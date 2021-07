Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: programma, orari, tv, streaming 23 luglio. Tutti gli italiani in gara

Alle Olimpiadi di Tokyo il canottaggio è uno dei primi sport ad andare in scena: l’Italia è riuscita a qualificare nove imbarcazioni, e quattro di queste saranno subito protagoniste nelle batterie di domani venerdì 23 luglio, tra le ore 01.30 e 05.10 italiane.

Scatteranno le batterie per il singolo senior maschile di Gennaro Di Mauro, il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, ed il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi. L’Italia non sarà in gara nel singolo senior femminile e nel doppio senior maschile.

Diretta tv su Eurosport 1, in streaming su Discovery+ (con il canale tematico per la disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2, RaiSport+HD e RaiSportSD. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo (con gli orari italiani) del 23 luglio del canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo.

PROGRAMMA CANOTTAGGIO OLIMPIADI TOKYO

Venerdì 23 luglio, ore 01:30 – 05:10

01.30 Batterie singolo senior maschile (Gennaro Di Mauro)

02.30 Batterie singolo senior femminile

03.30 Batterie doppio senior maschile

04.00 Batterie doppio senior femminile (Alessandra Patelli, Chiara Ondoli)

04.30 Batterie quattro di coppia senior maschile (Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

04.50 Batterie quattro di coppia senior femminile (Valentina Iseppi,Alessandra Montesano,Veronica Lisi,Stefania Gobbi)

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo