Danimarca davanti ai propri tifosi allo Stadio Wembley di Londra.

I ragazzi di coach Southgate hanno regolato la formazione di Shevchenko e ora sono davvero a un passo dall’atto conclusivo, un traguardo mai raggiunto in passato (il miglior risultato è il terzo nel 1968, nel 1996 si fermarono in semifinale). I gialloblù avevo invece già ottenuto il miglior traguardo della loro storia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Inghilterra parte a spron battuto e al 4′ passa subito in vantaggio: palla profonda di Sterling, Harry Kane si stende in spaccata e batte Bushchan. L’Ucraina prova a reagire con Yaremchuk e Yarmolenko, ma non trovano varchi e la partita risulta particolarmente bloccata, equilibrata e senza particolari sussulti.

In avvio di secondo tempo, però, l’incontro si decide in un amen: al 47′ Harry Maguire incorna alla perfezione sulla punizione di Shaw e firma il raddoppio, tre minuti più tardi arriva la doppieta di Kane che concretizza di testa il cross di Shaw dopo un leggero tacco di Sterling. Inghilterra in totale controllo e al 63′ arrotonda il punteggio con la rete di Jordan Henderson sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mount. A quel punto i ritmi si abbassano, l’Inghilterra deve soltanto amministrare e festeggia la qualificazione alle semifinali.

Foto: Lapresse