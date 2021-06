Sport in tv oggi (venerdì 4 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 4 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia un intensissimo weekend di motori, spazio alle prove libere del GP di Azerbaijan per la F1 e del GP di Catalogna per la MotoGP. Da non perdere la sesta tappa del Giro del Delfinato con l’arrivo in salita. In serata l’amichevol dell’Italia contro la Republica Ceca, ultimo incontro prima degli Europei che scatteranno la prossima settimana.

Intensa giornata col terzo turno del Roland Garros di tennis (in campo Fabio Fognini). Scatta anche il preolimpico di boxe, mentre a Roma proseguono i Mondiali di skateboard street. Spazio anche a Italia-Iran per la Nations League di volley, agli Europei di tiro a volo e di tiro a segno oltre che di canoa velocità, alle semifinali della Champions League di pallanuoto con Brescia e Pro Recco in acqua, ai tornei di golf della settimana e a tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 4 giugno e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (4 GIUGNO):

VENERDÌ 4 GIUGNO:

08.00 RALLY – Rally di Sardegna, speciali 1-8 (non è prevista copertura tv/streaming)

09.00 CANOA VELOCITÀ – Europei, semifinali (diretta streaming su canoe-europe.org)

09.00 MOTO3 – GP Catalogna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

09.55 MOTOGP – GP Catalogna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

10.00 BOXE – Preolimpico europeo (diretta streaming su Olympic Channel)

10.00 SKATEBOARD – Mondiali Street, semifinali femminili (non è prevista copertura tv/streaming)

10.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

10.55 MOTO2 – GP Catalogna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

11.00 TENNIS – Roland Garros, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, DAZN). Fabio Fognini-Federico Delbonis secondo match dalle ore 11.00.

11.40 CICLISMO – Giro del Delfinato, sesta tappa (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.20; diretta tv su RaiSport dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

11.50 MOTOE – GP Catalogna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

12.00 BEACH VOLLEY (World Tour) – 4* Ostrava maschile/femminile (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

13.15 MOTO3 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

13.20 GOLF (PGA Tour) – Memorial Tournament, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Golf TV, Sky Go, Now TV)

13.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 25 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube ISSF)

14.00 CANOA VELOCITÀ – Europei, finali specialità non olimpiche (diretta streaming su canoe-europe.org)

14.00 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

14.10 MOTOGP – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

15.00 CALCIO (Campionato Primavera) – Genoa-Sassuolo (diretta tv su Sportitalia)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Qualificazioni Europei, prima fase) – Italia-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

15.10 MOTO2 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

16.00 GOLF FEMMINILE – US Women’s Open, secondo giro (diretta streaming su Golf TV)

16.05 MOTOE – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, DAZN, Now TV)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Italia-Iran (diretta tv su LA7; diretta streaming su la7.it)

17.00 CALCIO (Campionato Primavera) – Fiorentina-Juventus (diretta tv su Sportitalia)

17.15 TIRO A VOLO (Europei) – Trap team maschile (diretta streaming sul canale YouTube ISSF)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022, zona Acf) – Maldive-Siria (non è prevista copertura tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO (Champions League) – Semifinale 1: Pro Recco-Barceloneta (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

18.15 TIRO A VOLO (Europei) – Trap team femminile (diretta streaming sul canale YouTube ISSF)

19.00 CALCIO (Campionato Primavera) – SPAL-Atalanta (diretta tv su Sportitalia)

19.00 BASEBALL (Qualificazioni Olimpiadi, Super Round) – Venezuela-Repubblica Dominicana (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

19.30 CALCIO (amichevole) – Spagna-Portogallo (non è prevista copertura tv/streaming)

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, Finale Scudetto) – Gara-3: Ekipe Orizzonte Catania-Plebiscito Padova (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Semifinale 2: Brescia-Ferencvarosi (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

20.45 CALCIO (amichevole) – Italia-Repubblica Ceca (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

22.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022, zona Concacaf) – Due partite: Antigua & Barbuda-Grenada, Saint Kitts e Nevis-Guyana (non è prevista copertura tv/streaming)

22.00 BASKET (NBA, Playoff) – Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers (non è prevista copertura tv/streaming)

SABATO 5 GIUGNO:

00.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022, zona Concacaf) – Due partite: Guatemala-Saint Vincent & Grenadine, Suriname-Bermuda (non è prevista copertura tv/streaming)

01.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022, zona Concacaf) – Repubblica Dominicana-Barbados (non è prevista copertura tv/streaming)

02.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022, zona Concacaf) – Isole Vergini Americane-El Salvador (non è prevista copertura tv/streaming)

02.30 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022, zona Conmebol) – Brasile-Ecuador (diretta tv su Como TV)

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 10.30 E 14.00

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-DELBONIS (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRAN DI VOLLEY DALLE 16.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-REPUBBLICA CECA DI CALCIO DALLE 20.45

Foto: Lapresse