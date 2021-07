LIVE Berrettini-Bedene 6-4 6-4 6-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il romano domina ed accede alla seconda settimana dei Championships

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.43 Davvero una giornata bellissima per i colori italiani con due nostri rappresentanti che volano agli ottavi dei Championships. La nostra DIRETTA LIVE di Berrettini-Bedene finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per tantissimi contenuti su Wimbledon. Un caro saluto e un buon proseguimento di giornata a tutti!

15.41 Berrettini sarà uno dei due italiani agli ottavi di finale a Wimbledon: l’altro è Lorenzo Sonego che si è appena sbarazzato in tre set di James Duckworth.

15.39 Si tratta della seconda volta consecutiva agli ottavi di finale a Wimbledon per Berrettini: nel 2019 perse contro Federer, quest’anno partirà favorito contro uno fra Ivashka e Thompson.

15.37 E’ nettamente positivo il saldo vincenti/errori per Berrettini: 37 vincenti e 23 errori. Appena 14 punti concessi al servizio ad un Bedene che non è mai riuscito a contrastare la potenza dell’azzurro.

15.35 Davvero un Berrettini in grande crescita quello visto nella partita odierna. Il servizio ha funzionato a meraviglia: 64% di prime in campo con l’81% di punti vinti con la prima e con la seconda. Il rendimento è stato ottimo anche sulla seconda palla di servizio che lo ha tolto anche da situazioni complesse.

6-4 6-4 6-4 GAME, SET & MATCH BERRETTINI! OTTAVI DI FINALE RAGGIUNTI A WIMBLEDON!

40-15 LA VOLEE IN TUFFO DI BERRETTINI! CHE TOCCO! Stupendo l’azzurro! Due match point!

30-15 In corridoio il dritto dal centro del campo per Berrettini.

30-0 Altra prima che va a togliere le ragnatele.

15-0 Classica asse collaudata servizio-dritto.

5-4. Bellissima stop volley per Bedene su un passante davvero insidioso di Berrettini. Adesso l’azzurro serve per volare alla seconda settimana dei Championships.

40-0 Prende la riga Bedene con il servizio!

30-0 Tocca bene con l’impugnatura a martello sotto rete Bedene.

15-0 Settimo ace per Bedene.

5-3. Ormai stanno diventando una formalità i turni di battuta per il romano.

40-15 Prende l’iniziativa Bedene e non permette a Berrettini la difesa.

40-0 Un altro servizio terrificante.

30-0 Ancora dritto profondissimo per Berrettini! Bedene non può difendersi.

15-0 Indietreggia Bedene sulla risposta, ma non riesce a contenere il dritto successivo di Berrettini.

4-3. Tiene il servizio Bedene che rimane indietro di un break nel terzo parziale.

40-30 Ennesimo dritto errato per Bedene.

40-15 Sbaglia la risposta Berrettini.

30-15 Prende la riga Berrettini con il rovescio! Che bel lungolinea!

30-0 Largo il rovescio in contenimento di Berrettini che allarga le braccia.

15-0 Non colpisce bene la risposta Berrettini.

4-2. Altro ace e Berrettini senza troppi patemi rimane davanti.

40-15 Se ne va il back di approccio di Berrettini.

40-0 Prima al corpo e dritto lungolinea.

30-0 Si allarga in corridoio il back di rovescio di Bedene.

15-0 Altra seconda davvero tagliente per Berrettini.

3-2. Nessun problema neanche per Bedene che rimane in scia.

40-0 A metà rete la risposta di dritto di Berrettini.

30-0 Ace scaraventato da Bedene.

15-0 Esce di poco la risposta bloccata di Berrettini.

3-1. Berrettini è un rullo compressore e difende il suo vantaggio anche nel terzo parziale.

40-15 Stavolta non trova il campo Berrettini con l’attacco di dritto.

40-0 Prima al centro e dritto lungolinea vincente.

30-0 Ennesimo ace per Berrettini, stavolta al centro.

15-0 Tocca sotto rete Berrettini dopo una prima devastante.

2-1. Serve da sotto Bedene che non riceve l’aggressione di Berrettini e vince il punto. Lo sloveno prova a divertirsi in una situazione di punteggio quasi compromessa.

40-0 Spinge Bedene che segue il servizio a rete e chiude con lo smash.

