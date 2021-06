LIVE Brescia-Jug 0-0, Champions League pallanuoto in DIRETTA: inizia la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5′ Controfuga vincente per lo Jug, arriva la doppietta per Fatovic. 2-2.

5′ Eccellente difesa del Brescia con l’uomo in meno, per ora 0/2 per lo Jug.

4′ Giacomo Cannella dalla distanza trova una perla assoluta! Il giovanissimo azzurro sigla il vantaggio per l’AN Brescia.

3′ Questa volta non arriva il gol con l’uomo in più per l’AN.

2′ Arriva il pareggio dell’AN Brescia! Prima azione con l’uomo in più, buon giro palla e destro all’angolino di Jacopo Alesiani.

2′ Prova la risposta Vincenzo Dolce che centra l’incrocio dei pali.

1′ Subito gran gol per lo Jug: Fatovic la mette all’angolino.

1′ Inizia l’incontro! Prima azione per lo Jug.

17.58 Qualche problemino fisico per Christian Presciutti e la stella greca Vlachopoulos. L’AN Brescia andrà in ogni caso a tutta.

17.56 Per i bresciani mancherà Edoardo Di Somma, che si è infortunato durante le sfide scudetto.

17.54 Le due compagini stanno per entrare in vasca.

17.52 Bresciani leggermente favoriti sulla carta, anche perché i croati dello Jug in questa stagione non hanno centrato grandi risultati.

17.50 La banda di Sandro Bovo, dopo essere nell’impresa mostruosa di portarsi a casa lo scudetto, battendo i rivali di sempre della Pro Recco, va a caccia di un altro capolavoro. Fino ad ora, infatti, Presciutti e compagni non sono mai riusciti a superare i quarti di finale nella competizione.

17.48 Per i vincenti di questo quarto di finale ci sarà proprio la compagine magiara del Ferencvaros.

17.45 Favori del pronostico rispettati negli altri due incontri disputati fino ad ora: Pro Recco e Ferencvaros senza patemi hanno sconfitto rispettivamente Hannover e Marsiglia.

17.43 Scendono in acqua alle 18.00 l’AN Brescia e lo Jug Dubrovnik.

17.41 A breve in programma la terza partita dei quarti di finale per la Final Eight di Belgrado.

17.39 Buonasera e ben ritrovati con la Champions League di pallanuoto 2021.

Buonasera e benvenuti alla Diretta Live dei quarti di finale della Champions League di pallanuoto maschile: scendono in acqua a Belgrado, nella Final Eight della massima competizione europea per club, i campioni d’Italia dell’AN Brescia. I lombardi sfidano i croati dello Jug Dubrovnik.

Obiettivo sicuramente alla portata, visto che lo Jug in questa stagione non sembra la squadra mostruosa vista nei passati appuntamenti. A livello croato, infatti, è arrivata una tripla sconfitta tra Coppa, Regional Liga e campionato.

Appuntamento alle 18.00 per seguire la nostra diretta e non perdervi davvero nulla.

Foto LiveMedia/Stefano Nicoli