Calendario Calcio Olimpiadi Tokyo: date, programma, tv, orari giorno per giorno

Dall 22 luglio all’8 agosto il torneo olimpico di calcio maschile prenderà il via. Saranno 16 squadre a giocarsi la top-3 a Cinque Cerchi, divise in quattro gironi all’italiana da quattro, con ciascuna che affronta tutte le altre una volta sola. Le prime due classificate accedono ai quarti di finale.

In caso di parità di punti tra due o più squadre di uno stesso girone, le posizioni in classifica verranno determinate prendendo in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri:

migliore differenza reti;

maggiore numero di reti segnate;

maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate;

classifica del fair play:

cartellino giallo: -1 punto,

cartellino rosso da doppia ammonizione: -3 punti,

cartellino rosso diretto: -4 punti,

cartellino giallo e cartellino rosso diretto: -5 punti,

sorteggio.

I match si terranno in sette stadi distribuiti in sei città: Tokyo, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai e Yokohama. Purtroppo tra le 16 squadre non c’è l’Italia che ha mancato ancora una volta la qualificazione nel corso degli Europei 2019 Under21 disputati tra le mura amiche.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Giappone: qualificata d’ufficio in quanto Paese ospitante;

Argentina: vincitrice del torneo preolimpico CONMEBOL 2020;

Brasile: seconda al torneo preolimpico CONMEBOL 2020;

Francia: semifinalista ad Euro Under 21 2019;

Germania: finalista ad Euro Under 21 2019;

Romania: semifinalista ad Euro Under 21 2019:

Spagna: vincitrice di Euro Under 21 2019;

Nuova Zelanda: vincitrice del torneo preolimpico OFC 2019;

Costa d’Avorio: finalista alla Coppa d’Africa Under 23 2019;

Egitto: vincitrice Coppa d’Africa Under 23 2019;

Sudafrica: terza alla Coppa d’Africa Under 23 2019;

Corea del Sud: vincitrice Coppa d’Asia Under 23 2019;

Arabia Saudita: seconda alla Coppa d’Asia Under 23 2019;

Australia: terza alla Coppa d’Asia Under 23 2019;

Messico: vincitrice torneo preolimpico CONCACAF 2020;

Honduras: finalista al torneo preolimpico CONCACAF 2020.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming del calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CALENDARIO CALCIO OLIMPIADI TOKYO

I GIRONI DEL TORNEO OLIMPICO

GRUPPO A

Giappone

Sudafrica

Messico

Francia

GRUPPO B

Nuova Zelanda

Corea del Sud

Honduras

Romania

GRUPPO C

Egitto

Spagna

Argentina

Australia

GRUPPO D

Brasile

Germania

Costa D’Avorio

Arabia Saudita

FASE A GIRONI

Giovedì 22 luglio

09.30 Egitto-Spagna

10.00 Messico-Francia

10.00 Nuova Zelanda-Corea del sud

10.30 Brasile-Germania

12.30 Argentina-Australia

13.00 Giappone-Sudafrica

13.00 Honduras-Romania

13.30 Costa d’Avorio-Arabia Saudita

Domenica 25 luglio

09.30 Egitto-Argentina

10.00 Nuova Zelanda-Honduras

10.00 Francia-Sudafrica

10.30 Brasile-Costa d’Avorio

12.30 Australia-Spagna

13.00 Romania-Corea del Sud

13.00 Giappone-Messico

13.30 Arabia Saudita-Germania

Mercoledì 28 luglio

10.00 Arabia Saudita-Brasile

10.00 Germania-Costa d’Avorio

10.30 Romania-Nuova Zelanda

10.30 Corea del Sud-Honduras

13.00 Australia-Egitto

13.00 Spagna-Argentina

13.30 Francia-Giappone

13.30 Sudafrica-Messico

QUARTI DI FINALE

Sabato 31 luglio

10.00 1C vs 2D

11.00 1A vs 2B

12.00 1D vs 2C

13.00 1B vs 2A

SEMIFINALI

Mercoledì 3 agosto

10.00 Vincente Q1 vs Vincente Q2

13.00 Vincente Q3 vs Vincente Q4

FINALE TERZO POSTO

Sabato 6 agosto

13.00 Perdente S1 vs Perdente S2

FINALE

Domenica 7 agosto

13.30 Vincente S1 vs Vincente S2

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse