LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: subito in acqua il 4 di coppia nelle batterie!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per il canottaggio. Prima ancora che vada in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo, il canottaggio sarà il terzo sport ad aprire i battenti ai Giochi: per l’Italia saranno subito protagoniste nelle batterie di oggi, venerdì 23 luglio, tra le ore 01.30 e 05.10 italiane, ben quattro imbarcazioni..

Andranno in scena in questa mattinata giapponese le batterie per il singolo senior maschile di Gennaro Di Mauro, il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, ed il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi. L’Italia non sarà in gara nel singolo senior femminile e nel doppio senior maschile.

Grande attesa per il quattro di coppia senior maschile, imbarcazione che era assente a Rio 2016, ma che nelle ultime stagioni è ritornata ai fasti dei Cavalieri delle Acque. Oggi sarà soltanto lotta a distanza con i Paesi Bassi, grandi antagonisti degli azzurri, ma l’Italia deve centrare subito la finale. Diverse le attese per il singolo senior maschile: raggiungere le semifinali sarebbe forse l’obiettivo massimo, e oggi ci sarà un primo importante banco di prova per centrare i quarti. Il quattro di coppia senior femminile è stato una delle sorprese ai Mondiali 2019, ottenendo la qualificazione ai Giochi: domani le azzurre cercheranno l’ingresso diretto in finale, che potrebbe essere già considerato un risultato positivo. Il doppio senior femminile vorrà ben figurare, anche se Romania e Canada sulla carta sono più forti. Sarà sfida con il ROC (Comitato Olimpico Russo) per il passaggio diretto in semifinale.

