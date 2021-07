DIRETTA F1, GP Gran Bretagna LIVE: risultati e classifica FP2. 2° Leclerc, 3° Sainz: che Ferrari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.09 In casa Ferrari si può parlare di FP2 davvero interessante. I due piloti sono andati su ottimi tempi con ogni mescola, mettendo in mostra anche un ritmo di tutto rispetto in ottica gara. Leclerc è quarto in griglia e può sognare il podio?

14.07 In casa Mercedes si è lavorato solo in ottica della gara di domani, con Hamilton che ha messo in mostra un ottimo passo con le hard e con le medie. L’inglese oggi cercherà di tenere la prima posizione e riconfermarsi domani per mettere in dubbio la leadership di Verstappen

14.05 Max Verstappen ha davvero impressionato. Oltre all’1:29.902 con gomma media, ha inanellato una serie di giri clamorosa in simulazione di passo gara. La sua unica sfortuna è che Hamilton partirà davanti e tutto potrebbe decidersi già al via

14.03 La FP2 è stata vissuta in maniera davvero particolare. Alcuni piloti pensavano già alla gara di domani (come la Mercedes che ha lavorato con grande carico di benzina) mentre altri erano concentrati sulla Qualifying Race di oggi

14.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE QUI LA FP2 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!

13.59 Siamo ormai all’ultimo minuto della sessione. Il tempo di Verstappen, 1:29.902 sarà assolutamente irraggiungibile per i pochi piloti in pista

13.58 Lavoro già concluso per le Ferrari che rimangono ai box, anche Mercedes e McLaren non tornano più in azione

13.57 Giro non trascendentale per Verstappen che chiude in 1:32.088 con la hard di 9 giri

13.56 Verstappen apre il suo 19° giro, mentre Latifi è già a quota 27, con Leclerc allo stesso numero del canadese.

13.55 In casa Mercedes Hamilton tocca quota 25 giri, contro i 24 di Bottas. A livello di W12, la scuderia di Brackley ha portato importanti novità a livello di dettagli del fondo e bargeboard

13.54 Di nuovo in azione Verstappen per qualche giro con la gomma hard. L’olandese completa un tentativo in 1:31.685, davvero niente male…

13.53 Imponente il lavoro delle Ferrari con Leclerc che chiude il suo 27° giro, mentre Sainz è al 26°. Buon ritmo per entrambe le Rosse, che sembrano più in forma del previsto su questo tracciato

13.50 Ci stiamo avviando verso gli ultimi 10 minuti della FP2, i piloti continuano a lavorare sul passo gare. Chi per la QR, chi per la gara di domani, come la Mercedes

13.48 Hamilton chiude il suo 25° in 1:31.337 con una gomma soft vecchia di 17 giri. Leclerc in 1:30.947 con le medie di 15 giri

13.47 Buono il ritmo anche di Sainz, che mette insieme un altro giro sull’1:30.7, mentre Verstappen è fermo ai box ormai da tempo e non sembra intenzionato a ripartire

13.46 Lo stesso Ocon gira in 1:30.707, Leclerc lo copia a livello di tempo. Senza traffico il monegasco poteva ripetere il suo 1:30.2

13.45 Leclerc parte di nuovo per un giro lanciato ed è record nel T1 in 28.559, quindi arriva al T2 in 37.079 perdendo tutto per il traffico di Ocon

13.44 Sainz prosegue con il suo ritmo ed è 1:30.659. mentre Leclerc con la media trova di nuovo traffico ed è 1:31.364

13.43 La Mercedes continua nel suo lavoro pensando a domani, ovvero con elevato carico di benzina. Bottas è settimo davanti a Hamilton, entrambi a 1.4.

13.42 Riparte Leclerc ed è di nuovo record nel T1 in 28.569, quindi nel T2 37.296 e chiude senza migliorare

13.41 Record nel T1 per Leclerc, ottimo T2, poi traffico nel T3, ma è secondo in 1:30.277 a 375 millesimi da Verstappen con soft.

13.40 Carlos Sainz! Lo spagnolo con gomma soft si mette in seconda posizione in 1:30.507 a 605 millesimi da Verstappen!

13.38 Ricciardo sale in quarta posizione a 1.446 dalla vetta, ma il passo di Verstappen è impressionante con gomma media

13.37 Di nuovo Verstappen, record nel T1 in 28.720, quindi nel T2 segna 36.492 e vola sul traguardo con il tempo di 1:29.902 e distanzia Perez di 898 millesimi!

