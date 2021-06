LIVE Giro del Delfinato, tappa di oggi in DIRETTA: Valgren in fuga solitaria, la Movistar traina il gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.02 Molto attento in gruppo il leader della corsa Alexey Lutsenko (Astana).

13.59 La Movistar non ci sta e ritorna a trainare il gruppo: il lavoro del team spagnolo oggi dovrebbe essere volto a favorire Miguel Angel Lopez.

13.57 A far l’andatura in testa al gruppo ci sono ora gli uomini della Ineos. 16 km al traguardo, Michael Valgren in testa alla corsa.

13.53 Scende il margine dei fuggitivi sul gruppo: ora è a 2’19”.

13.49 Meno di 20 chilometri all’arrivo della stazione sciistica di La Plagne.

13.45 Nel frattempo Chris Froome si è staccato in discesa e ha perso contatto dal gruppo principale.

13.41 Il margine di questo quintetto sul plotone si attesta sui 2’52”.

13.37 Ora un quintetto al comando: a Marco Haller e Michael Valgren si aggiungono Mikkel Bjerg, Jorge Arcas e Martijn Tusveld.

13.33 Haller e Valgren stanno affrontando i tratti più insidiosi della discesa, mentre il gruppetto degli inseguitori si sta sfaldando.

13.28 Mancano 36 km al traguardo di La Planche. Il gruppo mantiene un ritardo di 2’45” dai battistrada.

13.24 In testa alla corsa hanno accelerato Marco Haller e Michael Valgren, che ora hanno una quindicina di secondi sugli altri sei fuggitivi.

13.20 Rischiano l’impatto Chris Froome (Israel Start-Up Nation) e Andres Camilo Ardila (UAE): pericolo scongiurato per pochi centimetri.

13.17 Il gruppo, guidato dalla Movistar, sta aumentando l’andatura: 2’40” il ritardo dai fuggitivi. Suggestive le immagini delle montagne innevate.

13.14 Si ritira intanto Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic).

13.09 Si è appena conclusa la terza ora di corsa. La velocità media registrata finora è di 38.9 km/h.

13.06 Il gruppo, dove son rimasti in una quarantina, ha un ritardo superiore ai 3′ rispetto ai battistrada.

13.03 A 54 km dall’arrivo sono otto i corridori in fuga: Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Michael Valgren e Lawson Craddock (EF), Pierre Rolland (B&B Hotels), Mikkel Bjerg (UAE), Martijn Tusveld (DSM), Jorge Arcas (Movistar) e Marco Haller (Bahrain).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro del Delfinato 2021. La frazione odierna, costituita dai 171.5 chilometri da Saint-Martin-le-Vieux a La Plagne, sarà la penultima prima del finale di domani.

La tappa di oggi si preannuncia quella decisiva per le sorti della corsa transalpina, dal momento che il percorso che conduce alla stazione sciistica di La Plagne è piuttosto impegnativo. La parte iniziale della tappa si presenta tranquilla, con i primi 80 chilometri che saranno quasi totalmente pianeggianti. Dopo il Traguardo Volante di Albertville ci sarà il primo assaggio di salita con la semplice Côte de Venthon (2,5 km al 4,8%); da qui in avanti si continuerà in leggera salita fino all’imbocco dell’arcigno Col du Pré (12,6 km al 7,7%), che sarà seguito dal più abbordabile Cormet de Roselend (5,7 km al 6,5%). Il finale sarà poi molto duro con l’ascesa finale verso La Plagne (17,1 km al 7,5%). Ricordiamo che dopo la tappa di ieri il nuovo leader della corsa è il kazako Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), mentre il primo degli azzurri è Fabio Aru (Qhubeka Assos), che occupa la 24esima posizione a 1’59” dalla vetta.

