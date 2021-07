LIVE Italia-Germania 92-82, Olimpiadi basket in DIRETTA: vittoria cruciale verso i quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’ITALIA

Si chiude qui una DIRETTA LIVE che ha vissuto di grandissime emozioni, le emozioni di un’Italia che dimostra di poter competere a questi livelli altissimi, e di farlo con successo. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di Olimpiadi!

Prossimo appuntamento con l’Australia, mercoledì 28 alle 10:20.

Cinque in doppia cifra per gli azzurri: Fontecchio con 20, poi Gallinari e Tonut 18, Melli 13 e Mannion 10.

TOP SCORER – ITALIA: Fontecchio 20; GERMANIA: Lo 24

E VINCE, VINCE L’ITALIA! DOPO 17 ANNI SI RITORNA ALLE OLIMPIADI E LO SI FA CON LA VITTORIA DI IMPORTANZA CAPITALE! 92-82 SULLA GERMANIA CON MELLI CHE DA 18 METRI PER POCO NON SEGNA!

92-82 MELLI SE NE VA! ORMAI E’ VICINA LA VITTORIA!

90-82 DANILO, IL CAPO, DANILO! CONTRO VOIGTMANN!

Si riprende con rimessa Italia.

Time out chiamato da Roedl, l’ultimo a sua disposizione. Ne ha due Meo Sacchetti.

Fallo su Pajola, 1’04” alla fine!

88-82 L’ENTRATA DI MELLI! CON LA FACCIA DI CHI VUOLE TUTTO!

TONUT RUBA PALLA A BONGA, CONTROLLA PAJOLA E TIENE GALLINARI!

Sbaglia Bonga da tre, rimessa Germania per ultimo tocco azzurro.

Ultimi 2 minuti, fallo ancora subito da Wagner, stavolta l’ha commesso Melli. Italia che non era ancora in bonus.

Sbaglia dalla media Gallinari, Pajola commette fallo a rimbalzo su Wagner.

86-82 NIK MELLI! ANCORA TRIPLA, ANCORA TRIPLA! +4 A TRE MINUTI DALLA FINE!

83-82 FONTECCHIO! SPLENDIDA, SPLENDIDA CIRCOLAZIONE CHE PORTA ALLA TRIPLA A 3’50” DALLA FINE!

Prova la penetrazione Tonut, si fa sfuggire la palla sulla pressione altissima di Thiemann, persa Italia e possesso pericolosissimo Germania.

Germania con Saibou, Voigtmann e Benzing a tre falli, Italia con il solo Gallinari e tanti a quota due.

80-82 Transizione veloce tedesca, Wagner appoggia a canestro e c’è time out da parte di Sacchetti.

80-80 1/2 Bonga, parità. 5′ alla fine.

Fontecchio ferma Bonga mentre cerca di tirare in penetrazione, sono liberi.

80-79 IL SORPASSO DI TONUT! DALLA MEDIA CON BEL TIRO COSTRUITO!

Succede di tutto alla Saitama Super Arena, meno di 6′ al termine!

78-79 TONUT IN ENTRATA!

Entra intanto Fontecchio per Moraschini.

Fallo nella lotta per il possesso di Bonga, prima c’era stato uno svarione difensivo azzurro fortunatamente non punito.

76-79 LA TRIPLA DI STEFANO TONUT PER IL NUOVO -3! C’è però fallo contemporaneo a rimbalzo di Gallinari, canestro che in area FIBA è valido, ma è fallo assegnato al numero 8 azzurro.

73-79 Tripla di Bonga, questa fa male.

73-76 NICO MANNION! CON LA TRIPLA DOPO UN’AZIONE BRUTTISSIMA!

70-76 Schiacciata facile di Barthel.

Sbagliano Mannion e Polonara da tre, 8’30” alla fine.

70-74 2/2 Gallinari.

Furbata di Gallinari che tenta un tiro improbabile mentre arriva il fallo di Bonga. Risultato: due liberi.

68-74 Bonga sfrutta l’uno contro uno con Gallinari e appoggia.

Inizia l’ultimo quarto col primo possesso per la Germania.

TOP SCORER – ITALIA: Fontecchio 17; GERMANIA: Lo 24

TONUT! Stavolta è lui a chiudere in entrata il terzo quarto, bello l’appoggio e 68-72 entrando negli ultimi e decisivi dieci minuti!

Penetrazione di Mannion fermata dal fallo di Bonga, poi c’è evidentemente qualche problema al tavolo prima della rimessa con 9″4 sul cronometro.

66-72 Scarico di Lo per Bonga, tripla.

66-69 GALLINARI! Risponde con la tripla del -3 per aprire l’ultimo minuto!

