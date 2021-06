Superbike, GP Misano 2021: Jonathan Rea cerca la fuga in classifica in casa della Ducati

Siamo solamente al terza round della stagione del Mondiale Superbike 2021, ma potremmo già essere in un momento decisivo della stagione. Il rischio c’è, ed è ben visibili all’orizzonte. Jonathan Rea potrebbe già piazzare lo scatto in classifica generale, e il fine settimana di Misano potrebbe dare la chance giusta al sei volte campione del mondo per mettere subito le cose in chiaro: anche quest’anno per il portacolori della Kawasaki non sembrano esserci rivali.

Dopo le tappe d’esordio di Aragon e Estoril, infatti, il nord-irlandese comanda la graduatoria del campionato dedicato alle moto derivate di serie con 110 punti contro i 75 di Toprak Razgatlioglu ed i 72 di Scott Redding. Un margine già di oltre 30 punti per un pilota che, quando si mette a dettare il passo, non ha più rivali. Per gli avversari, quindi, il tempo stringe.

L’appuntamento sul circuito intitolato a Marco Simoncelli sembra già una chiamata alle armi per provare ad opporsi al solito cammino incontrastato di Jonathan Rea. Più facile a dirsi che a farsi, come sempre, ma Ducati, BMW, Yamaha e Honda, devono provarci. Scott Redding, per esempio, aveva iniziato nel migliore dei modi la tappa portoghese, salvo poi rovinare tutto con la caduta di Gara-2. Il più costante all’Estoril è risultato Toprak Razgatlioglu, ma il pilota turco aveva iniziano con il freno a mano tirato al MotorLand di Aragon.

Vedremo, quindi, se sul tracciato romagnolo il Mondiale Superbike si indirizzerà ulteriormente verso il sei volte campione del mondo oppure ci darà modo di capire se, nei prossimi mesi, potremo assistere ad una sfida per il titolo. Gara-1 e Gara-2 si disputeranno alle ore 14.00 di sabato e domenica, mentre la superpole race scenderà in pista alle ore 11.00 della giornata conclusiva. 62 punti totali in palio e la sensazione che si stia già vivendo un “Jonathan Rea contro tutti”.

Foto: worldsbk.com