Sport in tv oggi (venerdì 18 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 18 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia un intenso weekend di motori con le prove libere del GP di Francia per quanto riguarda la F1 e le prove libere del GP di Germania per la MotoGP. Proseguono i tornei di tennis della settimana. Continuano gli Europei di calcio con tre partite, tra cui spicca la rovente Inghilterra-Scozia. Da seguire con grande attenzione il secondo giro degli US Open di golf e l’Italia impegnata contro Montenegro agli Europei di basket femminile.

Grande attenzione alle cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo, l’Italia affronta il Canada nella Nations League di volley femminile, spazio anche alla World League di pallanuoto femminile e alle semifinali scudetto di calcio a 5, senza dimenticarsi della Coppa America di calcio e dei playoff NBA. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 18 giugno e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

VENERDÌ 18 GIUGNO

09.00 MOTO3 – GP Germania, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

09.55 MOTOGP – GP Germania, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

10.55 MOTO2 – GP Germania, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

11.00 TENNIS – ATP 500 Halle, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

11.00 TENNIS – WTA 500 Berlino, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

11.30 F1 – GP Francia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

12.00 TENNIS – WTA 250 Birmingham, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

12.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Due partite: Grecia-Serbia, Turchia-Bosnia Erzegovina (nessuna copertura tv/streaming)

13.00 TENNIS – ATP 500 Queen’s, quarti di finale. Berrettini-Evans secondo incontro dalle ore 13.00 (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV; diretta tv anche su Supertennis del match di Berrettini)

13.15 MOTO3 – GP Germania, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.10 MOTOGP – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.30 CICLISMO FEMMINILE (Campionati Italiani) – Cronometro elite – Nessuna copertura tv

15.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Italia-Montenegro (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Belgio-Slovenia (nessuna copertura tv/streaming)

15.00 CALCIO (Europei, fase a gironi) – Svezia-Slovacchia (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

15.00 BEACH SOCCER (Euro Beach Soccer League) – Italia-Polonia (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go, Now TV)

15.00 F1 – GP Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.00 GOLF – US Open, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.10 MOTO2 – GP Germania, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

17.00 BASKET (Torneo di Amburgo) – Italia-Tunisia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

17.30 CALCIO (Serie A, semifinali) – Gara-2: Catania-Came Dosson (diretta streaming su PMG Sport)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (World League, semifinali) – Russia-USA (diretta streaming su Eurovision Sport TV)

17.45 CICLISMO (Campionati Italiani) – Cronometro elite – Nessuna copertura tv

18.00 CALCIO (Europei, fase a gironi) – Croazia-Repubblica Ceca (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Due partite: Croazia-Russia, Slovacchia-Bielorussia (nessuna copertura tv/streaming)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Italia-Canada (diretta tv su LA7d; diretta streaming su la7.it)

19.15 PALLANUOTO FEMMINILE (World League, semifinali) – Ungheria-Canada (diretta streaming su Eurovision Sport TV)

20.30 CALCIO (Serie A, semifinali) – Gara-2: Feldi Eboli-Italservice Pesaro (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Europei, fase a gironi) – Inghilterra-Scozia (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv)

21.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Spagna-Svezia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Repubblica Ceca-Francia (nessuna copertura tv/streaming)

23.00 CALCIO (Copa America, fase a gironi) – Cile-Bolivia (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

SABATO 19 GIUGNO:

01.30 BASKET (NBA, Playoff) – Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

02.00 CALCIO (Copa America, fase a gironi) – Argentina-Uruguay (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

04.00 BASKET (NBA, Playoff) – Los Angeles Clippers-Utah Jazz (nessuna copertura tv/streaming)

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 11.30 E 15.00

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-EVANS

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TUNISIA DI BASKET DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-MONTENEGRO DI BASKET FEMMINILE DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DI CICLISMO DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 14.30

Foto: Lapresse