63-69 Sbagliata la rotazione difensiva su Maodo Lo, tripla.

Infrazione di cinque secondi per la Germania sulla rimessa! Possesso che è ora dell’Italia.

Trasformato in fallo normale quello di Tonut, non ci saranno dunque i due liberi, ma solo il possesso per la Germania perché il bonus non era stato raggiunto.

Gli arbitri si prendono del tempo per decidere, 1’39” alla fine del terzo quarto quando si riprenderà.

Antisportivo contro Tonut sul tentativo di fermare Bonga che stava per andare dentro l’arco dei tre punti, o almeno questa è la prima decisione: gli arbitri vanno a rivedere all’instant replay.

63-66 Bonga fa saltare Fontecchio e poi appoggia a canestro.

63-64 Dimenticato Thiemann vicino a canestro, schiacciata.

63-62 SIMONE FONTECCHIO! E C’E’ IL SORPASSO, IL SORPASSO DELL’ITALIA DA TRE PUNTI! TIME OUT GERMANIA! 2’49” a fine terzo quarto!

60-62 1/2 Gallinari.

Gallinari porta via la palla a Wagner, dal quale subisce il fallo che lo manda in lunetta con il bonus raggiunto a 3’13” dalla penultima sirena.

59-62 1/2 Wagner, ma la lotta a rimbalzo fa sì che ci sia rimessa Germania.

Cerca di far valere il corpo Wagner, c’è il fallo di Gallinari che lo manda in lunetta con due liberi.

Che errore di Mannion! Sbaglia l’appoggio facile dopo una maestosa difesa con rubata di Melli, sarebbe stata la parità.

59-61 BOMBA DI FONTECCHIO! -2 ITALIA!

Cambi per l’Italia, con Tonut che entra per Pajola.

56-61 Saibou trova la correzione a canestro sull’errore di Wagner.

Time out Germania!

56-59 ROBA PALLA NIK E VA PER L’APPOGGIO! -3!

54-59 NICOLO’ MELLI! -5!

Due falli tedeschi in rapida sequenza. Metà terzo quarto arrivata.

Buona difesa azzurra su Lo e Wagner! Stavolta scadono i 24.

51-59 Pajola in entrata!

49-59 Maodo Lo non si ferma più. Ancora a segno dalla media.

49-57 1/2 Melli.

Fallo sul rimbalzo in attacco di Melli, liberi perché stava andando verso canestro.

48-57 Ancora Maodo Lo che si mette in proprio e spara un’altra tripla.

48-54 TONUT DA BEN OLTRE SETTE METRI!

45-54 Tonut prova l’anticipo, saltano le marcature, Maodo Lo ringrazia e segna dall’angolo.

45-51 FONTECCHIO! Da rimbalzo in attacco.

43-51 Transizione veloce e tripla di Obst.

43-48 Appoggia a canestro Maodo Lo contro la difesa di Pajola.

Tonut alla rimessa, si riparte.

Si sta per ricominciare!

Per il terzo quarto che inizierà tra pochi minuti c’è da attendersi il mantenimento del livello difensivo azzurro degli ultimi 5 minuti del secondo periodo. L’attacco, in generale, è risultato fluido per buona misura, tranne che in un paio di minuti del primo quarto. La partita è di grande peso, e si sente e vede in campo.

Momenti Tonut

Situazione falli: per la Germania ce ne sono 3 di Benzing, 2 di Saibou e Voigtmann. Per l’Italia solo Pajola a quota 2, diversi altri con 1.

TOP SCORER – ITALIA: Gallinari 10; GERMANIA: Lo 11

Sbaglia Mannion da tre, rimbalzo in attacco di Tonut, ma nel frattempo finisce il secondo quarto e fino a questo momento contano le due triple vicino alla sirena di Maodo Lo.

43-46 Maodo Lo incomprensibilmente lasciato solo sul lato debole, c’è un altro time out. Gravissima disattenzione difensiva azzurra. 9″ alla seconda sirena.

Air ball di Polonara da tre, restano 28″9 prima dell’intervallo. L’Italia avrà dunque 4″9 per l’ultimo possesso del periodo.

43-43 STEFANO TONUT! ARRIVA LA PARITA’ CHE PARTE DA UN’OTTIMA DIFESA DI FONTECCHIO! Ultimo minuto del secondo quarto.

41-43 TONUT ANCORA! CADENDO INDIETRO!

39-43 1/2 Fontecchio, poi gran intercetto di Tonut sul tentato lancio baseball!

Fontecchio finisce sul mismatch con Maodo Lo, e va a guadagnarsi sia il fallo che i due tiri liberi.

LA SUPER STOPPATA DI POLONARA!

