Fognini-Barrere – Fognini-Fucsovics – I temi della giornata

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Roland Garros tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis.

Ottavo confronto tra i due giocatori in quel di Parigi, dove il ligure vuole gli ottavi di finale che sono arrivati nel 2019 e sono invece mancati, per via delle condizioni fisiche ancora precarie, in un 2020 che dopo il lockdown è stato semplicemente da dimenticare. L’argentino ha vinto due sole volte nei sette precedenti.

Particolarmente curioso l’evolversi dei confronti di primo e secondo turno per Delbonis, che ha battuto il moldavo Radu Albot per 6-1 2-6 6-0 6-1 e poi ha rimontato per due volte un set allo spagnolo Pablo Andujar prima di superarlo per 6-2 al quinto. Per lui è la prima volta ai sedicesimi, dopo tre volte al secondo turno al massimo.

Fognini, invece, non ha ancora perso un set tra il francese Gregoire Barrere e l’ungherese Marton Fucsovics. E proprio da qui provengono le migliori indicazioni sul momento del taggiasco, che non è riuscito a far bene in tanti tornei, ma è stato finora bravo negli appuntamenti più importanti, e cioè nella campagna australiana e a Montecarlo. Il Roland Garros è ora il luogo dove vuole riuscire a superare il risultato di 10 anni fa, quando i quarti, seppure raggiunti, non li poté giocare dovendo star fermo diverse settimane. Chi vince sfiderà uno tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Il match tra Fabio Fognini e Federico Delbonis è previsto come secondo match sul Court Suzanne Lenglen dopo Rybakina-Vesnina, pioggia (prevista copiosa) permettendo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

