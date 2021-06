Sarà Hubert Hurkacz il primo avversario nella carriera di Lorenzo Musetti a Wimbledon. Un sorteggio non proprio favorevole per l’azzurro che si troverà di fronte un giocatore di grande valore, che ha dimostrato di poter raggiungere picchi prestazionali importanti come testimonia il trionfo al Masters 1000 di Miami.

La vera incognita, però, sarà come il tennista italiano arriverà allo Slam sull’erba. La sua preparazione non è stata ottimale, almeno dal punto di vista organizzativo, visto che a causa della Maturità non ha potuto disputare alcun torneo su questa superfice. Il suo gioco si adatta per caratteristiche alle esigenze dell’erba ma il passaggio tra la teoria è la pratica è tutto fuorché scontato.

In caso di successo contro Hurkacz, il 19enne nativo di Carrara potrebbe trovare al secondo turno il finlandese Emil Ruusuvuori. Anche in questa circostanza, ma per motivi diversi, sarebbe un impegno complicato per Musetti che dovrebbe dare sfoggio delle sue grandi qualità tecnica e affidarsi a tutte le sue variazioni per vincere questo match.

In caso di esito positivo il toscano con ogni probabilità si troverebbe ad incrociare il bulgaro Grigor Dimitrov, a patto che quest’ultimo riesca a superare Fernando Verdasco e Alexander Bublik. In caso di ulteriore successo il torneo di Musetti si potrebbe definire già fantastico.

Anche perchè si prospetterebbe agli ottavi di finale una sfida da brividi contro il russo Daniil Medvedev. Superata la stagione sul rosso che il numero 2 del mondo ha sofferto in maniera particolare, il 25enne nativo di Mosca torna ad essere uno degli uomini da tenere d’occhio per il successo finale.

Foto: LaPresse