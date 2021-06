LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 8-11, Finale Serie A basket in DIRETTA: reazione Segafredo al parziale Armani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

12-11 Realizza l’aggiuntivo Punter. 3’40” a fine primo quarto.

11-11 CHE BOMBA DI PUNTER! E dire che poco fa Gamble aveva piazzato un’altra stoppata, ma questa, e per di più col fallo di Markovic, diventa l’azione della partita finora e ce la si ritroverà nelle highlights!

8-11 Gamble per il taglio di Ricci, e Messina è costretto a chiamare time out. Parziale di 2-11 virtussino!

8-9 Da una parte Gamble stoppa, dall’altra Weems appoggia: grande spettacolo al Forum a metà quarto!

8-7 2/2 Shields.

Weems prova a fermare la penetrazione di Shields, ma con il suo fallo il bonus di Bologna si esaurisce dopo 3’46”. E ci sono anche due liberi perché la situazione è giudicata su azione di tiro.

6-7 Weems da tre! Ed è il primo vantaggio Virtus nella serie!

6-4 Semigancio con la mano sinistra di Gamble.

6-2 2/2 Weems. Sono i primi due punti della Virtus dopo 2’17”.

Belinelli serve sulla linea di fondo Weems, il backdoor lo vede prendere il fallo sul tentativo di stoppata di Weems: liberi.

6-0 E ancora Datome, dai sei metri girandosi!

Difesa allungata di Milano e Shields si prende lo sfondamento a metà campo.

4-0 2/2 Datome.

Tiro cadendo indietro nel classico stile Datome, Belinelli prova a fermarlo, gli regala due tiri liberi.

2-0 I primi due sono di Shields che batte Belinelli e appoggia.

Primo possesso Bologna.

20:45 Squadre in campo, palla a due a brevissimo termine!

20:44 QUINTETTI – MILANO: Delaney Shields Datome LeDay Hines BOLOGNA: Markovic Belinelli Abass Ricci Gamble

20:42 Si sta per iniziare, ora che è finita la cerimonia dell’inno, con questa finale scudetto!

20:40 Inno nazionale in scena al Forum!

20:38 In scena la presentazione delle due squadre. C’è il pubblico, con 3164 posti a disposizione del pubblico del Mediolanum Forum.

20:36 Meno di dieci minuti all’inizio. Particolare da non dimenticare: questa sfida ha di fatto aperto la stagione, in termini di confronto che assegnava un titolo (la Supercoppa italiana), e questa sfida la chiude.

20:33 Ettore Messina cerca di raggiungere Simone Pianigiani come numero di gare vinte nei playoff, in caso di quattro vittorie salirebbe a 72. Il due volte coach azzurro ha inoltre vinto tutte le quattro finali cui ha preso parte, da allenatore. Djordjevic è invece all’esordio in terra tricolore.

20:30 Nella stagione 2003-2004 l’ultima volta di due squadre, che allora erano Fortitudo Bologna e Siena, arrivate in finale senza perdere una singola partita in precedenza.

20:27 Per la società meneghina è la diciottesima finale da quando esiste l’era dei playoff, mentre per quel che concerne i bianconeri si tratta della dodicesima.

20:24 La Virtus conferma invece, in sostanza, quelli che hanno già disputato le ultime partite di postseason, a causa dell’assenza prolungata di Tessitori.

20:21 Il roster di Milano per oggi

20:18 Da 37 anni si aspettava un ultimo atto Olimpia-Virtus, in quella che, paradossalmente, è la stagione che più ha sofferto di playoff a larga maggioranza poco incerti (solo Venezia-Sassari è arrivata a gara-5 e nessun’altra serie ha visto una gara-4).

20:15 Buonasera a tutti. Comincia questa sera la Finale del campionato italiano, la prima che si disputa dal 2019 dopo che lo scorso anno non si è disputata per le conseguenze iniziali della pandemia di Covid-19.

La presentazione della finale

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-1 della Finale Scudetto 2021. Trentasette anni dopo Olimpia e Virtus si ritrovano nell’ultimo atto del campionato in una serie che promette spettacolo.

Milano e Bologna non hanno mai perso in questi playoff. Milano ha prima battuto per 3-0 Trento e poi ha replicato il medesimo risultato in semifinale contro Venezia. Per Bologna, invece, c’è stato prima il 3-0 contro Treviso e successivamente il percorso netto conto la Happy Casa Brindisi.

In stagione Olimpia e Virtus si sono affrontate per tre volte in stagione e ha sempre vinto la squadra di Ettore Messina. Milano ha prima vinto la finale di Supercoppa Italiana e poi si è imposta anche nelle due partite di campionato. Tantissime le sfide in campo tra campioni del calibro di Hines, Rodriguez, Datome, Teodosic e Belinelli, ma anche in panchina tra Messina e Djordjevic.

La palla a due di Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-1 della Finale Scudetto 2021, è in programma alle ore 20.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

