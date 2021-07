LIVE Italia-Belgio 2-1, Europei 2021 in DIRETTA: gli Azzurri volano a Wembley in SEMIFINALE!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.04 La DIRETTA LIVE di Italia-Belgio finisce qui. Grazie per averci seguito in queste splendide emozioni e rimanete su OA Sport per aggiornamenti e dichiarazioni e proiezioni di un’Italia che vola in semifinale. Una buona serata a tutti e a presto!

23.03 E adesso senza paura!!! Andiamo ad affrontare la Spagna! Fuori il cuore e l’orgoglio: noi sappiamo soffrire e possiamo andare oltre ad ogni limite.

23.02 Jorginho padrone del centrocampo, Chiellini della difesa, Spinazzola super sull’esterno fino allo sfortunato infortunio. Un gruppo bellissimo, un gruppo straordinario, fatto da ragazzi eccezionali.

23.00 Con il cuore, la tecnica e l’orgoglio, gli Azzurri volano in semifinale!! Abbiamo tenuto palla per tutta la partita, ci siamo meritati questa vittoria!!! Siamo una grande squadra, siamo un grande gruppo.

E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOO A WEMBLEYYYYYYYYYYYY!!!!! SIAMO GRANDI!! SIAMO IMMENSIIIIII!

97′ CHIELLINI DI TESTA!! IN CALCIO D’ANGOLO!!! LO FA BATTERE L’ARBITRO!

96′ SPAZZA VIA CHIELLINI!! SPAZZA VIA CHIELLINI! LONTANO DALLA PORTA!!

95′ BERARDI LA PORTA ALLA BANDIERINA! Ma Belotti commette fallo e il Belgio può provare a ripartire.

94′ DI LORENZO HA SUBITO FALLO DA VERMAELEN!! RESPIRIAMO!! RESPIRIAMO!! PUNIZIONE PER NOI!

93′ Donnarumma è rimasto a terra: è dolorante alla mano sinistra. Si allungherà il recupero, non si sta giocando.

92′ FALLO DI WITSEL SU DONNARUMMA! PUNIZIONE ITALIA! POSSIAMO USCIRE!

91′ E’ uscito Chiesa, dentro Toloi per difendere questo risultato.

91′ CINQUE MINUTI DI RECUPERO! CINQUE MINUTI DI SOFFERENZA!

90′ Berardi si avvicina troppo a De Bruyne e non concede la distanza: ammonizione per lui.

89′ CHIELLINI METTE FUORI SUL CROSS DI DE BRUYNE! C’è calcio di punizione per il Belgio: intervento di Berardi sullo stesso De Bruyne.

88′ Berardi allontana ancora! L’Italia adesso è tutta indietro! Non passa mai il cronometro.

86′ Calcio di punizione guadagnato da Berardi!! Respira l’Italia in questa fase!

85′ Di Lorenzo tampona Doku e mette in fallo laterale. E’ ancora lunghissima questa partita!

84′ DOKUUU!!! CHE AZIONE!! Finge di calciare, salta tre difensori e scarica la conclusione! Pallone alto non di molto sulla traversa. Come sta giocando questo classe 2002!

83′ SI ALZA IL CORO “ITALIA, ITALIA!!” ALL’ALLIANZ ARENA! SI FANNO SENTIRE I NOSTRI TIFOSI NEL MOMENTO DI DIFFICOLTA’!

82′ Emerson anticipa Mertens!! Calcio di punizione per l’Italia!

81′ Adesso il Belgio sta recuperando campo con i cambi: la squadra di Martinez attacca in questi minuti finali per cercare di riagguantare la partita.

79′ Di conseguenza al posto di Spinazzola entra Emerson Palmieri. Esce anche Insigne per lasciare spazio a Berardi.

78′ In lacrime Spinazzola che davvero non riesce a darsi pace per questo infortunio. Viene portato via in barella.

77′ Noooooooo!! Si è fatto male Spinazzola!! Problema muscolare alla coscia sinistra, probabilmente uno stiramento: non può continuare il laterale della Roma.

