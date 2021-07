Otto squadre, 32 giocatrici, un solo obiettivo: l’oro olimpico. Oppure tre, se si vuole allargare il discorso alle medaglie tutte. Il debutto del basket 3×3 ai Giochi fa il suo buon rumore, e la presenza dell’Italia fa indubbiamente accendere i riflettori, almeno da queste parti. Le azzurre non avranno vita facile, ma sarà una competizione molto interessante, come andiamo ora a vedere attraverso i roster.

ITALIA

Le azzurre entrano nel torneo con un cambio rispetto al Preolimpico di Debrecen. Ci sarà Marcella Filippi al posto di Sara Madera, perché quest’ultima (come un’altra delle presenti al raduno, Mariella Santucci) non aveva i requisiti richiesti dalla FIBA per disputare la rassegna olimpica. Il livello per poter centrare i quarti c’è tutto, così come la grande esperienza in campo internazionale. Con il cambio di cui sopra c’è una dimensione da oltre l’arco maggiore.

Chiara Consolini – 182 cm, 33 anni

Rae Lin D’Alie – 163 cm, 33 anni

Marcella Filippi – 186 cm, 35 anni

Giulia Rulli – 185 cm, 30 anni

STATI UNITI

Dolson avremmo potuto vederla a Schio, se non fosse stato per alcuni problemi di visite mediche. Il roster olimpico ha un grande pregio, che è quello di comporsi di ottime interpreti del basket sia di WNBA che di alta Eurolega. La caccia all’oro non sarà semplice, e vedremo tra poco perché, ma questa è una signora squadra.

Stefanie Dolson – 195 cm, 29 anni

Allisha Gray – 182 cm, 26 anni

Kelsey Plum – 172 cm, 26 anni

Katie Lou Samuelson – 192 cm, 24 anni

FRANCIA

La favorita principale per l’oro, secondo quanto raccontano sia il ranking 3×3 che le tante esperienze vissute negli ultimi anni in fatto di competizioni di altissimo livello. Di recente sono arrivati due ori europei e due bronzi mondiali, e di questa squadra basti dire che ci sono 4 delle prime 5 interpreti di questa versione della pallacanestro a livello globale, secondo la graduatoria FIBA.

Ana-Maria Filip – 195 cm, 32 anni

Laetitia Guapo – 183 cm, 25 anni

Marie-Eve Paget – 170 cm, 26 anni

Migna Touré – 180 cm, 26 anni

ROMANIA

Ad oggi le rumene sono undicesime nella classifica mondiale. Gabriela Marginean il pubblico italiano la ricorda nel roster del basket normale della Romania durante le qualificazioni agli Europei del 2021, ed era una delle punte fondamentali dell’attacco. La tradizione a livello organizzativo non si è finora necessariamente sposata con quella agonistica.

Claudia Cuic – 184 cm, 31 anni

Gabriela Marginean – 182 cm, 34 anni

Ancuta Stoenescu – 174 cm, 41 anni

Sonia Ursu – 167 cm, 27 anni

CINA

Molto particolare la scelta cinese: accanto a Zhang Zhiting, che è effettivamente una forte giocatrice della specialità, si fanno largo un paio di giovani non molto viste a livello internazionale, e che sono peraltro tra le meno esperte del panorama olimpico. Diventa complicato azzardare un pronostico per le asiatiche.

Zhang Zhiting – 195 cm, 25 anni

Jiyuan Wan – 189 cm, 19 anni

Yang Shuyu – 185 cm, 19 anni

Wang Lili – 176 cm, 28 anni

GIAPPONE

C’è la gioventù di Mawuli, nativa di Togo, prefettura di Aichi, un passato importante nelle giovanili nipponiche, a guidare una squadra che si è dovuta guadagnare la qualificazione. Già, perché il Giappone in questo caso ha dovuto giocare il Preolimpico di Graz per una regola particolare: poteva essere scelta solo una squadra col pass obbligatorio. Ed è stata la maschile. Le donne, ad ogni modo, ci sono e vantano anche Yamamoto.

Stephanie Mawuli – 182 cm, 22 anni

Mio Shinozaki – 167 cm, 29 anni

Risa Nishioka – 186 cm, 24 anni

Mai Yamamoto – 165 cm, 21 anni

MONGOLIA

Per capire l’impatto del 3×3 sul Paese, basti pensare che Onolbaatar è portabandiera mongola. Si tratta di una squadra con giocatrici già ben conosciute, ma che alla prova dei fatti non hanno conquistato che un argento ai campionati asiatici. Incognita se ce n’è una.

Chimeddolgor Enkhtaivan – 175 cm, 28 anni

Khulan Onolbaatar – 180 cm, 21 anni

Solongo Bayasgalan – 182 cm, 31 anni

Tserenlkham Munkhsaikhan – 178 cm, 25 anni

RUSSIA (COMITATO OLIMPICO RUSSO)

Alcuni anni fa la Russia, senza timor di dubbio, la si poteva considerare una delle grandi potenze del basket 3×3 europeo a livello soprattutto femminile. Le fortune, però, sono scese negli ultimi anni: stavolta si cerca di porre rimedio con una squadra molto lunga, qualcosa che non si trova nelle altre formazioni. Sarà interessante scoprire se questa scelta darà i proprio frutti.

Mariia Cherepanova – 190 cm, 33 anni

Olga Frolkina – 183 cm, 23 anni

Yulia Kozik – 176 cm, 24 anni

Anastasia Logunova – 192 cm, 30 anni

Foto: fiba.basketball