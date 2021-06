LIVE Italia-Tunisia, Torneo Amburgo basket in DIRETTA: inizia la rincorsa alle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione – L’Italia di Amburgo

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo dei tre match della VTG Supercup di Amburgo che porterà l’Italia verso il Preolimpico di Belgrado. Di fronte c’è la Tunisia.

L’Italia inizia il proprio cammino contro una delle tre selezioni africane che hanno avuto accesso ai Preolimpici: la Tunisia, in particolare, dovrà giocare quello di Victoria, in Canada, insieme alla Repubblica Ceca (altra protagonista di questo raggruppamento) e all’Uruguay, in un torneo nel quale appaiono favoriti i padroni di casa e la Grecia.

Per gli azzurri si parte con la prospettiva di Belgrado davanti: ci sono due dei tre NBA, Nico Mannion e Nicolò Melli, ci sono anche alcune delle stelle del campionato italiano, perché con tale nomea vanno chiamati Marco Spissu e Stefano Tonut (quest’ultimo MVP della stagione regolare), e Achille Polonara, in arrivo da un’eccellente stagione col Baskonia.

La Tunisia fu affrontata dagli azzurri anche al Preolimpico di Torino nel 2016: una partita non certo ricordata per la bellezza, ma che fu portata a casa dall’Italia. Salah Mejri è forse l’unico vero giocatore di spicco della selezione, con un passato anche in NBA e in Eurolega. In serata si sfideranno Repubblica Ceca e Germania, le prossime due avversare degli azzurri sulla strada che porta fino in Serbia.

Italia-Tunisia inizierà questo pomeriggio con la palla a due che verrà alzata alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo