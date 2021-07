LIVE Italia-Belgio, Europei 2021 in DIRETTA: scoglio Diavoli Rossi, Hazard e De Bruyne ci saranno?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, sfida che vale i quarti di finale degli Europei di calcio 2021. Gli azzurri cercano un posto nelle prime quattro della rassegna continentale.

I ragazzi di Mancini arrivano a questa partita consapevoli della propria forza: negli ottavi di finale è arrivata una grande dimostrazione di carattere ai supplementari contro un’Austria stoica e dura a morire. Le pedine Chiesa e Pessina dalla panchina si sono rivelate decisive. Per la prima volta la Nazionale si è trovata in una situazione di difficoltà dopo un percorso netto e l’ha saputa affrontare nel migliore dei modi. Peraltro questo risultato acquisisce valore, visti i risultati sorprendenti degli ottavi che hanno visto uscire la Francia strafavorita contro la Svizzera e l’Olanda contro la Repubblica Ceca. Per l’Italia rientra inoltre anche un leader tecnico e temperamentale come Giorgio Chiellini, la cui presenza in campo è fondamentale per il grande carisma. Dovrebbe prevalere Chiesa nel ballottaggio con Berardi per la titolarità.

Il Belgio arriva a questo match nella stessa condizione dell’Italia. Gli uomini di Roberto Martinez hanno passato a punteggio pieno il proprio raggruppamento battendo Russia, Danimarca e Finlandia e agli ottavi hanno eliminato i campioni d’Europa in carica del Portogallo. Le incognite sono relative soprattutto alla formazione iniziale: sono in dubbio le presenze di Kevin De Bruyne e Eden Hazard, i due fulcri sul piano tecnico dei Red Devils.

Queste due nazionali si sono già affrontate a Euro 2016 nella partita inaugurale del girone e l’Italia di Antonio Conte prevalse per 2-0 grazie alle reti di Emanuele Giaccherini e Graziano Pellé. Da allora sono passati cinque anni ed è un’altra storia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, sfida di quarti di finale degli Europei di calcio 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, noi ci collegheremo intorno alle 20.00 per un ampio pre-partita. Buon divertimento e buon futbol a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