76′ PROVA A TIRARE LUKAKU! Smorza Bonucci e il pallone finisce comodamente fra le braccia di Donnarumma.

75′ Doppio cambio anche per l’Italia: fuori Verratti per Cristante ed esce un opaco Immobile per Belotti.

74′ Non ce la fa Chadli: al suo posto entra l’ex Sampdoria Praet.

73′ Intanto problema muscolare per Chadli che zoppica e probabilmente sarà già costretto ad uscire.

72′ Belotti sta intensificando il riscaldamento: serataccia per Immobile che davvero non è riuscito ad incidere in attacco.

71′ CHADLI CHE OCCASIONE! Cross in mezzo deviato che non arriva a Lukaku e viene spazzato via!

70′ Due cambi per Roberto Martinez: fuori Meunier e dentro Chadli, fuori Tielemans e dentro Mertens.

69′ INSIGNE A GIRO! Destro a spiovere sul secondo palo: Courtois respinge lateralmente!

68′ SPINAZZOLA! SPINAZZOLA!! FERMA DE BRUYNE LANCIATO IN CONTROPIEDE!

67′ L’Italia sta dominando il secondo tempo, meriterebbe il raddoppio. Stiamo schiacciando il Belgio sul piano del gioco.

66′ SPINAZZOLA!!!! OCCASIONE CLAMOROSA!! Che palla di Insigne che scavalca due difensori e trova Spinazzola: al volo mette a lato di un’unghia!

64′ CROSS DI CHIESA!! COURTOIS LA METTE FUORI! CHE PRESSIONE DELL’ITALIA!

63′ IMMOBILE CHE OCCASIONE! Lancio di Chiesa che innesca Immobile a campo aperto, ma l’attaccante della Lazio se l’allunga troppo!

62′ SPINAZZOLAAAAAAAAAAAA!!! SALVATAGGIO COME UN GOLLLLLL!!!!!!! Ripartenza guidata da Doku che cerca De Bruyne: cercato Lukaku che a porta vuota se l’allunga e Spinazzola è provvidenziale mettendo in calcio d’angolo.

60′ Davvero in difficoltà i Red Devils a sviluppare una manovra. Ma i ragazzi di Martinez possono colpire in contropiede.

59′ Muove palla l’Italia che fa correre all’indietro il Belgio. Nel frattempo contatto su Insigne che non è giudicato falloso dall’arbitro: ci poteva stare il penalty.

57′ Rimessa laterale per l’Italia dopo il calcio d’angolo deviato da Alderweireld.

56′ DOKU!! Salta secco Verratti e crossa teso in mezzo: Donnarumma in due tempi la tiene!

55′ Meunier mette in mezzo un pallone insidioso verso Lukaku: copre Di Lorenzo in calcio d’angolo!

54′ Il Belgio prova a sfondare per vie esterne, in particolar modo a destra con Meunier. Poco pungenti per ora gli assalti della squadra di Martinez.

52′ CHIESA!! Pallone teso in mezzo verso Immobile che al volo non riesce ad indirizzare verso la porta.

51′ Fallo in attacco di De Bruyne che spinge Jorginho: calcio di punizione per l’Italia.

49′ Il pallino del gioco rimane in mano all’Italia anche in questo inizio di secondo tempo: difende molto basso il Belgio che non è particolarmente aggressivo.

48′ Grande triangolazione fra Barella e Insigne: libera il Belgio in calcio d’angolo!

47′ CI PROVA CHIESA! Giro palla che porta alla conclusione del numero 14 azzurro: tiro in precario equilibrio che finisce largo.

46′ Grande aggancio di Insigne sul lancio di Bonucci: cercato Chiesa, ma il pallone è troppo arretrato.

SI RIPARTE! FORZA AZZURRI!

22.01 Si sta scaldando Francesco Acerbi che potrebbe entrare al posto di Bonucci che accusava dei problemi al ginocchio destro nel corso del primo tempo.

