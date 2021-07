LIVE Atletica, Diamond League Gateshead in DIRETTA: grande sfida nei 100, l’Italia punta su Crippa e Dal Molin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Diamond League 2021 in programma a Gateshead in Inghilterra. Tante le stelle iscritte in una serata di grande atletica nell’ultimo appuntamento con il massimo circuito internazionale prima delle Olimpiadi di Tokyo

La marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo prosegue incessante e tanti atleti di spessore vogliono confrontarsi su un palcoscenico importante come lo stadio di Gateshead, ultimo vero test prima della partenza per Tokyo. L’Italia si affida a ben sei atleti, Yeman Crippa, che punta a migliorare il record italiano dei 3000 metri, Paolo Dal Molin a caccia di conferme nei 110hs, Roberta Bruni nel salto con l’asta a caccia di riscatto dopo la prova da dimenticare di Roma, il triplista Tobia Bocchi e la mezzofondista Federica Del Buono nel miglio, per respirare già il clima olimpico e infine lo specialista dell’alto Marco Fassinotti.

Tanti i grandi campioni in gara. Nei 100 metri al via il leader mondiale 2021 Trayvon Bromell (9″77) e il canadese bronzo iridato e olimpico Andre De Grasse. Nei 200 donne è battaglia tra la giamaicana campionessa olimpica Elaine Thompson-Herah e la statunitense Tamara Clark. Nel giavellotto il secondo all time, il tedesco Johannes Vetter, punta ad avvicinare il record mondiale e l’olandese Femke Bol ci riprova nei 400 ostacoli, dopo il 52″37, che l’ha posta sul quarto gradino all time della specialità, a tre centesimi dal primato europeo di Yulia Pechonkina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima tappa della Diamond League 2021 in programma a Gateshead in Inghilterra. Le gare avranno inizio alle 19 circa, noi ci collegheremo venti minuti prima per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

Foto Lapresse