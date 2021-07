Un Belgio incerottato quello che si presenterà domani sera, in quel di Monaco di Baviera, per affrontare la Nazionale italiana nei quarti di finale degli Europei di calcio. I Diavoli Rossi, numero uno del ranking Fifa, sono comunque pronti alla sfida con gli azzurri e non si tireranno indietro.

Oggi è andata in scena la conferenza stampa della vigilia con il ct Roberto Martinez che si è soffermato sugli infortuni delle due stelle Eden Hazard e Kevin de Bruyne.

Le parole: “E’ una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Il fatto che mangino tre pasti al giorno è importante, poi vedremo domani. Se è pretattica? No, l’approccio è quello di avere i giocatori a disposizione. Siamo in modalità torneo: se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione dopo. Non si tratta di arroganza: per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Poi è un problema al legamento per De Bruyne, è un altro tipo di infortunio. E’ una decisione dello staff medico, non calcistica. La prenderemo solo quando avremo sentito lo staff”.

Prosegue, parlando degli azzurri: “Secondo me giocano le due squadre più forti di questo torneo, abbiamo vinto 14 partite tra qualificazioni e torneo come solo la Germania. E’ un peccato sfidarsi adesso, ma saremo pronti. Ho tanto rispetto per l’Italia che ha grandi individualità, tanta abnegazione e dinamismo. Difendono come squadra e la loro qualità migliore è il gioco, il merito è di Mancini”.

Ancora, sull’Italia: “Nel calcio moderno le squadre devono essere flessibili. Sono stati capaci di tenere gli aspetti difensivi di prima aggiungendo del dinamismo con difesa alta e sfide uno contro uno anche nelle retrovie. Non ha perso il proprio Dna, ma si è adattata al calcio moderno”.

Foto: Lapresse