21.59 L’Italia era passata in vantaggio al 32esimo minuto, proprio come era successo nel 2016: in quella occasione era stato Giaccherini a far gioire gli Azzurri.

21.56 Ricordiamo che alla nostra Nazionale è stato annullato anche un gol a Leonardo Bonucci che poteva valere il momentaneo 1-0: segnalato il fuorigioco del difensore della Juve al VAR.

21.54 Adesso l’Italia non si deve disunire dopo questo gol subito proprio un attimo prima dell’intervallo: sarà fondamentale tornare in campo con la giusta determinazione per difendere questo prezioso vantaggio.

21.52 Ad impressionare è la personalità con la quale la Nazionale è scesa in campo: senza paura e con grande sfrontatezza di fronte alla formazione che guida il ranking FIFA. Davvero una bella prova dei ragazzi di Mancini.

21.50 Davvero un primo tempo di grande intensità: il Belgio parte forte, poi l’Italia prende le misure ed esce alla distanza. Barella porta avanti gli Azzurri con un grande destro all’angolino e Insigne raddoppia con una perla a giro da fuori. Accorcia Lukaku su un rigore generoso per i Red Devils: la spinta di Di Lorenzo su Doku sembrava veramente leggera.

FINISCE QUI UN BELLISSIMO PRIMO TEMPO! 2-1 PER L’ITALIA ALL’INTERVALLO!

47′ GOL! LUKAKU LA METTE CENTRALE E SPIAZZA DONNARUMMA! 1-2 E TUTTO IN GIOCO!

46′ RIGORE PER IL BELGIO! Accelerazione di Doku sulla sinistra che scappa a Di Lorenzo: ingenuità del terzino del Napoli che lo stende. C’è Lukaku.

45′ Insigne si libera e trova spazio per tirare e da lontano con il destro la mette all’incrocio dei pali con la specialità della casa: il tiro a giro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! INSIGNE!!!!!!!! CHE GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 2-0 ITALIA!!!!!!!

43′ IMMOBILE! CHE OCCASIONE! Apertura antologica di Insigne su Spinazzola che mette in mezzo per Immobile che si gira lentamente e si fa murare.

41′ CHIESA! Il pallone arriva all’esterno juventino che dal limite dell’area prova a far girare il pallone: fuori di un soffio.

40′ Altro corner per l’Italia che prova a pungere ancora.

39′ Witsel commette fallo su Verratti! L’Italia è compatta e sta contenendo il tentativo di ritorno del Belgio! Sappiamo anche soffrire.

37′ Insigne allarga verso Barella che cerca Chiesa di prima, ma sbaglia il tocco. Stiamo creando tanto in questa fase.

36′ Fallo di De Bruyne su Jorginho! C’è la punizione per l’Italia.

35′ Consolida il palleggio l’Italia che rischiando riparte palla a terra, eludendo la pressione del Belgio.

33′ CHE BRIVIDO PER IL BELGIO!! Immobile ruba palla a Courtois, ma l’arbitro segnala il fallo in attacco.

32′ Contrasto su Immobile che rimane a terra, poi recupera il pallone Verratti che filtra verso Barella: resiste ad un intervento e calcia forte con il destro all’angolino sul secondo palo! Siamo avanti!!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! BARELLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! VANTAGGIO DELL’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

30′ Calcio d’angolo battuto verso Chiellini che viene anticipato ancora da un imperioso Vermaelen.

29′ CHIESA ANCORA! Il sinistro rasoterra viene ribattuto da Vermaelen! Poi il pallone finisce in calcio d’angolo.

27′ CHIESA! Due tiri rimpallati in area di rigore! Sta svariando l’esterno ex Fiorentina che non dà punti di riferimento alla difesa.

26′ LUKAKU!! Altra ripartenza guidata da De Bruyne che allarga su Lukaku: l’attaccante dell’Inter punta Chiellini e prova a concludere sul secondo palo, trovando la risposta di Donnarumma!

24′ Qualche errore tecnico dell’Italia in fase di disimpegno: probabilmente un po’ di tensione per i nostri ragazzi questa sera.