30-0 Demi-volée di Bedene! Tocco davvero splendido e preciso.

15-0 Ottima prima dello sloveno.

2-0. Sono sedici gli ace per il giocatore romano che consolida il suo vantaggio e scappa anche nel terzo set.

40-0 Quindicesimo ace per Berrettini.

30-0 Scappa via il back difensivo di Bedene.

15-0 Prima sostanziosa al centro per Berrettini.

1-0 BREAK BERRETTINI! Fondamentale indirizzare dalla propria parte subito questo terzo parziale.

40-A Terzo doppio fallo per Bedene e palla break per Berrettini.

40-40 E’ un gatto Berrettini! Arriva alla grande sulla smorzata di Bedene e chiude con lo strettino.

40-30 Bene con il servizio Bedene.

30-30 DRITTO TERRIFICANTE IN CORSA DI BERRETTINI!

30-15 Buona costruzione del punto da parte di Bedene che chiude con il dritto.

15-15 Prova a piegarsi per spingere con il dritto Berrettini, ma la palla non esce bene dalle corde.

0-15 Tanto per cambiare sbaglia di dritto Bedene.

INIZIO TERZO SET

15.03 Si è alzata dal 52% al 63% la percentuale di prime. Berrettini ha perso solo quattro punti con la seconda di servizio: 17/21 (81%). Solo 10 i punti in risposta di Bedene nel match.

6-4 SECONDO SET BERRETTINI! CHIUDE CON DUE ACE DI FILA IL ROMANO! Anche il secondo parziale è a senso unico.

40-0 Ace per Berrettini!

30-0 La seconda di servizio di Berrettini assomiglia molto ad una prima.

15-0 Pressing spaventoso con il dritto per Berrettini che non lascia respirare Bedene.

5-4. Sei punti consecutivi al servizio per Bedene che si concede l’ultima possibilità.

40-0 Quinto ace per Bedene.

30-0 Prima esterna che risulta vincente per lo sloveno.

15-0 Grande angolo trovato da Bedene sul contropiede di dritto.

5-3. Si era complicato un po’ questo game, ma Berrettini lo risolve senza annullare palle break.

A-40 Arriva il servizio vincente per l’azzurro.

40-40 Non spinge abbastanza con il dritto anomalo Berrettini e viene punito dal recupero di Bedene dall’altra parte.

40-30 Non riesce ad organizzare la risposta di dritto Bedene, investito dalla potenza del servizio.

30-30 Risponde bene lo sloveno e Berrettini sbaglia con il dritto.

30-15 Si addormenta la palla! Back tagliatissimo di Berrettini e la palla in pratica non rimbalza.

15-15 Gioca profondo Bedene e trova un ottimo ritmo sulle palle tagliate di Berrettini.

15-0 Subito ace per Berrettini per aprire questo game!

4-3. Berrettini non chiude il set e Bedene si prende una chance, rimanendo in scia al suo avversario.

A-40 Splendido contropiede di dritto per Bedene con i piedi dentro al campo.

40-40 Affossa il rovescio tagliato in rete Berrettini durante una fase interlocutoria dello scambio.

30-40 La prima la salva grazie al servizio Bedene.

15-40 Martella ancora Berrettini con il dritto e si prende due palle break.

15-30 Risponde centrale e profondo Berrettini, diritto pessimo di Bedene.

15-15 DRITTO PAUROSO! Dal centro del campo è devastante l’azzurro!

15-0 Prova ad allungarsi sul rovescio Berrettini per tentare il lungolinea, ma la palla decolla.

4-2. Fa le buche per terra Berrettini con il servizio e con il dritto e non concede ancora una volta niente al suo avversario.

40-0 Ancora la prima di servizio è determinante.

30-0 Back splendido di approccio per Berrettini e Bedene non tira su la palla.

15-0 Prima esterna e dritto comodo a chiudere.

3-2. Gestisce con relativa serenità questo turno di battuta Bedene che rimane in scia.

40-15 Esce di pochissimo la risposta bloccata di Berrettini.

30-15 La prima di servizio dà una mano allo sloveno.

15-15 Finalmente trova il dritto Bedene dopo al servizio.

0-15 Risponde nei pressi della riga Berrettini e Bedene non esce da questa situazione con il dritto.

