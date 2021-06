Italia-Repubblica Ceca oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Decisi i 26 convocati per l’Europeo 2021, l’Italia questa sera scenderà in campo per l’ultimo match di preparazione per la competizione continentale che prenderà il via il prossimo 11 giugno contro la Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini sfideranno al Dall’Ara di Bologna la Repubblica Ceca.

Dopo il match contro San Marino in cui il commissario tecnico ne ha approfittato per sciogliere gli ultimi nodi fra i convocati, la partita di stasera verrà affrontata con un altro piglio: i cechi sono infatti inseriti nel gruppo D con Croazia, Inghilterra e Scozia e vorranno dire la loro per qualificarsi almeno agli ottavi di finale.

Così Mancini, per la sfida di questa sera, potrebbe utilizzare un undici assai vicino a quello che vedremo la prossima settimana con la Turchia. Confermatissimo il 4-3-3 con Donnarumma in porta, difesa composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson; in mezzo al campo Locatelli prende il posto di Verratti acciaccato e si affianca a Barella e Cristante, mentre Immobile può essere il riferimento offensivo con Chiesa e Insigne ai suoi lati. Turno di riposo per Jorginho, reduce dalla vittoria della Champions League con il Chelsea.

La partita tra Italia e Repubblica Ceca inizierà alle ore 20.45 al Dall’Ara di Bologna. Diretta televisiva su Rai Uno e in streaming in maniera gratuita su RaiPlay; OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE dalle 20.45.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Cristante; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Repubblica Ceca: Vaclik; Coufal, Kudela, Celutska, Boril; Holes, Soucek; Provod, Darida, Jankto; Vydra.

Foto: LaPresse