13.36 Verstappen si rilancia e stampa il nuovo record nel T2, e migliora il suo limite scendendo a 1:30.404

13.35 Norris sale in terza posizione in 1:31.164 a 736 millesimi da Verstappen con gomma media

13.34 Perez si porta a 372 millesimi da Verstappen, con 24.914 (record nel T3), Hamilton risponde in 1:31.401 a 973.

13.31 Hamilton torna ai box, cambio gomme rapido e anche l’inglese proverà le gomme soft

13.30 Verstappen si lancia e piazza il record nel T1 in 28.734, quindi nel T2 fa segnare 37.289 e chiude senza migliorare. Di nuovo in pista la Ferrari con gomma soft

13.29 Gasly migliora e si mette in terza posizione in 1:31.486 a 1.058 da Verstappen.

13.27 Max Verstappen martella sull’1:31.236, ritmo fantastico per l’olandese!

13.26 Hamilton continua con un ritmo eccezionale e piazza un 1:31.999 che lo conferma quinto a 1.561

13.25 Ocon chiude il suo long run con 15 giri sulle soft con il miglior tempo di 1:31.878. Tsunoda, a sua volta con soft, sale in terza posizione in 1:31.642

13.24 Leclerc chiude il 14° giro in 1:36.026, poi riparte forzando, mentre Sainz è sempre sull’1:33.229

13.21 Sainz, con gomma già al 19° giro, è sull’1:33.432, buon passo per la Ferrari

13.20 Max Verstappen si presenta con un ottimo 1:30.428 con 954 millesimi su Perez a parità di gomma (media)

13.19 Leclerc chiude il suo 11° giro con gomma hard e fa segnare 1:33.946 mentre Hamilton al 5° è sull’1:32.547

13.18 Finalmente entra in azione anche Max Verstappen, con gomma media, mentre Bottas si mette in terza posizione a 1.217

13.17 Perez spinge ancora, piazza il record nel T2, e chiude in 1:31.382 rifilando 496 millesimi a Ocon, con una mescola di svantaggio

13.16 Leclerc prosegue con le hard e segna 1:33.676 nella sua simulazione di passo gara, mentre Sainz è sull’1:33.461 con medie. Perez, con gomma hard, vola al secondo posto in 1:31.973 a 95 millesimi da Ocon

13.14 Hamilton con gomma hard si porta in terza posizione alle spalle di Ocon e Russell, ma ora Mazepin si mette in seconda a 596 millesimi da Ocon

13.13 Ocon sta palesemente cercando di capire se riuscirà a completare i 17 giri odierni con la gomma soft, dato che è in pista con uno pneumatico di ieri. Norris, a sua volta, procede con le soft, tutti gli altri con le medie o hard

13.12 Ocon completa il suo giro con il record anche nel T3 e segna 1:31.944 con 1.456 su Norris, mentre Sainz scalza Leclerc per 46 millesimi

13.11 Leclerc sale in quinta posizione a 1.604 da Ocon, che si rilancia e centra il record nel T2 in 37.326

13.10 Norris 29.611 nel T1, 38.146 nel T2, chiude in 1:33.593 a 1.373 da Ocon, terzo Raikkonen a 1.505

13.09 Entrano in azione anche le due Alfa Romeo e le McLaren, mentre ecco anche Hamilton!

13.08 Leclerc gira con le hard che, ragionevolmente, saranno usate solamente domani. Sainz si mette in quarta posizione a 2.164.

13.07 Gasly si mette in quarta posizione a 2.954 da Ocon mentre Leclerc fa segnare 29.701 nel T1, quindi 38.531 nel T2 e chiude in 1:34.280 ed è terzo a 2.060

13.06 Ocon fa segnare 1:32.220 e sale in vetta, poi Schumancher, Mazepin e Tsunoda

13.05 Carlos Sainz rientra subito ai box perchè lamenta troppa aria dentro la sua visiera del casco. Nel frattempo Mick Schumacher realizza 1:34.017 primo tempo di questo sabato

13.04 Entra in azione anche Carlos Sainz, mentre si presenta in pista anche Lance Stroll. Si parte!!

13.03 Anche Charles Leclerc è subito in pista con gomma hard, quindi ecco anche Seb Vettel, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda

13.02 Entrano in azione le due Haas, una con hard, una con medie. La FP2 sarà scelta per le simulazioni di passo in vista delle due gare.

13.01 Al momento ancora nessuno in pista, sole pieno a Silverstone e temperatura sui 25°. Dopo quanto visto ieri non c’è necessità di forzare con vetture che non potranno essere modificate

13.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!

12.57 Per il momento concentriamoci sulla FP2 che scatta tra 3 minuti. I piloti cercheranno ulteriore confidenza con la pista di Silverstone, in una sorta di “warm-up” per il piatto forte di oggi pomeriggio.