3-1. Parziale di otto punti a uno per Berrettini che è in fuga nel secondo set.

40-15 Colpisce con il peso del corpo all’indietro Berrettini sul dritto e la palla scappa.

40-0 Altra prima vincente con Bedene che sfiora appena.

30-0 Sono undici gli ace per Berrettini.

15-0 Spinge ed accelera la velocità con il rovescio Berrettini: sbaglia Bedene con il dritto.

2-1 BREAK BERRETTINI! Break a zero per il romano che, dopo aver rischiato sul suo servizio, si stacca anche nel secondo set.

0-40 CHE DIFESA IN BACK DI BERRETTINI! Traiettoria alta e morbida che atterra sulla riga e Bedene commette l’ennesimo gratuito di dritto. Tre palle break consecutive.

0-30 Molto distante dalla palla Bedene sul dritto che è ancora affossato in rete.

0-15 Bedene si difende con il tweener, ma Berrettini continua a martellare con il dritto.

1-1. Una seconda devastante e tre ace per risalire dal 15-40 per Berrettini che si salva in questa circostanza.

A-40 Secondo ace consecutivo! Che game sta tirando su l’azzurro!

40-40 ACE ESTERNO PER BERRETTINI!

30-40 CHE SECONDA HA GIOCATO BERRETTINI! Con quale personalità!

15-40 Sulla riga la risposta di Bedene! Arrivano due palle break.

15-30 Non impatta bene la risposta Bedene, ma mette in campo una traiettoria bassa che Berrettini non riesce a leggere.

15-15 Troppo frettoloso Berrettini sul dritto che finisce sul nastro.

15-0 Non riesce a far partire lo scambio Bedene sulla prima esterna di Berrettini.

0-1. Bedene mette tre punti in fila dal 15-30 e tiene il servizio. Nel frattempo c’è un nuvolone nero minaccioso sopra Wimbledon.

40-30 Prima al centro vincente messa in campo da Bedene.

30-30 Non regge sulla diagonale sinistra Berrettini che cede sull’ultimo rovescio.

15-30 Spinge Berrettini con il dritto e non rientra in campo la difesa di Bedene.

15-15 Scarico nel colpire il rovescio Bedene.

15-0 Trova grande profondità con il dritto Bedene e perfora sul rovescio di Berrettini.

INIZIO SECONDO SET

14.26 Un 6-4 che sta molto stretto a Berrettini che ha concesso appena tre punti al servizio nel primo set. L’azzurro ha servito in campo solo il 52% di prime, con l’83% di resa. Sempre in pericolo nei turni di servizio Bedene, mai Berrettini.

6-4 PRIMO SET BERRETTINI! CHIUDE CON IL SETTIMO ACE! L’azzurro ha un’altra marcia.

40-15 Largo il dritto in manovra di Berrettini.

40-0 Trova la riga Bedene con il dritto, ma Berrettini spinge in controbalzo e costringe lo sloveno all’errore. Tre set point.

30-0 Completamente sballata la risposta di Bedene sulla seconda di Berrettini.

15-0 Decide il punto con la prima Berrettini e poi Bedene non contiene le due accelerazioni con il dritto.

5-4 BREAK BERRETTINI! Risposta bloccata perfetta con il dritto, mantenendo la palla bassa. Alla quinta chance arriva il break per l’azzurro che va a servire per il set.

30-40 Non arriva benissimo sulla palla Berrettini e il suo dritto si ferma sul nastro.

15-40 Vince il braccio di ferro sulla diagonale di rovescio Berrettini grazie alle variazioni. Due palle break.

15-30 Risponde profondo Berrettini e poi lascia andare il braccio sul dritto in diagonale.

15-15 Spinge bene Bedene in uscita dal servizio.

0-15 E’ largo il dritto di Bedene: sta sbagliando tanto lo sloveno con questo fondamentale.

4-4. Tiene il servizio Berrettini in un game assai delicato. Non era semplice gestire questo momento.

40-30 Troppo secco l’impatto della palla sul back da parte di Berrettini, palla che scappa abbondantemente.

40-15 Bedene non riesce a gestire una seconda palla molto aggressiva di Berrettini.

30-15 Si apre il campo con la seconda ad uscire e chiude con il dritto Berrettini.

15-15 ACE DI SECONDA PER BERRETTINI! Il sesto della partita!

0-15 Stecca con il rovescio Berrettini sulla risposta rapida di Bedene. Primo punto del match perso al servizio.

3-4. Bedene dopo la pioggia tiene il servizio, in un game in cui ha annullato tre palle break di cui due consecutive.

A-40 Vola via la risposta di Berrettini che era in ritardo su questa palla.

40-40 Il dritto tradisce ancora una volta Bedene da posizione favorevole.

A-40 L’ace di Bedene che ha pizzicato un pezzettino di riga.

SI RIPARTE DAL 3-3, 40-40! BEDENE AL SERVIZIO.

14.07 I due giocatori sono impegnati nella fase di riscaldamento e poi si ricomincerà.

14.06 Rientrano in campo Matteo Berrettini ed Aljaz Bedene! Sarà fondamentale rientrare in campo subito reattivi e pronti per chiudere al meglio il settimo gioco.

14.05 Speriamo che questa pausa non rallenti il rendimento a servizio di Berrettini: nei primi tre turni di battuta il giocatore romano non aveva concesso neanche un punto al suo avversario.

14.02 Ricordiamo che l’interruzione era arrivata in una fase davvero calda del primo set: Bedene aveva annullato tre palle break sul 3-3 e il punteggio del settimo gioco era sul 40-40.

13.59 Fra qualche minuto cominceranno anche i programmi sui campi principali: sul Campo 1 si parte alle 14.00 con Cirstea-Raducanu, mentre sul Centrale alle 14.30 con Juvan-Gauff.

13.57 Finalmente stanno per ricominciare i match a Wimbledon: l’interruzione è durata poco più di un’ora e mezza.

13.40 Nuova comunicazione da parte dell’organizzazione dei Championships: si ripartirà alle 14.00. Intanto gli addetti al campo stanno togliendo il telone che copre il terreno di gioco.

13.35 Si stanno sgonfiando i teloni! Buona notizia: segno che fra non molto ricomincerà il gioco.

13.20 Non muta la situazione sui campi di Wimbledon: il gioco è sospeso su tutti i campi all’aperto. Ricordiamo che sul Campo Centrale il programma comincerà alle 14.30, mentre sul Campo 1 alle 14.00.

13.05 Sempre alto il telone sul Campo 3, ma c’è una buona notizia: gli ombrelli degli spettatori presenti in tribuna si sono riaperti, quindi probabilmente non piove più. Vedremo se questo basterà per riprendere.

12.50 Si sta gonfiando il telone sul Campo 3: segnale negativo che la pausa si allunga. Ancora non sono arrivate comunicazioni in merito all’orario di ripartenza.

12.32 Vi terremo aggiornati sulle variazioni della situazione meteo e soprattutto su quando i giocatori potranno tornare in campo.

12.30 Le partite sono state interrotte su tutti i campi: purtroppo basta poco per sospendere gli incontri a Wimbledon, altrimenti il terreno di gioco diventa decisamente scivoloso.

12.28 Match interrotto proprio nel momento chiave. Staremo a vedere quando si potrà riprendere. Nelle prossime ore, infatti, sono previste schiarite.

12.26 Gioco sospeso a causa della pioggia!

40-40 Ace dello sloveno!

40-A Bedene prima stecca il rovescio che rimane in campo e poi tira in rete il seguente dritto.

40-40 Bravo Bedene a spingere dopo il servizio e annulla anche la seconda palla break.

30-40 Peccato! In rete la risposta di Berrettini sulla seconda di Bedene.

15-40 Passante lungolinea vincente di Berrettini!!!!!! La scelta di tempo dell’attacco a rete dello sloveno è stata decisamente sbagliata. Due break point per l’azzurro.

15-30 Lo sloveno sbaglia ancora una volta in uscita dal servizio ma sbaglia col dritto.

15-15 Regalo di Bedene che tira direttamente out il rovescio.

15-0 Berrettini prova a trattenere il back che però finisce lungo.

3-3 In scioltezza ancora una volta l’azzurro che non ha perso neanche un punto dal servizio.

40-0 Ancora ace dell’azzurro!!!!!

30-0 Ace esterno di Berrettini!!!!!!!

15-0 Seconda al corpo di Berrettini sul quale Bedene sbaglia la risposta che finisce lunga.

