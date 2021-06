Sport in tv oggi (sabato 5 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 5 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con il Giro Under 23 ed il Giro del Delfinato, il tennis con il terzo turno maschile e femminile del Roland Garros, il tiro a segno ed il tiro a volo con gli Europei, il volley con la Nations League, il basket con la NBA e la Serie A, la pallanuoto con la Final Eight della Champions League, la canoa velocità e la paracanoa con gli Europei, il canottaggio con la Coppa del Mondo, il paracanottaggio con le qualificazioni paralimpiche, il tennistavolo paralimpico con le qualificazioni paralimpiche, la vela con il Sail GP, i motori con le prove libere e le qualifiche del Motomondiale e della F1.

SPORT IN TV SABATO 5 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

03.00 Basket, NBA: Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

08.00 Tiro a segno, Europei – finali su YouTube ISSF

08.00 Tiro a volo, Europei – finali su YouTube ISSF

09.00 Moto3, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

09.00 Tennistavolo, Paralympic World Qualification Tournament – YouTube Slovenia National Paralympic Committee

09.00 Canoa velocità e paracanoa, Europei – canoe-europe.org

09.30 Canottaggio, Coppa del Mondo – RaiSportWeb1 (dalle ore 12.25 RaiSport+HD, RaiPlay), worldrowing.com

09.55 MotoGP, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

10.00 Paracanottaggio, Regata finale di qualificazione paralimpica – worldrowing.com

10.50 Calcio, amichevole non ufficiale: Italia-Italia Under 20 – RaiSport+HD, Rai Play

10.55 Moto2, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

11.00 Tennis, Roland Garros: 2° turno maschile e femminile – Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+

(Cecchinato-Musetti primo match, Sinner-Ymer secondo match, Berrettini-Kwon quarto match)

11.00 F1, Prove Libere 3 – Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201), Sky Go, NowTV

11.50 MotoE, prove libere 3 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

12.35 Moto3, Qualifiche – Q1 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

12.50 Ciclismo, Giro d’Italia Under 23 – differita ore 17.30 RaiSport+HD, RaiPlay

13.00 Moto3, Qualifiche – Q2 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

13.10 Ciclismo, Giro del Delfinato: settima tappa – RaiSport+HD, Eurosport 2, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+

13.30 Vela, Sail GP – YouTube Sail GP, Sky Sport Collection, Sky Go, NowTV, differita ore 15.50 RaiSport+HD, RaiPlay

13.30 MotoGP, prove libere 4 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

14.00 F1, Qualifiche – Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201), Sky Go, NowTV

14.10 MotoGP, Qualifiche – Q1 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

14.35 MotoGP, Qualifiche – Q2 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

15.10 Moto2, Qualifiche – Q1 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

15.35 Moto2, Qualifiche – Q2 – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

16.10 MotoE, E-Pole – Sky Sport MotoGP (208), Sky Go, NowTV, DAZN

16.15 Nuoto artistico, Campionati italiani – RaiSportWeb1

18.00 Pallanuoto, Champions League: Brescia-Barceloneta – Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV, Eurovision Sports Live

20.30 Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Ferencvaros – Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV, Eurovision Sports Live

20.45 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna – RaiSport+HD, Eurosport 2, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+

21.00 Volley, Nations League: Italia-Canada – Volleyball TV



Foto: MotoGP.com Press