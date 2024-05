Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Acqui Terme-Andora: percorso e favoriti. Nuovamente volata?

Lo spettacolo in queste prime tre tappe del Giro d’Italia 2024 non è assolutamente mancato. Oggi ci si sposta in Liguria per la quarta, con una nuova probabile volata: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, altimetria, favoriti e programma di questa frazione.

PERCORSO

Sono 190 i chilometri da percorrere in questa quarta giornata consecutiva in bicicletta per la carovana. Dopo la Grande Partenza si lascia il Piemonte per iniziare a scendere la penisola, con l’arrivo posizionato lungo la meravigliosa costa ligure. Frazione non scontata, che nella prima parte presenta una strada in costante ascesa fino a raggiungere i mille metri del Colle del Melogno. Per arrivarci si affronterà un GPM di terza categoria di una decina di chilometri con una pendenza media del 6%. Dallo scollinamento mancheranno 100 chilometri al traguardo, e si proseguirà con una discesa fino a Savona. Dal capoluogo di provincia si percorre tutta l’Aurelia, come alla Classicissima, con ultimo strappo il Capo Mele (1,5 km al 5.1%), ideale trampolino di lancio per chi vuole anticipare la volata.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ovviamente grande attesa per la rivincita dopo quello che abbiamo visto ieri allo sprint. Tim Merlier (Soudal-QuickStep) proverà ad andare a caccia del bis ma l’Italia cerca il suo primo successo di tappa con un Jonathan Milan (Lidl-Trek) che appare il velocista più in forma al momento. Non mancano gli altri rivali: da Biniam Girmay ad Olav Kooij passando per Phil Bauhaus, ma al momento appaiono tutti inferiori rispetto ai primi due della tappa di Fosssano.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quarta tappa – Martedì 7 maggio

Acqui Terme – Andora (190 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 17.00-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.35 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15