3-2 Bedene. Lo sloveno trova un dritto quasi steccato ma che diventa imprendibile perchè molto corto sul lungolinea.

A-40 Bedene si salva ancora col servizio.

40-40 Regalo dello sloveno che in uscita dal servizio sparacchia fuori il suo dritto.

40-30 Servizio e dritto a incrociare di Bedene.

30-30 Brutto errore di Berrettini con lo slice da fondo che non sembrava particolarmente complicato.

15-30 Servizio lavorato esterno di Bedene sul quale Berrettini sbaglia.

0-30 Dritto potentissimo e precisissimo da fondo campo dell’azzurro.

0-15 Risposta profonda dell’azzurro sulla quale Bedene sbaglia il rovescio.

2-2 Game velocissimo!!!! Bravo Berrettini.

40-0 Punto diretto ancora col servizio per l’azzurro.

30-0 Dritto devastante in uscita dal servizio dell’azzurro.

15-0 Servizio vincente di Berrettini.

2-1 Bedene porta a casa anche questo game.

40-30 Berrettini piazza da fondo campo un dritto dei suoi e trova il punto.

40-15 Dritto angolatissimo dello sloveno.

30-15 Questa volta è Bedene a prendere in mano la situazione, l’azzurro sbaglia lo slice difensivo.

15-15 Berrettini spinge bene e trova la giusta profondità col dritto e manda fuori giri Bedene.

15-0 Il rovescio da fondo del romano si spegne sulla parte bassa del nastro.

1-1 Game rapidissimo in favore di Berrettini.

40-0 L’azzurro spinge bene col dritto e chiude con una palla corta delicatissima.

30-0 SECODO ACE DI BERRETTINI!!!!!!!!!!

15-0 ACE BERRETTINI!!!

1-0 Bedene. Parte bene lo sloveno.

40-0 Punto diretto col servizio.

30-0 Un po’ lento Berrettini nello spostamento laterale il rovescio finisce in rete.

15-0 Ace Bedene.

SI PARTE! Al servizio Bedene

12.03 I giocatori hanno iniziato il riscaldamento.

12.00 I giocatori sono in campo, è il momento del sorteggio.

11.55 Nonostante Berrettini parta decisamente favorito, la sfida contro lo sloveno si preannuncia irta di difficoltà.

11.50 Mancano pochi minuti all’inizio del match.

11.45 Nei tre precedenti Berrettini ha trionfato due volte, in particolare nell’ultimo incrocio tra i due sull’erba londinese.

11.40 Il romano ha avuto un percorso soddisfacente con i successi contro Pella e Van de Zandschulp.

11.35 Sfida delicata per l’italiano contro un giocatore solido.

11.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match di terzo turno di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Aljaz Bedene.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Aljaz Bedene, terzo turno di Wimbledon, terzo slam della stagione.

Berrettini non ha giocato due partite trascendentali nei primi due turni, ma ha alzato il livello nei momenti decisivi. Contro Guido Pella il giocatore romano ha ceduto il secondo set, ma ha gestito al meglio il finale di terzo set, contro Botic Van de Zandschulp ha annullato due set point nel terzo set ed ha evitato il prolungamento della partita. Per l’azzurro una vittoria significherebbe ottavi di finale a Wimbledon per la seconda volta consecutiva, dopo che nel 2019 arrivò la sconfitta sonora contro Roger Federer all’inizio della seconda settimana.

Bedene ha impressionato nei primi due turni: lo sloveno ha superato Corentin Moutet e Yoshihito Nishioka non concedendo neanche un set e con punteggi davvero netti. Prima dei Champioships, il nativo di Ljubljana aveva perso entrambe le partite che aveva giocato sull’erba: contro Frances Tiafoe al Queen’s e contro Marton Fucsovics a Eastbourne.

Ben tre confronti ufficiali fra i due: uno proprio a Wimbledon due anni fa al primo turno con il numero nove del mondo che risolse la contesa in quattro set combattuti. Gli altri due sulla terra battuta di Budapest: nel 2018 fu lo sloveno a prevalere, mentre nel 2019 Berrettini si prese la rivincita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Bedene, terzo turno del tabellone principale maschile di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. La partita avrà inizio alle ore 12.00 sul Campo 3. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

