LIVE Italia-Francia, Nations League volley in DIRETTA: grande sfida ai rivali storici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per a dodicesima giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo un inizio di torneo molto complesso, gli azzurri hanno decisamente cambiato marcia e stanno pian piano scalando la classifica, va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

Gli azzurri ieri hanno trovato una delle vittorie più convincenti di tutto il torneo: Sbertoli e compagni hanno superato 3-1 l’Olanda con un match estremamente convincente. I ragazzi di coach Valentini occupano al momento la decima posizione in classifica con 5 vittorie e 14 punti all’attivo, l’obiettivo, obiettivamente difficile da raggiungere, è quelli di risalire almeno al quarto posto per agguantare la semifinale, matematicamente si può ancora fare, ma servirebbe un rush finale da urlo. La Francia sta facendo un buon torneo, anche se ha perso punti qua e là, Ngapeth e compagni vengono da una bella vittoria contro gli Stati Uniti (3-1), grazie alla quale sono risaliti fino alla terza posizione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la dodicesima giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 19:00!

Foto: Fivb