Meo Sacchetti chiama anche time out vista la situazione.

La Germania non riesce più ad attaccare bene, ma l’Italia non sta sfruttando la situazione con un paio di perse brutte. Meno di 3′ all’intervallo.

38-43 SI VENDICA FONTECCHIO! E l’Italia è a -5!

Fontecchio stoppato da Bonga che lo tiene bene, rimessa Italia.

Saibou prova a portar via la palla a Gallinari, commette fallo e viene rimpiazzato subito da Maodo Lo.

35-43 2/2 Moraschini, siamo a metà secondo quarto.

Moraschini sfiora il gioco da tre punti potenziale, comunque sono due liberi col fallo di Bonga.

Raggiunta la metà del secondo quarto, girandola di cambi.

33-43 Realizza l’aggiuntivo Wagner.

33-42 Gran canestro di Wagner che subisce anche il fallo di Gallinari.

33-40 MORASCHINI! Al limite dei 24!

30-40 Arriva fino al ferro Saibou.

30-38 GALLINARI SPARA DA TRE!

27-38 Wagner anche lui dalla media.

27-36 GALLINARI! Senza ritmo, ma segna lo stesso!

25-36 2/2 Benzing.

Fischiato sull’azione di tiro il fallo di Melli su Benzing, stava provando a coordinarsi per il fadeaway. Ci saranno due tiri liberi.

25-34 Realizza l’aggiuntivo Moraschini.

24-34 MORASCHINI! La penetrazione con il fallo che lo manda in lunetta da parte ancora di Benzing.

GRAN STOPPATA DI GALLINARI SU BENZING!

22-34 Bonga dalla media dopo un minuto senza canestri.

Inizia il secondo quarto, in campo c’è anche Riccardo Moraschini, autore di ottime partite anche in Eurolega con Milano.

TOP SCORER – ITALIA: Mannion 7; GERMANIA: Lo 8

22-32 Maodo Lo piazza il buzzer beater, di quelli da par suo, per chiudere il primo quarto con la Germania avanti di 10 con una pioggia di triple (8/13).

22-29 A segno la tripla di Michele Vitali! -7 Italia.

19-29 Thiemann riesce a segnare nonostante si trovi davanti Gallinari.

Ultimo minuto del primo quarto.

19-27 Realizza l’aggiuntivo Gallinari.

18-27 ANCORA DANILO! Penetrazione, canestro difficile, c’è anche il fallo!

16-27 Maodo Lo penetra in un attimo di distrazione della difesa azzurra, fatale. 2’20” a fine primo quarto.

16-25 GALLINARI! In allontanamento sblocca la situazione.

14-25 2/2 Wagner.

Palla sotto per Wagner, costretto al fallo Polonara, ci sono due liberi. In campo Gallinari e Pajola.

14-23 Anche Giffey spara la tripla frontale, Italia che però a rimbalzo non è molto presente.

14-20 Maodo Lo va a segno con una tripla delle sue. 6/8 Germania da tre.

14-17 Bucata ancora la difesa azzurra, segna di nuovo Obst ed è time out chiamato proprio a metà quarto da Meo Sacchetti.

14-14 Non viene tenuto Voigtmann, parità dall’arco.

14-11 TONUT! In equilibrio complicato dalla media!

12-11 Stessa situazione per la Germania, tripla di Obst.

12-8 NICO MANNION! La tripla da rimbalzo in attacco!

9-8 Tripla di Obst, -1 Germania.

9-5 Esordio super anche di Nico Mannion con uno dei suoi movimenti!

7-5 Bel movimento di Bonga.

7-3 POLONARA! Riceve vicino a canestro e inchioda la bimane!

5-3 Tripla di Barthel lasciato solo sull’arco. Intanto entrato Polonara.

5-0 RUBATA E SCHIACCIATA DI FONTECCHIO!

3-0 FONTECCHIO! Subito la tripla!

VIA! Primo possesso Germania.

Si sta per iniziare, squadre pronte per la palla a due!

6:39 QUINTETTI – ITALIA Mannion Tonut Vitali Fontecchio Melli, GERMANIA Bonga Obst Giffey Barthel Voigtmann

6:38 Terminano di suonare gli inni italiano e tedesco, e tra pochissimo sarà palla a due!

6:35 E’ il momento degli inni nazionali!

