LIVE Ciclismo femminile, cronometro Campionati Italiani in DIRETTA: trionfa Elisa Longo Borghini, quinto tricolore per lei

15.58 Per Elisa Longo Borghini si tratta del quinto tricolore nelle prove contro il tempo.

15.56 Il podio della cronometro femminile dei Campionati Italiani recita:

1. Longo Borghini 47’17”

2. Paladin +1’10”

3. Guderzo +1’58”

15.54 L’atleta delle Fiamme Oro ha tagliato il traguardo in 47’17” con una media di 42,5 km/h.

15.53 Vince Elisa Longo Borghini!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15.51 Fantastica Soraya Paladin (Liv) che conclude la sua prova in 48’28” e balza al comando.

15.46 Miglior tempo al traguardo con 50’21” per Federica Damiana Piergiovanni (Valcar).

15.42 La situazione quando tutte le atlete sono passate al primo intermedio:

1. Longo Borghini 25:36

2. Paladin +49″

3. Guderzo +1’12”

15.37 Elisa Longo Borghini vola in testa al primo rilevamento cronometrico con un fantastico 25’35”.

15.34 Le big cominciano a passare al primo intermedio, sale in testa Soraya Paladin (Liv) con il tempo di 26’25”.

15.32 Nel finale le atlete dovranno dare tutto ciò che è rimasto nel serbatoio fino al traguardo posizionato in Piazza del Popolo.

15.27 l miglior tempo al primo intermedio, per il momento, è di Anastasia Carbonari (Born to win) in 28’14”.

15.23 Il secondo rilevamento cronometrico è situato a San Mamante dopo l’ascesa di Cima Sabbioni.

15.16 Ricordiamo che il primo rilevamento cronometrico posizionato al termine dell’ascesa a Rocca di Monte Poggiolo (178 m slm).

15.09 I momenti della partenza della campionessa in carica Elisa Longo Borghini.

15.05 Parte Elisa Longo Borghini!

15.02 E’ il momento delle big: Soraya Paladin, Tatiana Guderzo e Vittoria Bussi.

14.57 Si avvicina il momento clou della prova, la partenza della campionessa in carica e favoritissima Elisa Longo Borghini.

14.53 Hanno iniziato la prova tricolore tra le altre anche Marta Bastianelli, Giorgia Bariani, Marta Cavalli, Giulia Giuliani e Alice Gasparini.

14.47 Le atlete partiranno e arriveranno a Faenza.

14.42 Sono partite nel frattempo anche Camilla Alessio, Alessia Lambrughi, Anastasia Carbonari, Rossella Ratto e Giorgia Bonetti.

14.38 Il percorso della prova contro il tempo elite femminile è adatto alle specialiste che però dovranno fare attenzione a gestire bene le forze.

14.34 In gara anche Giulia Giorgi, Caris Cosentino e Gaia Tormena.

14.30 In partenza Nicole Fede (GB Junior Team ASD) prima atleta in gara!

14.27 Solo tre minuti all’inizio della prova contro il tempo femminile.

14.22 Grande favorita Elisa Longo Borghini, che andrà a caccia del quinto tricolore.

14.16 La prova misura 33,1 km con un dislivello di 350 metri con partenza da Faenza.

14.11 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della cronometro femminile dei campionati italiani.

