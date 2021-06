F1 in tv, orari GP Azerbaijan 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Dal circuito cittadino più lento del mondo (Montecarlo), passiamo ad un circuito cittadino nel quale si toccano addirittura i 360kmh. Tutto è pronto per il Gran Premio dell’Azerbaijan, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo due anni si torna su questo circuito che alterna tante curve da basse velocità ad un terzo settore nel quale si troveranno davanti un tratto di velocità pura di 2.2 chilometri, nel quale le Power Unit faranno la differenza.

Oggi si parte con le prime due sessioni di prove libere: la FP1 scatterà alle ore 10.30 italiane (le 12.30 locali), mentre la FP2 prenderà il via alle ore 14.00. Sulla carta tutto sembra portare verso la Mercedes. La pista incastonata sulle sponde del Mar Caspio sembra sposarsi a pieno con la W12 che potrebbe unire la potenza della Power Unit di Stoccarda alla capacità di maneggevolezza nel tortuoso T2. La rivale sarà la Red Bull con Max Verstappen e Sergio Perez cercheranno di opporsi alle Frecce Nere, mentre la Ferrari correrà in difesa. La SF21 potrebbe fare la differenza nella parte mista me nell’infinito rettilineo azero potrebbe pagare un dazio pesante.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio di Azerbaijan di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207) mentre TV8 (121 di Sky e 8 dgt) non trasmetterà le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione del weekend francese.

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN 2021 – F1

Venerdì 4 giugno

Ore 10.30 – 11.30 Prove libere 1

Ore 14.00- 15.00 Prove libere 2

Repliche FP2 su Sky Sport F1: ore 18.30, 20.15, 22.00 e 00.00

Foto: Lapresse