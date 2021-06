LIVE Berrettini-Kwon, Roland Garros 2021 in DIRETTA: un successo per gli ottavi e Federer!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Kwon Soon-woo, sfida valida per il terzo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Primo confronto di sempre tra l’azzurro e il sud coreano: chi vince l’incontro sfiderà uno tra Roger Federer e Dominik Koepfer che scenderanno in campo sul Court Philippe-Chatrier come ultimo match di giornata e non prima delle 21.

Matteo Berrettini torna in campo dopo le vittorie nei primi due turni contro Taro Daniel e Federico Coria. Due successi importanti in cui ha perso un solo set contro il giapponese, che ha battuto per 6-0 6-4 4-6 6-4. L’argentino invece è stato estromesso dal torneo per 3-6 3-6 2-6 in favore dell’azzurro che cerca di conquistare per la prima volta in carriera il quarto turno sotto la Tour Eiffel dopo aver eguagliato i risultati del 2018 e 2020. L’italiano è virtualmente in top8 nella Race dopo aver superato Hubert Hurkacz.

Kwon Soon-woo cerca di battere un altro italiano dopo il successo in tre set su Andreas Seppi negando un derby azzurro al terzo turno. Il coreano ha vinto per 6-4 7-5 7-5 un match molto duro confermando le sensazioni ottenute nel primo turno contro il sudafricano Kevin Anderson vincendo per 7-5 6-4 2-6 7-6(4). Il classe 1997 ha conquistato per la prima volta un terzo turno in uno Slam e vuole continuare la sua corsa anche nel ranking. Partito come #91 al mondo a inizio torneo, l’asiatico è virtualmente in top80.

Il match è in programma come quarta partita giornaliera e non comincerà prima delle 17.30 sul Court Simonne-Mathieu di Parigi presso lo Stade Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go.

Foto Fabrizio Corradetti – LaPresse