6:32 Questi i due roster

Germania

#0 Isaac Bonga (1999, 204, A, Washington Wizards – NBA)

#1 Joshiko Saibou (1990, 187, P, Dijon – Francia)

#4 Maodo Lo (1992, 191, G, Alba Berlino)

#5 Niels Giffey (1991, 200, A, Zalgiris – Lituania)

#6 Jan Niklas Wimberg (1996, 206, A, Chemnitz)

#7 Johannes Voigtmann (1992, 211, A, CSKA Mosca – Russia)

#12 Robin Benzing (1989, 208, A, Saragozza – Spagna)

#13 Moritz Wagner (1997, 211, A, Orlando Magic – NBA)

#19 Lukas Wank (1997, 199, A, Braunschweig)

#22 Danilo Barthel (1991, 208, A/C, Fenerbahce – Turchia)

#32 Johannes Thiemann (1994, 206, C, Alba Berlino)

#42 Andreas Obst (1996, 191, G, Bayern Monaco)

Italia

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

6:31 Ancora meno di dieci minuti al momento che rappresenta un nuovo pezzo di grande storia della pallacanestro italiana.

6:28 Anche la Germania ha avuto il suo “caso”, ma in questa fattispecie non è stata una situazione di quelle da ricordare: Dennis Schroder, il più talentuoso dei tedeschi da quando Dirk Nowitzki si è ritirato, non può partecipare perché non si è trovato l’accordo tra la Federazione teutonica e l’assicurazione del giocatore per riuscire a farlo scendere in campo. Va infatti ricordato che le franchigie NBA hanno un peso importante anche qui (per informazioni, chiedere a Juancho Hernangomez)

6:25 Rispetto al Preolimpico, c’è un cambio nella squadra azzurra, com’è noto. Danilo Gallinari per Awudu Abass, dal momento che il Gallo non poteva essere presente a Belgrado in quanto contemporaneamente impegnato (e non solo lui) nelle finali di Conference NBA.

6:22 Sorprendente tenuta dell’Iran nella partita di debutto odierna: vittoria meno netta del previsto della Repubblica Ceca per 84-78.

6:19 Per quanto riguarda la Germania, invece, quella fu l’edizione dei quarti di finale con Team USA. Finì lì il torneo, ma con una memorabile stoppata di Demond Greene su Carmelo Anthony. La telecronaca di Frank Buschmann, fosse stata realizzata oggi e non 15 anni fa, sarebbe diventata letteralmente virale.

6:16 C’è un ricordo azzurro alla Saitama Super Arena: Italia-Lituania, ottavi dei Mondiali 2006. Un ricordo doloroso, perché finì 68-71 dopo un finale di partita semplicemente assurdo in cui accadde letteralmente di tutto, tra rimonte e liberi sbagliati.

6:13 Atene 2004 per l’Italia, Pechino 2008 per la Germania. Questi erano i tempi di assenza delle due selezioni dalle Olimpiadi, tempi davvero lunghi. Il girone è quello di Australia e Nigeria, due delle formazioni che possono puntare più di tante altre alle medaglie, in un torneo che però è aperto a moltissime soluzioni.

6:10 Buona mattina a tutti. E’ con profonda emozione che possiamo dirlo: dopo 17 anni, l’Italbasket è alle Olimpiadi. Italia contro Germania, il debutto della Nazionale di Meo Sacchetti.

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, partita d’esordio e di ritorno della Nazionale azzurra del basket nella rassegna a cinque cerchi.

Gli azzurri di coach Meo Sacchetti e i tedeschi allenati da Henrik Roedl sono entrambi passati dalla stessa situazione, quella di un Preolimpico, neanche a grande distanza peraltro. L’Italia, infatti, lo ha vinto a Belgrado contro la Serbia, mentre la Germania, per farcela, ha messo in fila in un sol colpo prima la Croazia padrona di casa e poi il Brasile allenato da Aza Petrovic, a sua volta padrone di casa e fra l’altro nuovo allenatore di Pesaro.

Ci sono delle storie incrociate, anche in ragione dei trascorsi di alcuni dei giocatori del nostro roster in Germania: basti pensare a Nicolò Melli, il cui lancio in Eurolega e poi NBA (prima di tornare a Milano) è partito da Bamberg, a Simone Fontecchio che nella scorsa stagione è stato colonna dell’Alba Berlino, a Michele Vitali, che va alla Reyer Venezia con un gran bagaglio di fiducia acquisito anche in questo caso a Bamberg.

Fu olimpica la prima sfida tra le due squadre, un netto 56-18 a Berlino 1936, edizione su cui tanta storia si può scrivere (sia per la presenza di James Naismith che per il fatto che fu l’ultima giocata all’aperto). Era un altro basket. Ultimo confronto ufficiale quello degli Europei 2017, vinto dai tedeschi. Ma oggi è un’altra storia. E’ un momento diverso, anche per i tedeschi che alle Olimpiadi non si qualificavano dal 2008.

Il match tra Italia e Germania inizierà alla Saitama Super Arena alle ore 6:40. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

