3×3 d’esordio in quel di Tokyo: il 2021, che doveva essere il 2020, vedrà l’ingresso di una specialità nuova, che viene dalle strade e che, regolamentata, si inserisce ora nel solco a cinque cerchi con otto squadre nel settore maschile e nel settore femminile. Il tutto in girone unico prima di quarti, semifinali e finale.

Anche l’Italia si presenterà ai nastri di partenza, e con la formazione femminile. Le azzurre, guidate da Andrea Capobianco, saranno a Tokyo a tre anni di distanza dalla vittoria del titolo mondiale, l’unico che la pallacanestro italiana possa vantare a livello FIBA. Nel torneo maschile favori del pronostico evidenti per Serbia e Lettonia, che hanno i migliori giocatori del mondo (e sarà spettacolo assicurato già nel girone). Tra le donne Francia con alte possibilità, ma attenzione all’amalgama degli Stati Uniti tra WNBA e alta Eurolega. In breve, non si può prevedere molto, e tutto può accadere.

Di seguito il calendario completo dei tornei olimpici di basket 3×3, comprensivi di tutte le date e di tutti gli orari. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai2 e RaiSport, in streaming su RaiPlay. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Gli orari indicati sono italiani (ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo).

Nota: la Russia, pur citata come Paese nel presente calendario, è a Tokyo con la dicitura “ROC” (Russian Olympic Committee) perché non si può presentare con il nome ufficiale per decisione del CAS di Losanna del 17 dicembre 2020.

TORNEO OLIMPICO BASKET 3×3: CALENDARIO

SABATO 24 LUGLIO

Ore 3:15 Russia-Giappone (donne)

Ore 3:40 Cina-Romania (donne)

Ore 4:35 Polonia-Lettonia (uomini)

Ore 5:00 Cina-Serbia (uomini)

Ore 7:00 Russia-Cina (donne)

Ore 7:25 Romania-Giappone (donne)

Ore 8:00 Russia-Cina (uomini)

Ore 8:25 Serbia-Olanda (uomini)

Ore 10:30 Italia-Mongolia (donne)

Ore 10:55 Stati Uniti-Francia (donne)

Ore 11:40 Lettonia-Belgio (uomini)

Ore 12:05 Giappone-Polonia (uomini)

Ore 14:00 Mongolia-Stati Uniti (donne)

Ore 14:25 Francia-Italia (donne)

Ore 15:00 Olanda-Russia (uomini)

Ore 15:25 Belgio-Giappone (uomini)

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 3:15 Giappone-Mongolia (donne)

Ore 3:40 Romania-Italia (donne)

Ore 4:35 Russia-Belgio (uomini)

Ore 5:00 Polonia-Serbia (uomini)

Ore 7:00 Mongolia-Russia (donne)

Ore 7:25 Cina-Italia (donne)

Ore 8:00 Cina-Lettonia (uomini)

Ore 8:25 Serbia-Belgio (uomini)

Ore 10:30 Romania-Stati Uniti (donne)

Ore 10:55 Giappone-Francia (donne)

Ore 11:40 Russia-Polonia (uomini)

Ore 12:05 Giappone-Olanda (uomini)

Ore 14:00 Cina-Francia (donne)

Ore 14:25 Russia-Stati Uniti (donne)

Ore 15:00 Olanda-Cina (uomini)

Ore 15:25 Lettonia-Giappone (uomini)

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Ore 3:15 Giappone-Cina (donne)

Ore 3:40 Mongolia-Romania (donne)

Ore 4:35 Belgio-Cina (uomini)

Ore 5:00 Serbia-Giappone (uomini)

Ore 7:00 Romania-Russia (donne)

Ore 7:25 Italia-Giappone (donne)

Ore 8:00 Giappone-Russia (uomini)

Ore 8:25 Lettonia-Serbia (uomini)

Ore 10:30 Francia-Mongolia (donne)

Ore 10:55 Italia-Stati Uniti (donne)

Ore 11:40 Olanda-Belgio (uomini)

Ore 12:05 Polonia-Cina (uomini)

Ore 14:00 Stati Uniti-Cina (donne)

Ore 14:25 Francia-Russia (donne)

Ore 15:00 Russia-Lettonia (uomini)

Ore 15:25 Olanda-Polonia (uomini)

MARTEDÌ 27 LUGLIO

Ore 6:30 Stati Uniti-Giappone (donne)

Ore 6:55 Cina-Mongolia (donne)

Ore 7:40 Belgio-Polonia (uomini)

Ore 8:05 Cina-Giappone (uomini)

Ore 10:00 Francia-Romania (donne)

Ore 10:25 Russia-Italia (donne)

Ore 11:00 Serbia-Russia (uomini)

Ore 11:25 Lettonia-Olanda (uomini)

Ore 13:30 Quarto di finale 1 (A4-A5, donne)

Ore 14:00 Quarto di finale 1 (A4-A5, uomini)

Ore 14:50 Quarto di finale 2 (A3-A6, donne)

Ore 15:20 Quarto di finale 2 (A3-A6, uomini)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

Ore 10:00 Semifinale 1 (A1-vinc. QF1, donne)

Ore 10:30 Semifinale 1 (A1-vinc. QF1, uomini)

Ore 11:10 Semifinale 2 (A2-vinc. QF2, donne)

Ore 11:40 Semifinale 2 (A2-vinc. QF2, uomini)

Ore 13:45 Finale per il bronzo (donne)

Ore 14:15 Finale per il bronzo (uomini)

Ore 14:55 Finale per l’oro (donne)

Ore 15:25 Finale per l’oro (uomini)

TORNEO OLIMPICO BASKET 3×3: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e Rai

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

Foto: fiba.basketball