LIVE Italia-Canada 0-0, Nations League volley in DIRETTA: azzurri a caccia della seconda vittoria!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la sesta giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo una prima settimana difficile, in cui sono arrivate tre sconfitte, gli azzurri hanno decisamente cambiato marcia nelle ultime due partite giocate, va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

Al momento l’Italia occupa le parti basse della classifica, grazie ai due punti conquistati giovedì contro la Bulgaria, purtroppo ieri contro l’Iran i nostri azzurri hanno avuto occasioni per smuovere la classifica (i primi due set sono finiti ai vantaggi), ma purtroppo alla lunga Marouf e compagni hanno avuto la meglio. Il Canada, squadra composta da tanti atleti che giocano nel nostro campionato, si trova subito davanti all’Italia, quello di oggi potrebbe essere un match alla pari, entrambe le squadre sono giovani e vogliose di fare esperienza, potremmo assistere ad una bella partita. Sbertoli e compagni stanno iniziando a trovare il ritmo partita e la squadra migliora di giorno in giorno, pensare di vincere quest’oggi non è un’utopia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la sesta giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 20:30.

Foto: LiveMedia/Elisa Calabrese