23′ DE BRUYNE! CHE AZIONE! Coast-to-coast del centrocampista del Belgio che arriva al limite dell’area e scarica la conclusione: super Donnarumma!

22′ Insigne cerca il tunnel su Alderweireld! Si oppone il difensore belga con il fisico e il pallone arriva a Courtois.

21′ Ammonito anche Tielemans! Stavolta è il belga a stendere Verratti! Si sono scambiati i ruoli, non è cambiato il risultato.

20′ Ammonizione per Verratti! Tielemans si prende il pallone dalla difesa e riparte in contropiede, fallo tattico del centrocampista del PSG e cartellino giallo sacrosanto.

19′ Il Belgio non difende ossessivamente come l’Austria, ma permette all’Italia di fare la partita e di manovrare con più serenità.

18′ Di Lorenzo trova la sovrapposizione di Chiesa che trova il fondo, cross basso: si oppone la difesa belga.

17′ Cerca il colpo a giro De Bruyne! Si oppone con il corpo un eroico Giorgio Chiellini!

16′ Tielemans da lontano! Devia Verratti e pallone che finisce in corner. Adesso è il Belgio a spingere.

15′ Thorgan Hazard smista su Doku: c’è l’intervento di Chiesa in fallo laterale.

14′ Nooooo! GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO! Chiellini ha partecipato all’azione ed era in posizione di offside. Che peccato!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!! BONUCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! 1-0 ITALIAAAAAAAAAAAA!

13′ Punizione per l’Italia dalla fascia destra: interessante la posizione, salgono tutti i difensori.

12′ Grande sombrero di Barella su Witsel che è costretto a commettere fallo: punizione per gli Azzurri.

11′ Ottimo break di Tielemans che salta un uomo e trova la deviazione di Spinazzola in calcio d’angolo.

10′ Stoppa male il pallone Immobile e la sua apertura non trova nessuno: rimessa laterale per il Belgio.

9′ Adesso è l’Italia a fare la partita e a cercare un varco nella difesa del Belgio che è schierata indietro.

8′ Bravissimo Spinazzola che contiene la scorribanda di Meunier sulla sinistra: bene l’esterno della Roma anche in fase di ripegamento.

7′ Dopo un avvio letargico, l’Italia sta prendendo le misure al Belgio. La partenza a diesel è sempre stata una caratteristica della squadra di Mancini in questo Europeo.

5′ Sventagliata di Insigne verso Chiesa che non riesce di prima a rimettere in mezzo all’area il pallone.

4′ Ha cominciato fortissimo il Belgio che rende difficoltosa la nostra manovra dal basso.

3′ Thorgan Hazard anticipa Chiesa che era pronto al tiro: fallo in attacco e punizione per il Belgio.

2′ ATTENZIONE AL BELGIO! Brutto pallone perso da Di Lorenzo, Witsel innesca Lukaku che si allunga troppo il pallone: c’è Donnarumma che procede alla presa bassa.

1′ Pressione subito altissima per l’Italia che riconquista il pallone per giocarlo dal basso.

SI COMINCIA A MONACO DI BAVIERA! PRIMO PALLONE PER IL BELGIO!

20.59 Si inginocchiano le due squadre per il Black Lives Matters.

20.58 TUTTO PRONTO!! L’ITALIA VUOLE ANDARE A PRENDERSI LA SEMIFINALE!

20.57 Risuona anche l’inno del Belgio!

20.56 IL BOATO DELL’ALLIANZ ARENA PER IL NOSTRO INNO!

20.55 INNO DI MAMELI!! CANTIAMOLO TUTTI INSIEME E SOSTENIAMO I NOSTRI RAGAZZI!

20.54 ENTRANO IN CAMPO LE DUE SQUADRE SUL CAMPO DELL’ALLIANZ ARENA!

20.53 Dirige la gara lo sloveno Slavko Vincic, diventato virale in questi giorni per il fatto di essere stato arrestato nel 2020 per gli scandali della prostituzione.

