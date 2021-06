Sport in tv oggi (giovedì 17 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 17 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, con Matteo Berrettini che sfiderà Andy Murray al Queen’s. Continuano gli Europei di calcio con tre partite: Ucraina-Macedonia, Danimarca-Belgio, Olanda-Austria. Da seguire con grande attenzione il primo giro degli US Open di golf e l’attesissimo debutto dell’Italia agli Europei di basket femminile contro la Serbia.

L’Italia affronta la Francia nella Nations League di volley, spazio anche alla World League di pallanuoto femminile e alle semifinali scudetto di calcio a 5, senza dimenticarsi della Coppa America di calcio e dei playoff NBA. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 17 giugno e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (17 GIUGNO):

GIOVEDÌ 17 GIUGNO:

08.30 NUOTO DI FONDO – Campionati Italiani, 25 km maschile e femminile (non è prevista diretta tv e/o streaming)

11.00 CICLISMO – Adriatica Ionica, terza tappa (diretta tv su RaiSport dalle ore 14.30; diretta streaming su Rai Play)

11.00 TENNIS – ATP 500 Halle, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

11.00 TENNIS – WTA 500 Berlino, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

12.00 TENNIS – WTA 250 Birmingham, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

12.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Due partite: Russia-Repubblica Ceca, Svezia-Slovacchia (non è prevista diretta tv e/o streaming)

13.00 TENNIS – ATP 500 Queen’s, ottavi di finale. Berrettini-Murray secondo match dalle ore 13.00 (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle 15.00; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV; diretta tv anche su Supertennis per il match di Berrettini)

15.00 CALCIO (Europei, fase a gironi) – Ucraina-Macedonia del Nord (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Due partite: Bosnia-Belgio, Montenegro-Grecia (non è prevista diretta tv e/o streaming)

15.00 GOLF – US Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Collection dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 BEACH SOCCER (Euro Beach Soccer League) – Italia-Francia (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World League) – Spagna-USA (diretta streaming su Eurovision Sport TV)

16.45 PALLANUOTO FEMMINILE (World League) – Ungheria-Canada (diretta streaming su Eurovision Sport TV)

17.30 CALCIO A 5 (Serie A, semifinali) – Gara-1: Came Dosson-Catania (diretta streaming su PMG Sport)

18.00 CALCIO (Europei, fase a gironi) – Danimarca-Belgio (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Italia-Serbia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Slovenia-Turchia (non è prevista diretta tv e/o streaming)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (World League) – Giappone-Russia (diretta streaming su Eurovision Sport TV)

19.30 VOLLEY (Nations League) – Italia-Francia (diretta streaming su Volleyball TV)

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (World League) – Kazakhstan-Grecia (diretta streaming su Eurovision Sport TV)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A, semifinali) – Gara-1: Italservice Pesaro-Feldi Eboli (diretta streaming su PMG Sport)

21.00 CALCIO (Europei, fase a giorni) – Olanda-Austria (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Serie Uno, Sky Sport Football; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e Now TV)

21.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Francia-Croazia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 BASKET FEMMINILE (Europei, fase a gironi) – Bielorussia-Spagna (non è prevista diretta tv e/o streaming)

23.00 CALCIO (Copa America, fase a gironi) – Colombia-Venezuela (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

VENERDÌ 18 GIUGNO:

02.00 CALCIO (Copa America, fase a gironi) – Brasile-Perù (diretta tv su Sky Sport Serie A; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

02.30 BASKET (NBA, Playoff) – Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

Foto: Lapresse