Sport in tv oggi (giovedì 3 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 3 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con le semifinali degli Europei Under 21, il ciclismo con il Giro del Delfinato, il tennis con il secondo turno maschile e femminile del Roland Garros, il tiro a segno ed il tiro a volo con gli Europei, il volley con la Nations League, il basket con la NBA, la pallanuoto con la Final Eight della Champions League, la canoa velocità e la paracanoa con gli Europei, il paracanottaggio con le qualificazioni paralimpiche, il tennistavolo paralimpico con le qualificazioni paralimpiche.

SPORT IN TV GIOVEDI’ 3 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

04.00 Basket, NBA: Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

08.00 Tiro a segno, Europei – finali su YouTube ISSF, dalle 16.50 su Eurosport Player, discovery+

08.00 Tiro a volo, Europei – finali su YouTube ISSF, dalle 16.50 su Eurosport Player, discovery+

09.00 Tennistavolo, Paralympic World Qualification Tournament – YouTube Slovenia National Paralympic Committee

09.30 Canoa velocità e paracanoa, Europei – canoe-europe.org

10.00 Paracanottaggio, Regata finale di qualificazione paralimpica – worldrowing.com

11.00 Tennis, Roland Garros: 2° turno maschile e femminile – Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+

(Berrettini e Seppi primo match, Sinner-Mager, Musetti, Paolini e Giorgi secondo match, Cecchinato terzo match)

12.50 Ciclismo, Giro d’Italia Under 23 – differita ore 20.00 RaiSport+HD, RaiPlay

13.00 Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Waspo Hannover – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

14.20 Ciclismo, Giro del Delfinato: quinta tappa – RaiSport+HD, Eurosport 2, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+

18.00 Calcio, Europei Under 21: Spagna-Portogallo – RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Pallanuoto, Champions League: Jug Dubrovnik-AN Brescia – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

19.30 Volley, Nations League: Italia-Bulgaria- Volleyball TV

21.00 Calcio, Europei Under 21: Paesi Bassi-Germania – RaiSport+HD, RaiPlay

Foto: Luigi Mariani LPS