LIVE SailGP 2021 Taranto in DIRETTA: numero di James Spithill! Team USA vince la prima regata

14.04 In seconda piazza Team Japan del nostro Francesco Bruni, in terza Nuova Zelanda.

14.02 VINCEEEEEE TEAM USAAAAAA!!!!! TUTTO GRAZIE AL NUMERO DI SPITHILL!!!!!!!!!!!!!!!!

14.01 Al quinto gate in testa Team USA, seguito da Giappone e Nuova Zelanda.

14.00 Clamoroso Spithill!!!!!!!!!!!!!!!! Al passaggio alla quinta boa passa in mezzo a Team Japan e Nuova Zelanda, sorpasso incredibile!!!!!!!!!!!

13.58 Attualmente in testa sono appaiate Nuova Zelanda e Giappone. In terza posizione USA.

13.57 Problema per l’imbarcazione del team Australia che si ritira!!!!

13.55 Il vento è preponderante nella parte destra del campo di regata.

13.54 Tutte le imbarcazioni alla ricerca del vento!!!!!

13.52 Passaggio alla terza boa: testa Jeam Spithill e il suo Team USA, seguito da Nuova Zelanda (Arnaud Psarofaghis) e Team Francia (Billy Besson).

13.50 Le raffiche di vento stanno creando grandi difficoltà alle imbarcazioni Australia e Nuova Zelanda giù dai foil.

13.49 Passaggio alla seconda boa: Team Nuova Zelanda, seguita da USA e Francia.

13.48 Team Japan sceglie la traiettoria opposta a tutte le altre imbarcazioni.

13.47 Nuova Zelanda in testa al momento di ingresso nel campo di regata.

13.45 PARTITI!!!!!!!! Team Nuova Zelanda allo start a grandissima velocità. Penalità per la Danimarca.

13.44 Mancano due minuti allo start!

13.42 Ci si attende, come sempre una regata d’apertura molto combattuta e tirata dalla partenza fino al traguardo.

13.38 Ci siamo le imbarcazione sono quasi pronte per la partenza della prima regata odierna.

13.33 Mancano pochi minuti all’inizio delle regate di oggi.

13.28 Ricordiamo che al vincitore di ogni regata vengono assegnati 10 punti, al secondo 9, al terzo 8 e così via.

13.24 C’è attesa per la sfida tra i timonieri di Luna Rossa all’ultima America’s Cup ovvero James Spithill e Francesco Bruni.

13.19 Nella tappa italiana ci saranno assenze molto pesanti come quelle di Ben Ainslie che sarà sostituito dal connazionale Paul Goodison al timone della barca britannica e Peter Burling che cederà il timone della Nuova Zelanda all’elvetico Arnaud Psarofaghis.

13.15 Al termine della prima tappa della manifestazione in testa c’è la Gran Bretagna, davanti all’Australia e alla Francia.

13.11 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata della tappa di Taranto del SailGP.

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della prima giornata di regate della seconda tappa del SailGP in corso di svolgimento a Taranto. I catamarani F50 con foil si sfideranno regalando uno spettacolo unico così. A bordo delle varie imbarcazioni ci saranno grandissimi campioni della vela internazionale, tra cui alcuni protagonisti della 36ma America’s Cup.

Al termine della prima tappa della manifestazione in testa c’è la Gran Bretagna, davanti all’Australia di Tom Slingsby e alla Francia di Billy Besson. Nelle regate in Italia saranno assenti Ben Ainslie che sarà sostituito dal connazionale Paul Goodison al timone della barca britannica e Peter Burling che cederà il timone della Nuova Zelanda all’elvetico Arnaud Psarofaghis.

Si ritroveranno l’uno contro l’altro i due timonieri di Luna Rossa all’ultima America’s Cup, ovviamente parliamo di James Spithill e Francesco Bruni. L’australiano sarà al timone di Team USA mentre il siciliano sarà il flight controller sulla barca di Team Japan.

Ricordiamo che al vincitore di ogni regata vengono assegnati 10 punti, al secondo 9, al terzo 8 e così via. I migliori due team di ogni tappa, si affronteranno in un match race per stabilire i vincitori parziali. Al termine degli otto appuntamenti in programma nell’arco del SailGP il team con il maggior numero di punti vincerà la manifestazione.

OA Sport vi offre la diretta live testuale delle regate di oggi della prima giornata del SailGP di Taranto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. La nostra diretta inizierà alle ore 13.30. Buon divertimento!

Foto: SailGp Free editorial use