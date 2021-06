Wimbledon 2021, sorteggio Jannik Sinner e tabellone: esordio con Fucsovics, cammino fattibile

Sarà l’ungherese Marton Fucsovics il primo avversario della carriera a Wimbledon per Jannik Sinner. Il tennista altoatesini farà il suo esordio ai Championships proprio quest’anno e si troverà di fronte il tennista magiaro in un primo turno che non nasconde alcune insidie. Sinner è la testa di serie numero diciannove ed è reduce dalla sconfitta al primo turno al Queen’s contro il britannico Jack Draper.

L’erba non è probabilmente la superficie più amata dal nativo di San Candido, che, in caso di vittoria, affronterà il vincente del match tra il ceco Jiri Vesely ed il tedesco Yannick Hanfmann. Non è un percorso lineare, ma nemmeno impossibile per Jannik, che è stato sorteggiato nello stesso spicchio di tabellone dell’argentino Diego Schwartzmann.

Il tennista sudamericano non è certamente un erbivoro e rischia già al primo turno contro l’imprevedibile Benoit Paire. In questa parte di tabellone c’è anche Marco Cecchinato, opposto all’inglese Liam Broady e quindi si può anche sperare in un terzo turno tutto italiano. Difficile, ma non impossibile.

Per Sinner raggiungere gli ottavi potrebbe essere già un importante traguardo al suo primo Wimbledon ed in questo caso sulla carta la sfida dovrebbe essere con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero cinque. E’ una zona di tabellone quella imprevedibile, dove spunta anche Fabio Fognini oltre ad altri esperti della terra rossa come Federico Delbonis ed Albert Ramos-Vinolas.

Obiettivo, dunque, provare a raggiungere la seconda settimana per uno Jannik Sinner, che, forse per la prima volta, potrebbe non avere tutta la pressione addosso, su un erba che spera possa diventare sua amica il prima possibile.

FOTO LaPresse