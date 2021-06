Lorenzo Sonego è in semifinale nel torneo di Eastbourne, sicuramente il miglior modo per avvicinarsi con fiducia a Wimbledon. Il sorteggio di oggi dei Championships poi è stato sicuramente positivo per il tennista piemontese, che può davvero ambire a raggiungere gli ottavi di finale e a regalarsi una sfida davvero epica probabilmente sul Centrale contro Roger Federer.

Il cammino di Sonego inizierà con il portoghese Pedro Sousa in un esordio che sembra essere tranquillo per il nativo di Torino. Anche il secondo turno non spaventa troppo la testa di serie numero 23, visto che affronterebbe il vincente del match tra il colombiano Galan e l’argentino Coria, certamente non due specialisti dell’erba.

Al terzo turno sulla carta ci dovrebbe essere lo spagnolo Pablo Carreno Busta (undici del seeding), anche se l’iberico rischia già all’esordio contro l’americano Sam Querrey, che è stato capace di arrivare in semifinale a Wimbledon nel 2017.

L’obiettivo è assolutamente quello di arrivare proprio a quell’ottavo di finale contro Roger Federer. Lorenzo Sonego ha già stupito in questa stagione ed è pronto a farlo anche in quel di Wimbledon.

IL TABELLONE DI MATTEO BERRETTINI

IL TABELLONE DI JANNIK SINNER

IL TABELLONE DI LORENZO MUSETTI

IL TABELLONE DI ROGER FEDERER

Foto: LaPresse