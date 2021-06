LIVE Sinner-Ymer, Roland Garros 2021 in DIRETTA: serve una vittoria per ritrovare Nadal!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Mikael Ymer, sfida valida per il terzo turno del Roland Garros 2021. In palio un posto negli ottavi di finale e, con tutta probabilità, la possibilità di sfidare Rafael Nadal sul rosso di Parigi e provare a diventare il terzo uomo nella storia a sconfiggerlo in Francia.

Jannik non ha impressionato nelle prime due uscite di questo secondo Slam dell’anno, ma la crescita passa anche dal saper vincere partite giocate in maniera non proprio irreprensibile. Il ragazzo di Sesto Pusteria se l’è vista brutta con Pierre-Hugues Herbert, salvando un match point nel quarto set e trionfando al quinto; molto più agevole e centrata la sfida contro il connazionale Gianluca Mager, che è riuscito comunque a strappargli una frazione.

Lo svedese sta invece raccogliendo i suoi migliori risultati nei grandi tornei: terzo turno all’Australian Open, replicato anche qui al Roland Garros, rientrando virtualmente anche fra i primi cento del mondo. Anche per il 23enne di origine eritrea c’è stato un debutto assai complicato, dovendo rimontare sotto 2-1 con Roberto Carbellas Baena, mentre nel secondo turno ha battuto per la prima volta un giocatore di un certo livello come Gael Monfils. Terzo precedente fra i due, con una vittoria a testa: nella fase a gironi della Next Gen Finals fu l’azzurro a prevalere, mentre pochi mesi dopo a Montpellier vinse lo scandinavo in due set.

La partita fra Jannik Sinner e Mikael Ymer è la seconda sul campo 14, preceduta dal match di doppio Aoyama/Shibahara -Begu/Podoroska che comincerà alle ore 11. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE.

Foto: Jean Catuffe – LPS