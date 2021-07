Atletica, Diamons League: 6 italiani a Gateshead stasera. Crippa e Dal Molin cercano gioie, ultimo test olimpico

La Diamond League sbarca in Gran Bretagna per la settima tappa, l’ultima prima delle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2021. La massima competizione internazionale itinerante di atletica leggera andrà in scena a Gateshead nella serata di martedì 13 luglio (ore 18.25-22.00). Ben sei azzurri saranno protagonisti in un contesto di assoluto spessore tecnico.

Yeman Crippa si rimette in gioco dopo quattro settimane di altura a Livigno, proprio a ridosso della partenza per il Giappone. Dopo il 7:41.41 siglato lo scorso 17 giugno a Nembro, l’azzurro insegue il suo primato nazionale sui 5000 metri (7:38.28). Il nostro portacolori fronteggerà tra gli altri il keniano Jakob Krop (secondo tempo mondiale stagionale) e il neozelandese Stewart McSweyn.

Nuovo confronto internazionale di spessore per Paolo Dal Molin sui 110 metri ostacoli. Il primatista nazionale, capace di 13.27 e 13.31 nel giro di pochi giorni, avrà l’onore di affiancare il giamaicano Omar McLeod (campione del mondo in carica), gli statunitensi Freddi Crittenden e Robert Dunning, i britannici Andrew Pozzi e Tade Ojora. Roberta Bruni, reduce dall’eliminazione alla misura d’ingresso a Montecarlo, ci riprova nel salto con l’asta della britannica Holly Bradshaw e della statunitense Sandi Morris.

Tobia Bocchi nel salto triplo trova il portoghese leader mondiale stagionale Pedro Pablo Pichardo, 17.92 a Szekesfehervar la scorsa settimana: per il saltatore emiliano è il rientro in pedana dopo il 17.14 degli Assoluti di Rovereto, lasciapassare per le Olimpiadi. Federica Del Buono sarà invece impegnata nel miglio (favorita l’ugandese Winnie Nanyongo), mentre Marco Fassinotti affronterà lo svedese Fabian Delryd e il bahamense Donald Thomas nel salto in alto.

Si confrontano nei 100 metri il leader mondiale 2021 Trayvon Bromell (9.77) e il canadese bronzo iridato e olimpico Andre De Grasse, entrambi battuti da Marcell Jacobs a Montecarlo. Nei 200 metri, duello tra la giamaicana Elaine Thompson-Herah e la statunitense Tamara Clark. Il secondo giavellottista della storia, il tedesco Johannes Vetter, può insidiare il record mondiale di 98.48. Ostacoli per Femke Bol, l’olandese esplosa a 52.37, quarta di sempre sul giro di pista con barriere a tre centesimi dal primato europeo di Yulia Pechonkina.

Foto: Lapresse