12.54 Si annuncia un sabato meno semplice, invece, per Carlos Sainz, costretto a scattare dalla nona posizione e, quindi, chiamato alla rimonta nei 100 km della Qualifying Race

12.51 Sul fronte Ferrari, invece, ottimo quarto posto per Charles Leclerc, che come sempre nella Q3 ha saputo centrare il guizzo giusto, inserendo la sua SF21 tra Bottas e Perez

12.48 L’olandese, invece, dall’alto dei suoi 32 punti di vantaggio potrebbe correre in difesa per limitare i danni su una pista che è un vero “feudo” per l’inglese. Ma, conoscendo il carattere del portacolori della Red Bull, venderà la pelle a carissimo prezzo

12.45 Il portacolori della Mercedes sa che le due sessioni odierne non saranno da fallire, con 3 punti in palio e, soprattutto, la chance per fare capire a Max Verstappen che il titolo è ancora in palio

12.42 Per quanto visto ieri, Lewis Hamilton parte come favorito per la Qualifying Race odierna. L’inglese ha stampato il giro più veloce in qualifica, rovinando il secondo (nel quale era ulteriormente in vantaggio per 2 decimi) con un errore proprio in concomitanza dell’ultima curva

12.39 Si annuncia un sabato di grande importanza a Silverstone che ospiterà nella giornata odierna ben 110.000 spettatori, mentre domani si raggiungerà la ragguardevole quota di 140.000. Si prova a tornare alla normalità e i tifosi della F1 sono pronti a regalare una cornice di pubblico meravigliosa

12.36 I TEMPI DELLE QUALIFICHE DI IERI, Q3

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:26.134 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.075 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.194 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.694 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.710 6

6 Lando NORRIS McLaren+0.763 6

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.765 6

8 George RUSSELL Williams+0.837 7

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.873 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.045 5

12.33 I TEMPI DELLA FP1 DI IERI

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.035 23

2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:27.814 +0.779s 26

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.815 +0.780s 30

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.828 +0.793s 26

5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.897 +0.862s 30

6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:27.923 +0.888s 25

7 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:28.062 +1.027s 23

8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:28.163 +1.128s 25

9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:28.211 +1.176s 28

10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:28.415 +1.380s 24

11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:28.449 +1.414s 28

12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:28.600 +1.565s 29

13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.827 +1.792s 26

14 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:28.873 +1.838s 24

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.220 +2.185s 27

16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:29.227 +2.192s 27

17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:29.227 +2.192s 24

18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:29.597 +2.562s 21

19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:29.808 +2.773s 23

20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:29.857 +2.822s 29

12.30 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 182

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 150

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 92

6 Charles Leclerc MON FERRARI 62

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 60

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 40

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 39

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 20

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

12.27 Iniziamo l’avvicinamento alla seconda sessione di prove libere con LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI

1 RED BULL RACING HONDA 286

2 MERCEDES 242

3 MCLAREN MERCEDES 141

4 FERRARI 122

5 ALPHATAURI HONDA 48

6 ASTON MARTIN MERCEDES 44

7 ALPINE RENAULT 32

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

12.24 Le vetture, giova ricordarlo, non potranno essere modificate, dato che sono entrate in regime di “parco chiuso” già dopo le qualifiche di ieri

12.21 La FP2 (che di solito si disputa il venerdì pomeriggio) avrà la consueta durata di un’ora e permetterà ai piloti di affinare la propria guida in vista dei 17 giri (o 100 km) della Qualifying Race di oggi pomeriggio

12.18 Sul tracciato del Northamptonshire si inizierà con la FP2, mentre il piatto forte arriverà alle ore 17.30 con la prima, storica, Qualifying Race della F1

12.15 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 di Formula Uno

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna. Sulla pista di Silverstone il weekend prosegue all’insegna della novità e il secondo turno di libere sarà utile ai team per mettere insieme i dati e trovare una sintesi importante per la Sprint Race e ancor più sulla gara di domenica.

Sarà il giorno del nuovo format: una corsa da 17 giri (100 km) nei quali verranno assegnati punti mondiali ai primi tre classificati (3-2-1) e che definirà la griglia di partenza della gara domenicale. Le qualifiche di ieri sono state dunque in funzione di questo nuovo format e sarà quindi Lewis Hamilton a partire davanti a tutti, con l’olandese Max Verstappen pronto a inseguirlo. Il confronto per il titolo, quindi, si ripete anche in questa sede e la FP2 sarà utile per dare indicazioni su cosa lavorare per essere al 100%.

Aspettative importanti anche per Charles Leclerc e la Ferrari che partirà in griglia della Sprint Race in quarta posizione. Una chance per il monegasco che spera di essere accompagnato da una buona prestazione della sua SF21 che sulla durata, solitamente, ha fatto fatica. In questo senso sarà fondamentale il turno di libere per verificare la consistenza del passo gara. Servirà invece una rimonta a Carlos Sainz che dalla nona casella non è riuscito a sfruttare a pieno le potenzialità della macchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.00 con la FP2, mentre la Sprint Race è in programma alle ore 17.30. Buon divertimento!

Foto: Xavi Bonilla – LPS