20.52 Roberto Martinez è subentrato sulla panchina del Belgio nell’agosto del 2016 dopo il fallimento di Marc Wilmots negli Europei di quell’anno. Il tecnico spagnolo ha trascinato i Red Devils al terzo posto dei Mondiali 2018 in Russia.

20.50 Grande traguardo raggiunto stasera da Leonardo Bonucci: il difensore juventino è infatti alla 100° partita da titolare con la Nazionale italiana, l’ottavo calciatore a raggiungere questa quota nella storia dell’Italia calcio.

20.48 Il Belgio non ha mai giocato invece all’Allianz Arena, ma ha giocato a Monaco di Baviera nel settembre del 1982 in un’amichevole contro la Germania Ovest terminata 0-0.

20.46 L’Italia ha giocato solo una partita nella sua storia alla Football Arena (Allianz Arena) di Monaco di Baviera: l’amichevole contro la Germania nel marzo 2016, terminata per 4-1 in favore dei teutonici.

20.44 La Spagna vola in semifinale! Ai calci di rigore la squadra di Luis Enrique sopravvive alla Svizzera ed affronterà a Wembley una fra Italia e Belgio.

20.42 Queste le parole di Alessandro Florenzi nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: “Ho emozioni contrastanti perché volevo essere della partita ma non solo al 100% e quindi è giusto così. Spero in una bella serata, anche per gli italiani presenti. Sentiamo tutto l’affetto attorno a noi ormai da due anni a questa parte. Hanno visto in noi qualcosa che è in loro, come il gruppo che ci ha portato fino a questo momento. Speriamo di continuare a segnare. Abbiamo dato tutto finora, ma non abbiamo ancora raschiato il barile fino in fondo”.

20.40 Questo invece lo schieramento in campo del Belgio:

20.37 Questa la formazione dell’Italia questa sera:

20.35 L’ultimo precedente fra queste due nazionali risale proprio all’ultima rassegna continentale, quella nel 2016. L’allora Italia di Antonio Conte vinse nel debutto in quella competizione per 2-0 grazie alle reti di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellé.

20.33 Se per l’Italia è il settimo quarto di finale agli Europei, per il Belgio è il quarto: l’unica vittoria è arrivata nel 1972 contro la nostra Nazionale, mentre nelle altre due occasioni sono arrivate le sconfitte con l’Olanda (1976) e il Galles (2016).

20.31 Si tratta della decima fase finale per l’Italia all’Europeo, la settima consecutiva dopo la mancata qualificazione del 1992. Solo nel 1996 e nel 2004 gli Azzurri non hanno superato la soglia della fase a gironi.

20.29 Le difficoltà serie sono arrivate agli ottavi di finale nella sfida contro l’Austria. L’Italia è andata in estrema difficoltà, salvo risolvere la partita ai supplementari grazie alle giocate dei subentranti Chiesa e Pessina. Il gol dell’Austria ha abbattuto la rete inviolata dell’Italia, con la porta di Donnarumma che era rimasta indenne per ben 1168 minuti.

20.26 Anche l’Italia ha oltrepassato a punteggio pieno il Gruppo A battendo 3-0 la Turchia al debutto e la Svizzera alla seconda partita, per chiudere con l’1-0 sul Galles. La spinta dell’Olimpico di Roma è stata determinante in questa prima fase per la nostra Nazionale.

20.24 I Red Devils, grazie al primo posto nel girone, hanno affrontato il Portogallo, la terza uscita dal Gruppo F. Gli uomini di Martinez hanno battuto 1-0 i lusitani grazie ad una prodezza di Thorgan Hazard.

20.22 Il Belgio ha cominciato questo Europeo battendo la Russia al debutto per 3-0 a San Pietroburgo, superando successivamente la Danimarca a Copenaghen in rimonta per 2-1. Il girone è stato concluso con una vittoria 2-0 sulla Finlandia ancora una volta a San Pietroburgo.

