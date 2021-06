Superbike, GP Misano 2021: orari, programma, tv, streaming Sky e TV8

E’ tempo di terzo round del Mondiale 2021 di Superbike. Dopo aver affrontato l’appuntamento di Aragon e di Estoril (Portogallo), il Circus delle derivate di serie sarà a Misano per il terzo round stagionale e le emozioni non mancheranno di certo.

Il circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli sarà teatro di grandi sfide. Jonathan Rea si presenta in vetta al campionato con 110 punti, 35 in più del turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu e con 38 punti di margine sul ducatista Scott Redding. Il nord-irlandese della Kawasaki, forte dei successi nella Superpole Race e di Gara 2 sul tracciato lusitano ha rafforzato la propria leadership e nell’appuntamento italiano il target è quello di ripetersi.

Cercheranno Ducati e Yamaha, soprattutto, di invertire il trend e di contendere in maniera importante la posta in palio alla squadra giapponese. Il team di Borgo Panigale si augura di trovare nel weekend in Italia delle risposte significative che possano consentire a Redding e anche a Michael Ruben Rinaldi di esprimersi al meglio possibile.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP MISANO

Venerdì 11 giugno

ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1

ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1

ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2

Sabato 12 giugno

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole, diretta

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole, diretta

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

ore 15.15, Supersport, Gara 1, diretta

Domenica 13 giugno

ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up

ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up

ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up

ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 12.30, Supersport, Gara 2, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2, diretta

PROGRAMMA GP MISANO IN TV

La copertura televisiva del GP di Misano di Superbike sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky) per quanto riguarda le gare. Il resto del programma, escluso il warm-up, sarà trasmesso da Sky Sport MotoGP. Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt), la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione della differita della Superpole Race e della diretta delle gare. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata di Superbike.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 12 giugno

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 13 giugno

ore 13.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

