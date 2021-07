Tutto pronto ad un’altra grande battaglia. Un dentro o fuori durissimo da affrontare: domani a Monaco di Baviera vanno in scena i quarti di finale degli Europei di calcio, con l’Italia che proverà a giocarsi il tutto per tutto con il Belgio.

Oggi c’è stata la classica conferenza stampa di rito alla vigilia. Il primo ad intervenire, come sempre, il ct azzurro Roberto Mancini. Le sue parole: “Dubbi di formazione ne ho pochi. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio”.

Prosegue, ripensando agli ottavi con l’Austria: “Ogni gara ti può rendere più forte se riesci a tirare fuori le cose in cui sei migliorato. Abbiamo sofferto sì, ma abbiamo anche fatto 26 tiri in porta. Ci sono stati momenti duri, ma abbiamo vinto con merito e non esistono gare semplici. Questo Europeo ce l’ha insegnato ancora una volta”.

Discorso conclusivo con un riferimento ai rivali: “Affrontiamo la miglior squadra in Europa insieme alla Francia, se sono in testa al ranking è perché hanno fatto bene ma cercheremo di vincerla. Ho grande rispetto del Belgio ma dovremo fare il nostro gioco e vedere quello che accadrà. La Svizzera ha battuto la Francia, l’Olanda è andata fuori con la Repubblica Ceca: gare facili ora non ci sono. Con Martinez ci siamo incontrati tante volte e ora il Belgio con la Francia è forse la miglior squadra al mondo: ci sono dei giocatori straordinari e cercheremo di vincerla, magari anche aggiustando qualcosa in corso. Siamo felici di quanto abbiamo fatto fino a oggi”.

C’è stato anche l’intervento del capitano azzurro Giorgio Chiellini: “Sono contento di aver recuperato dall’infortunio, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Il gruppo è grande e forte, il mister avrà tanti dubbi in testa perché questi ragazzi gli hanno dimostrato di poter ambire a giocare dal primo minuto. Saremo tutti pronti per Lukaku, non solo io. Da capitano cercherò di sdrammatizzare la situazione, l’adrenalina verrà da sé non c’è bisogno di caricare la situazione”.

Foto: Lapresse