20.20 La vincente del quarto fra Italia e Belgio affronterà la vincente di Svizzera-Spagna che sono impegnate nel secondo tempo supplementare sul punteggio di 1-1.

20.18 L’Italia ha perso tre volte ai quarti di finale di un Europeo: nel 1972 proprio contro il Belgio, nel 2008 ai rigori contro la Spagna e nel 2016 contro la Germania sempre ai calci di rigore. Sono altrettante le vittorie a questa fase del torneo: nel 1968 contro la Bulgaria, nel 2000 contro la Romania e nel 2012 contro l’Inghilterra.

20.15 Per l’Italia viene recuperato Chiellini dopo l’infortunio e il difensore juventino si riprende la titolarità e la fascia da capitano. Assente invece Florenzi che non è riuscito ad andare neanche fra le riserve, ma sarà in tribuna insieme a Castrovilli e Raspadori.

20.13 Il Belgio fa a meno quindi di Eden Hazard: il numero 10 del Real Madrid si è infortunato nella partita contro il Portogallo e non va neanche in panchina questa sera.

20.11 Mancini conferma nove undicesimi degli uomini che hanno battuto l’Austria ai supplementari. Donnarumma in porta, il rientrante Chiellini affianca Bonucci in difesa, Di Lorenzo e Spinazzola terzini. Jorginho in mezzo al campo è supportato dall’intensità di Barella e la qualità di Verratti. Chiesa schierato ala destra al posto di Verratti, Insigne a sinistra e Immobile guida l’attacco.

20.08 Roberto Martinez cambia un solo uomo dalla vittoria contro il Portogallo e schiera Courtois tra i pali, il consolidato trio difensivo Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier e Thorgan Hazard spingono sugli esterni, Tielemans e Witsel danno equilibrio in mediana. Dietro la punta Lukaku ci sono De Bruyne e la novità Doku al posto dell’indisponibile Doku.

20.05 Da pochi minuti sono arrivate le formazioni ufficiali di questa sfida tanto attesa:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

20.02 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, partita che vale i quarti di finale degli Europei di calcio 2021.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, sfida che vale i quarti di finale degli Europei di calcio 2021. Gli azzurri cercano un posto nelle prime quattro della rassegna continentale.

I ragazzi di Mancini arrivano a questa partita consapevoli della propria forza: negli ottavi di finale è arrivata una grande dimostrazione di carattere ai supplementari contro un’Austria stoica e dura a morire. Le pedine Chiesa e Pessina dalla panchina si sono rivelate decisive. Per la prima volta la Nazionale si è trovata in una situazione di difficoltà dopo un percorso netto e l’ha saputa affrontare nel migliore dei modi. Peraltro questo risultato acquisisce valore, visti i risultati sorprendenti degli ottavi che hanno visto uscire la Francia strafavorita contro la Svizzera e l’Olanda contro la Repubblica Ceca. Per l’Italia rientra inoltre anche un leader tecnico e temperamentale come Giorgio Chiellini, la cui presenza in campo è fondamentale per il grande carisma. Dovrebbe prevalere Chiesa nel ballottaggio con Berardi per la titolarità.

Il Belgio arriva a questo match nella stessa condizione dell’Italia. Gli uomini di Roberto Martinez hanno passato a punteggio pieno il proprio raggruppamento battendo Russia, Danimarca e Finlandia e agli ottavi hanno eliminato i campioni d’Europa in carica del Portogallo. Le incognite sono relative soprattutto alla formazione iniziale: sono in dubbio le presenze di Kevin De Bruyne e Eden Hazard, i due fulcri sul piano tecnico dei Red Devils.

Queste due nazionali si sono già affrontate a Euro 2016 nella partita inaugurale del girone e l’Italia di Antonio Conte prevalse per 2-0 grazie alle reti di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellé. Da allora sono passati cinque anni ed è un’altra storia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, sfida di quarti di finale degli Europei di calcio 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, noi ci collegheremo intorno alle 20.00 per un ampio pre-partita. Buon divertimento e buon futbol a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

