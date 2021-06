LIVE Italia-Repubblica Ceca, amichevole calcio in DIRETTA: ultimo test per Mancini prima degli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Repubblica Ceca match amichevole in preparazione di Euro2020, ultima partita amichevole per la Nazionale in vista degli Europei.

Ultima amichevole per la nazionale di Roberto Mancini, che dovrebbe schierare per quest’ultimo match la formazione che probabilmente scenderà in campo contro la Turchia. In porta ci sarà Donnarumma, in difesa a destra Florenzi e a sinistra Emerson Palmieri, al centro la solita coppia bianconera Bonucci–Chiellini. A centrocampo non verranno rischiati Pellegrini e Verratti, reduci da infortuni. In cabina di regia ci sarà Jorginho con ai suoi lati Barella e Locatelli. In attacco la punta dovrebbe essere Immobile con sulle fasce Insigne a sinistra e Chiesa a destra, resta comunque il ballottaggio per un posto davanti per Berardi.

Jaroslav Silhavy potrebbe disegnare la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale Coufal e Boril dovrebbero essere chiamati ad occupare il posto sugli esterni. Kral e Soucek dovrebbero comporre la cerniera della mediana, mentre in attacco potrebbe esserci Schick come unica punta. Presenti anche Jankto e Darida a centrocampo.

